Домашний режим, тестирование и соцподдержка: ответы на главные вопросы о коронавирусе

Мы знаем, что каждый из вас хоть раз задавался хотя бы одним из этих вопросов. Поэтому сегодня мы отступили от традиционных тем и решили поделиться кратким гайдом, составленным для москвичей, но полезным не только для них.

Где живет коронавирус?

Как передается COVID-19?

Существуют два способа: воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре) и контактно-бытовой (через предметы обихода).

Могут ли домашние животные болеть коронавирусной инфекцией?

Подтвержденной информации о заболевании животных, в том числе кошек и собак, нет, как и установленных случаев передачи вируса от питомцев к человеку и обратно. Об этом сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных Международного эпизоотического бюро.

Однако представителям групп риска рекомендуется избегать тесного контакта с домашними животными. Если нет возможности передать кому-то питомца, необходимо тщательно соблюдать правила гигиены и использовать маску.

Могут ли насекомые быть переносчиками коронавируса?

По мнению энтомологов, насекомые не могут переносить COVID-19.

Может ли вирус попасть в квартиру при проветривании?

Нет, это невозможно. Вирус передается воздушно-капельным путем, когда больной чихает или кашляет, он может распространяться при прикосновении заболевшего к поверхностям, например дверным ручкам. Вирус проникает в организм при касании рта, носа или глаз грязными руками.

Может ли коронавирус попасть в квартиру по вентиляции?

Коронавирусная инфекция может распространяться по вентиляции, однако системы воздухоотвода в многоквартирных домах устроены так, чтобы воздух из квартиры выходил. Попадает он в помещение только во время проветривания. А значит, вирус не сможет попасть в квартиру по вентиляции.

Как долго вирус может оставаться на предметах?

Коронавирус может оставаться на предметах, а время зависит от материала. На пластике инфекция живет пять дней, на алюминии — от двух до восьми часов, на бумаге — четыре-пять дней, на стекле и дереве — четыре дня, на стали — два дня.

Все о тестировании на коронавирус

Где можно сдать анализ на коронавирус?

Москвичи могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование в 207 поликлиниках города. Для сдачи анализа понадобятся паспорт и московский полис ОМС. Перед входом пациенту измерят температуру, попросят надеть маску, перчатки и бахилы. Записаться на тестирование можно только онлайн, расписание доступно на две недели.

Почему тест на коронавирус так долго делается?

Диагностика COVID-19 основана на методе полимеразной цепной реакции. Для анализа медики берут мазок из носа и ротоглотки, пробы направляются в референс-лаборатории. Для получения результата требуется определенное время. Исследования проводят в 16 московских лабораториях, федеральные и ряд частных лабораторий, расположенных в Москве, также работают в полную мощность.

Проходят ли тестирование на коронавирус врачи?

Все медики Москвы, которые работают в стационарах для лечения коронавируса или в многопрофильных больницах и поликлиниках, проходят тестирование.

Можно ли сдавать анализ на антитела людям с признаками ОРВИ?

Нет, жители с симптомами заболевания не допускаются к сдаче анализа.

Может ли пройти тестирование человек старше 65 лет, если он соблюдает режим самоизоляции?

С 27 мая любой москвич может записаться на сдачу анализа на COVID-19 по желанию.

Можно ли сдать тест на антитела к коронавирусу ребенку?

Нет, сейчас тестирование проводят только совершеннолетним жителям столицы.

Как записаться на тестирование на антитела?

Если человек прикреплен к городской поликлинике, он может записаться на анализ крови из вены на mos.ru. Для этого нужно авторизоваться, выбрать «Каталог услуг» в разделе «Услуги», затем раздел «Здоровье», а после — «Запись на прием к врачу». В списке специализаций необходимо выбрать вкладку «Кровь (антитела COVID-19)» и указать удобные дату и время.

Обладатель московского полиса ОМС, не прикрепленный к поликлинике, может позвонить в ближайший пункт сдачи крови и записаться на анализ.

Что делать, если тест показал наличие антител?

Есть риск, что вирус в организме еще присутствует. Поэтому рекомендуется соблюдать домашний режим в ближайшие 14 дней.

Проверяют ли новорожденных на наличие коронавируса?

Всех новорожденных, у матерей которых подтвержден или заподозрен коронавирус, обязательно обследуют. Все беременные при поступлении в акушерские стационары в обязательном порядке проходят тестирование на COVID-19 вне зависимости от того, есть ли у них симптомы заболевания.

Как работодатель может провести тестирование сотрудников на антитела?

Работодателю необходимо выбрать одно из медицинских учреждений на карте, проконсультироваться по поводу заключения договора по телефону, а затем отправить соответствующие документы.

Работодатель может выбрать удобное место (в поликлинике или на территории организации), а также дату и время.

При тестировании в поликлинике всем сотрудникам нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. На входе измеряют температуру, выдают маски и бахилы, направляют в зону оформления документов. Если анализ берут на предприятии, то к назначенному времени прибывает медицинская бригада и оформляет документы на месте, затем медработники возьмут кровь из вены. Результаты будут доступны через три дня в электронных картах. В каждой организации назначается ответственный сотрудник, который получит доступ ко всем результатам, если работник оформит на это согласие.

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Об удаленной работе и учебе

Кто должен работать из дома?

С 5 октября работодатели столицы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с рядом хронических заболеваний. На рабочем месте могут остаться те, чье присутствие критически важно для работы организации. Режим удаленной работы будет действовать по 29 ноября.

Как следят за переводом горожан на удаленку?

Каждую неделю компании должны информировать Правительство Москвы, сколько сотрудников работают удаленно, а сколько ездят в офис. Сделать это можно на портале mos.ru с помощью личного кабинета юридического лица или индивидуального предпринимателя. Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную форму, указать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другие сведения, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают дистанционно.

Кто будет учиться дистанционно?

С 19 октября ученики шестых — 11-х классов перейдут на дистанционное обучение. Ученики первых — пятых классов возвращаются к очному обучению в школах.

С 19 октября транспортные карты учеников младших классов разблокируют. Старшеклассники по-прежнему не смогут воспользоваться правом льготного проезда.

Кроме того, с 19 октября по 29 ноября не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы. Детские сады продолжат функционировать в обычном режиме.

О системе чекинов

Как работает система чекинов на входе в развлекательные заведения?

С 19 октября все посетители и работники ночных клубов и баров, которые открыты в ночное время (с 00:00 до 06:00), обязаны на входе пройти регистрацию, предоставив свой номер телефона.

Это нужно для того, чтобы в случае обнаружения коронавирусной инфекции у кого-то из посетителей или персонала заведения можно было оповестить всех остальных гостей.

Кроме баров и ночных клубов, к системе также добровольно присоединились некоторые рестораны и гостиницы, которые таким образом стремятся обезопасить своих посетителей.

Как пройти регистрацию?

На входе размещен специальный QR-код, который нужно отсканировать камерой смартфона. Отобразится ссылка, по которой можно перейти на страницу с формой регистрации. Если нет возможности отсканировать QR-код, зарегистрироваться можно с помощью СМС. Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 7377 с текстом «ВХОД*ХХХ-ХХХ-XXX», где ХХХ-ХХХ-XXX — уникальный номер организации, который также будет указан при входе.

Экран с подтверждением регистрации нужно показать представителю заведения на входе. Полученное подтверждение действует в течение 15 минут.

О домашнем режиме

Кто должен соблюдать домашний режим?

С 28 сентября соблюдать домашний режим обязаны москвичи старше 65 лет, люди, имеющие ряд хронических заболеваний, и беременные. При необходимости им выдадут больничные листы.

Людям с какими хроническими заболеваниями лучше оставаться дома?

Соблюдать домашний режим необходимо людям с инсулинозависимым сахарным диабетом первого типа, хроническими болезнями легких (астма), бронхоэктазией, легочным сердцем и нарушением легочного кровообращения, болезнями почек, злокачественными новообразованиями. Также стоит остаться дома, если человек перенес инсульт, инфаркт или трансплантацию органов и тканей. Кроме того, в список вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушениями иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), а также граждане с другими болезнями кровообращения и эндокринной системы.

Полный перечень заболеваний опубликован на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Будут ли штрафовать пожилых людей за выход из дома?

Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются, сам по себе выход из дома не считается нарушением. Однако пожилым людям рекомендуется не выходить из дома без необходимости, чтобы избежать риска заражения.

Будет ли введен пропускной режим?

Сейчас делать этого не планируется.

Нужно ли оставаться дома в течение двух недель тем, кто приехал из других регионов России?

Нет, по прибытии в Москву из других регионов России соблюдать домашний режим не нужно.

А тем, кто прибыл из-за границы?

Тем, кто приехал из-за границы, необходимо в течение трех дней пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и оставаться дома до получения результатов. Их требуется загрузить в специальную форму на портале госуслуг.

Как получить информацию о том, куда госпитализировали человека и в каком состоянии он находится?

Подтвердить госпитализацию в дневной стационар может только тот, кого пациент указал в согласии на передачу информации о здоровье. Согласно федеральному закону № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» справочные службы стационаров не могут свободно разглашать информацию о пациентах.

Сейчас в медучреждениях объявлен карантин, посещения ограничены. Кроме того, бывают случаи, когда при поступлении невозможно уточнить у пациента эти сведения. Тогда решение о предоставлении информации принимается в индивидуальном порядке с учетом состояния пациента. О том, куда госпитализировали человека, можно также узнать с помощью специального сервиса.