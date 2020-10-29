Бухгалтер и финансовый менеджер: одно и то же или нет?

На одной из встреч я общался с известным бизнес-коучем, и на вопрос «кто такой бухгалтер?» он ответил просто: «Это связь с государством».

Вот именно, он попал в самую точку. Главная задача бухгалтера — это осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета согласно Налоговому кодексу и сдавать отчётность. Не более того.

И я считаю. что бухгалтер не должен заниматься выполнением функций финансового менеджера. Например, не его сфера:

расчет себестоимости сделок;

ведение технологических карт на производстве;

оценка эффективности менеджеров;

оценка рентабельности бизнеса, и т.д.

Это всё отдельная работа специально обученных людей, то есть финансовых менеджеров. Такая работа не должна проходить в программе 1С:Бухгалтерия. Эта работа проводится в 1С:УПП, 1С:УТ, 1С:УНФ и т.д.

1С:Бухгалтерия — это база данных, созданная для бухгалтеров, с помощью неё ведётся налоговый и бухгалтерский учёт, заполняются декларации и бухгалтерский баланс. И всё.

Многие руководители на этом моменте удивляются, как так? А вот так. Поэтому бухгалтеры, знайте, если вы занимаетесь на работе чем-то, кроме бухучета, то вы — бухгалтер с функциями финансового менеджера.

Однако такое разделение возможно только в крупных организациях, там есть отделы финансового планирования, отдел бухгалтерии, штат экономистов и там это всё разделено.

Но если вы работаете в маленькой фирме в единственном лице главбухом, то здесь я встану на сторону руководителей, вы должны взять на себя функции финансового менеджера и пытаться даже в 1С:Бухгалтерия реализовать те задачи, которые ставит директор. Просто, кроме вас, некому.

А нанимать отдельного человека на эти функции для малых фирм часто нерентабельно. У вас все данные для расчета в бухгалтерии есть, просто ими надо правильно воспользоваться. Ну и довольно часто у бухгалтеров в малых фирмах на это время есть. В то время как в крупных фирмах бухгалтеры целый день занимаются одной бухгалтерией.

Самое главное, в случае бурного роста фирмы, бухгалтеру не прозевать момент, когда нужно начать внедрять финансовый учёт или бизнес-процессы в организации замедлятся и усложнятся. А на бухгалтера повесят кучу работы, не связанной с бухучетом.

Тут бухгалтер должен сам проявлять инициативу, так как менеджеры и директор не являются техническими специалистами по ведению учёта. Они будут такие решения принимать, когда уже всё забуксовало и встало. А бухгалтер может раньше к ним прийти и сделать предложения по совершенствованию системы учёта.

Тут бухгалтеры со мной спорят: почему мы должны копаться в таких вопросах, как внедрение УПП? Наше дело налоги считать, а со своим складом пусть сами разбираются.

Без вашей помощи они будут разбираться намного дольше и дороже. И в конечном итоге вас всё равно это зацепит, так как все вида учёта в организации взаимосвязаны.

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И к тому же это очень интересный опыт. За такого прогрессивного бухгалтера руководители будут держаться, поверьте.