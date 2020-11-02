СЗВ-СТАЖ, договор лизинга и другие вопросы по работе в 1С:Бухгалтерия 8

– Как в программе «1С:Бухгалтерия 8» в отчете СЗВ-СТАЖ указать, что работник был принят на полставки?

– В общем случае неполный рабочий день включается в страховой стаж работника как полный день. Это значит, что, к примеру, период работы с 01.01.2020 по 31.12.2020 у работника, отработавшего полный рабочий день, и у работника, отработавшего на полставки, увеличит страховой стаж обоих работников одинаково, т.е. на один год. Это означает, что отражение неполного рабочего дня в СЗВ-СТАЖ, когда работа не дает права на досрочную пенсию, не имеет никаких особенностей.

Специфика в заполнении СЗВ-СТАЖ при неполном рабочем дне возникает, когда работник трудится в условиях, дающих право на назначение ему досрочной пенсии. Согласно Постановлению Правления ПФ РФ от 11.01.2017 № 3п, существуют два вида условий, дающих право на назначение досрочной пенсии: «Территориальные условия» и «Особые условия труда». В СЗВ-СТАЖ они отражаются следующим образом:

либо в графе 8 «Территориальные условия (код)». В данной графе указывают код территориальных условий и долю ставки;

либо в графе 9 «Особые условия труда (код)». В данной графе указывают код особых условий и долю ставки.

Например, если сотрудник трудится неполный рабочий день в местности, приравненной к районам Крайнего Севера и имеет право на досрочный выход на пенсию, то при заполнении СЗВ-СТАЖ в графе 8 «Территориальные условия (код)» указывается значение «МКС 0,5».

Для отражения льгот в СЗВ-СТАЖ необходимо создать отчет СЗВ-СТАЖ («Отчеты»-«Регламентированные отчеты»), два раза нажать на строку с сотрудником, как показано на рисунке.

После данного действия открывается странница со сведениями о стаже. Здесь можно указать код и ставку территориальных или особых условий.

– Организация получила машину по договору лизинга. Данное ОС учитывалось на балансе лизингополучателя. В этом месяце произошла передача прав выкупа третьему лицу. Как это отразить в программе «1С:Бухгалтерия 8»?

– Чтобы отразить факт выбытия основного средства, необходимо заполнить документ «Передача ОС» (раздел «ОС и НМА» – «Выбытие основных средств») на данное ОС.

Если переданный автомобиль был переоформлен в ГИБДД на нового собственника, то рекомендуется уточнить данный момент в программе таким образом:

Открываем вкладку «Транспортный налог» (раздел «Главное» – «Налоги и отчеты»). Переходим по ссылке «Регистрация транспортных средств». Нажимаем кнопку «Создать», в виде операции выбираем пункт «Снятие с учета». Выбираем автомобиль в открывшейся форме, указываем дату снятия с учета в ГИБДД и организацию (если ведется учет по нескольким организациям в информационной базе). Нажимаем кнопку «Записать и закрыть».

– Организация приобрела холодильник, стоимость которого менее 40 000 руб. Каким образом его можно принять на учет и как правильно оформить это в программе «1С:Бухгалтерия 8»?

– Организация вправе для целей бухучета имущество стоимостью менее 40 000 руб. включить как в состав МПЗ, так и в состав основных средств. При этом в учетной политике для целей бухучета должен быть установлен единый стоимостный критерий для целей отнесения имущества к МПЗ или к ОС.

Поэтому, если у вас в учетной политике для целей бухгалтерского учета стоимостный критерий отнесения имущества к ОС не превышает стоимости холодильника, то вы вправе учесть холодильник в составе основных средств.

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В программе это можно отразить следующим образом:

Вариант 1. Отнесение имущества в состав МПЗ.

В данном случае холодильник будет принят как хозяйственный инвентарь и будет учтен на 10.9 счете.

Поступление имущества оформляется документом «Поступление товаров».

Далее создаем документ «Передача материалов в эксплуатацию», чтобы списать стоимость холодильника.

Вариант 2. Отнесение имущества в состав ОС.

В этой ситуации учет холодильника будет вестись на счете 01.

В программе покупка будет отражена документом «Поступление основных средств» (раздел «ОС и НМА» – «Поступление основных средств»).