Что нужно знать про ИП, который руководит ООО

На основании чего действует управляющий индивидуальный предприниматель? Это договор, заключаемый с ИП от имени общества.

Может ли ИП возглавлять ООО

Отношения по созданию, реорганизации, ликвидации ООО, правам и обязанностям его участников и по его правовому положению регулируются Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Может ли быть управляющим ООО индивидуальный предприниматель — да, в соответствии со статьей 42 указанного ФЗ, функцию единоличного исполнительного органа разрешается передать управляющему, и таким субъектом вправе выступить ИП. Для этого необходимо заключить договор с ИП от имени общества.

Может ли ИП быть директором ООО

Единоличным исполнительным органом общества выступает только физическое лицо, кроме случая передачи полномочий на должность управляющего индивидуальному предпринимателю, по статье 42 ФЗ «Об ООО». Юридически называться директором при передаче прав и обязанностей он не вправе, но объем его полномочий равен объему полномочий директора общества, когда им выступает физическое лицо.

Указывать в реквизитах документов директор ООО индивидуальный предприниматель некорректно, правильно — управляющий ООО — ИП Ф.И.О.

Плюсы и минусы управления компанией ИП

Почему это выгодно:

снижение выплат по обязательным платежам — управляющий индивидуальный предприниматель в ООО для оптимизации налогов. Например, если с директором заключается трудовой контракт, то это автоматически означает выплату всех социальных отчислений (Пенсионный фонд, ФСС) плюс НДФЛ. При заключении соглашения с ИП социальные выплаты для общества отсутствуют, а налог с дохода ИП рассчитывает и выплачивает самостоятельно;

повышенный уровень ответственности. ИП осуществляет свою деятельность на свой риск и отвечает всем своим имуществом;

соглашение может содержать различные условия, в зависимости от которых размер оплаты услуг изменяется.

Плюсом с оговоркой является возможность ООО в лице управляющего индивидуального предпринимателя выводить денежные средства быстро и по низкому проценту посредством их перечисления ИП как его вознаграждения. Оговорка состоит в том, чтобы этим не злоупотреблять, иначе заинтересуется налоговая инспекция.

Риски:

признание соглашения с ИП трудовым договором, доначисление всех обязательных платежей и санкций;

признание перечислений ИП в счет его вознаграждения фактически выводом денежных средств, не связанных с оплатой услуг ИП, доначисление всех налоговых платежей и штрафов.

Чтобы минимизировать риски, требуется: заключать договор с ИП, не являвшимся до этого единоличным исполнительным органом в этом же ООО по трудовому контракту;

проверить статус индивидуального предпринимателя, нежелательно получение статуса ИП накануне заключения сделки;

наличие у ИП несколько ОКВЭД;

указать в соглашении вознаграждение, соизмеримое с оплатой услуг по трудовому контракту директора, допускается поставить часть оплаты в зависимости от достижения, например, целевых показателей.

Как заключить соглашение с ИП на управление ООО

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Чтобы заключить договор в лице управляющего индивидуального предпринимателя с ООО, необходимо:

Наличие такой возможности в учредительном документе (уставе). Если это не предусмотрено, внести изменения в устав. Провести общее собрание участников либо заседание совета директоров, исходя из определенной компетенции в учредительном документе. Заключить соглашение по итогам решения по п. 2. Направить соответствующие документы для регистрации изменений в налоговую инспекцию. Осуществить изменения во всех сопутствующих деловых бумагах (банковские карточки с образцами подписей, уведомление контрагентов, получение новых ЭЦП и пр.).

Образец договора

Закон не устанавливает специальных условий к договору между обществом и ИП как его управляющим.

Логично включить в такое соглашение нормы: