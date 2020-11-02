Подводные камни ремонта в рассрочку

Можно ли остеклить балкон или поменять плитку в ванной в рассрочку через банк? И как не остаться с кредитом, но без ремонта?

«Теща заключила договор на остекление балкона в рассрочку. Подрядчик (ИП „Захаров“) подсунул под видом рассрочки договор на кредит в МТС Банке. Теща подписала бумаги — договор подряда с ИП и договор на кредит в МТС Банке», — рассказывает пользователь под ником emwa на форуме Банки.ру. Спустя какое-то время подрядчик перестал выходить на связь, продолжает он, и работы не выполнил. Но платежи по кредиту никто не отменял.

Такие ситуации не редкость. Что делать, если подрядчик предлагает ремонт в рассрочку? И нужно ли платить по кредиту, если услугу вам не оказали?

Не рассрочка, а кредит

Дабы не попасть в неприятную ситуацию, нужно хорошо понимать, что именно вам предлагают. Во-первых, если строительная фирма предлагает оформить рассрочку через банк, скорее всего, речь идет все же об обычном кредите.

«В банке нет такой программы, как рассрочка. Банк выдает кредит под проценты, а продавец делает скидку на товар. Эта скидка соответствует сумме процентов за весь период пользования кредитом, поэтому фактически переплаты нет», — поясняют в МТС Банке.

Во-вторых, с небольшими фирмами, занимающимися ремонтом, сотрудничают немногие банки. Банки.ру изучил несколько сайтов ремонтных компаний, которые среди партнеров указывали Сбербанк, Альфа-Банк, «Русский Стандарт», Русфинанс Банк, ОТП, МТС Банк. В действительности из этих кредитных организаций с ремонтными компаниями так или иначе сотрудничают лишь Сбербанк, ОТП и МТС Банк, информация об остальных оказалась недостоверной или неактуальной.

Для работы с самыми разными поставщиками услуг в банках существует две классических схемы взаимодействия: заключение договора напрямую между компанией и банком или через специальных брокеров.

Кто подписывает кредитный договор

Как правило, договор кредитования заключается между банком и конкретным человеком, которому необходимо купить определенный товар или услугу.

«В данном случае человек возьмет кредит на погашение стоимости ремонта», — отмечают в ОТП Банке.

Заключить договор кредитования можно несколькими способами: в офисе компании через авторизованного банком сотрудника, либо в отделении самого банка, либо с сотрудником кредитной организации на выезде, либо по дистанционным каналам банка.

«В любом случае в соответствии с антиотмывочным законодательством банк обязан был провести процедуры AML (проверка по процедурам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем) и KYC („знай своего клиента“), то есть собрать все данные о клиенте. Кроме того, уполномоченный сотрудник банка должен был лично удостоверить личность клиента», — отмечает управляющий партнер коллегии адвокатов АКП «Бэст Адвайс» Максим Первунин.

То есть заключить договор от имени банка человек, не авторизованный и не имеющий к нему никакого отношения, не может.

Банк за подрядчика не в ответе

Банки проверяют своих партнеров через службу безопасности, но никакой ответственности за них не несут.

«Если подрядчик не исполняет услугу, у заемщика остается обязательство по возврату кредита, и он должен продолжать по нему платить независимо от того, начался у него ремонт или нет», — говорит адвокат Ирина Липовецкая.

Все дело в том, что между подписанными договорами подряда и займа нет никакой связи, это две разные сущности. В договоре займа, скорее всего, вы не найдете ответственности исполнителя, поэтому куда делся подрядчик — вопрос не к банку. Хотя банк может посодействовать в поисках своего партнера. Так, после жалобы emwa на форуме представитель МТС Банка связался с подрядчиком и получил обещание, что услуга по договору будет предоставлена в течение десяти дней.

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В последнее время все больше и больше людей стали жаловаться на мошенничество в сфере ремонтного бизнеса, рассказывает сооснователь и заместитель генерального директора юридической компании URVISTA Светлана Петропольская.