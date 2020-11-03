Внесудебное банкротство: что это такое?

Банкротство гражданина при невозможности рассчитаться с кредиторами — хороший выход из трудной жизненной ситуации. Но процедура банкротства в судебном порядке не всегда доступна для должника, так как необходимо заплатить вознаграждение финансовому управляющему, который будет осуществлять процедуру банкротства, а кроме того платить юристам за составление заявления в суд и подготовку документов. И вот 1 сентября 2020 г. вступили в силу изменения в «Закон о банкротстве», где п. 5 гл. 10 закона посвящен внесудебному банкротству гражданина. Это упрощенный порядок списания задолженности перед кредиторами.

Бесплатное банкротство

Тем, что теперь пройти процедуру банкротства можно будет совершенно бесплатно. Оформление заявления происходит через МФЦ, форма типовая, предусмотрена приказом Минэкономразвития РФ от 04.08.2020 № 497 и помогать заполнять ее будут сотрудники МФЦ, поэтому всевозможная помощь посредников в этом деле исключается. Процедура довольно проста и не потребует специальных юридических знаний.

Еще один плюс — это, конечно, сроки. Всего шесть месяцев и никакого продления. Понятно, что в новых процедурах не всегда все работает гладко, шестеренки механизма должны хорошенько притереться и быть смазаны. Ни работники МФЦ, ни судебные приставы еще не имеют опыта работы по новым правилам, и, вполне возможно, будут возникать спорные ситуации. У специалистов в сфере банкротства поправки в закон тоже вызывают массу вопросов.

Заявление о банкротстве в МФЦ

Заявление о внесудебном банкротстве в МФЦ могут подать те должники, у которых сумма долга от 50 000 до 500 000 руб. не считая пеней, неустоек, процентов за просрочку платежа, других штрафных санкций, убытков; окончено исполнительное производство по причине отсутствия имущества и не начато другое исполнительное производство. Обратите внимание, что одновременно должны быть выполнены все эти условия. Те, у кого задолженность более 500 000 руб. должны банкротиться через суд, упрощенный порядок им не подойдет.

Процедура внесудебного банкротства проводится только по заявлению должника. Ни конкурсный кредитор, ни уполномоченный орган не могут обратиться в МФЦ. Заявитель может быть физическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Обращаться надо в МФЦ по месту жительства. К заявлению о внесудебном банкротстве прилагаются: список кредиторов в соответствии с формой, которая утверждена приказом Минэкономразвития от 05.08.2015 № 530, копия паспорта.

Как проходит процедура?

МФЦ, получив заявление гражданина, в течение одного дня должен проверить данные о возвращении исполнительного документа взыскателю по причине отсутствия у должника имущества, а также сведения об отсутствии возбужденных исполнительных производств.

Если заявление должника соответствует требованиям закона, МФЦ в течение трех дней размещает сведения о начале процедуры банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Если не все условия должником соблюдены, в течение трех дней МФЦ возвращает заявление должнику с письменным указанием причин. Отказ можно обжаловать в арбитражный суд.

Гражданин может повторно обратиться с заявлением через один месяц. Если должник один раз удачно обанкротился по упрощенной процедуре, подать заявление вновь будет можно только через 10 лет, так что банкротиться дешево и часто не получится.

Как только сведения о банкротстве включили в федеральный реестр, начинает действовать мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Если в это время судебным приставам поступят исполнительные листы по требованиям, указанным в заявлении о банкротстве, исполнительное производство по таким листам не возбуждается.

Также мораторий препятствует направлению исполнительных документов в банки. Приостанавливается исполнение по имущественным взысканиям с гражданина. Снимаются аресты с имущества, наложенные в целях обеспечения требований, попавших в заявление о признании должника банкротом. Новые аресты имущества возможны только по требованиям не указанным должником в заявлении, а также по требованиям, которые не подпадают под мораторий. В течение шести месяцев кредиторы, указанные в заявлении, имеют право запрашивать у региональных органов информацию об имуществе гражданина.

Что не подпадает под мораторий?

Те требования, которые должник не указал в заявлении. Поэтому в интересах должника припомнить все долги при подаче заявления. Под мораторий не подпадают требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, истребование имущества из чужого владения, о выплате заработной платы, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов и других требований, тесно связанных с личностью должника. С момента включения информации о банкротстве в реестр прекращается начисление неустоек и процентов, срок исполнения обязательств, включенных в заявление, считается наступившим, приостанавливается возможность направлять исполнительные листы для взыскания в банк — только судебным приставам.

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МФЦ уведомляет о внесудебном банкротстве банки, с которыми у должника заключены договоры банковского счета, районный суд, службу судебных приставов по месту регистрации должника, уполномоченный орган, а также орган, зарегистрировавший гражданина в качестве ИП. Пока в отношении должника ведется процедура банкротства, он не может получать новые кредиты, а также выступать поручителем.

Чем заканчивается внесудебное банкротство?

Если в течение шести месяцев положение должника изменится в лучшую сторону: он получит наследство, имущество в дар или просто заработает денежные средства, позволяющие погасить задолженность, должник в течение пяти дней уведомляет МФЦ, а тот, в свою очередь, в течение трех дней прекращает процедуру банкротства путем внесения сведений в ЕФРСБ.

В течение процедуры банкротства в арбитражный суд с заявлением могут обратиться кредиторы, которые не попали в перечень, содержащийся в заявлении о внесудебном банкротстве или долги, которым указали не в полном размере или кредиторы, которые знают о принадлежащем должнику имуществе, подлежащем регистрации. Тогда упрощенное банкротство прекращается со дня вынесения арбитражным судом определения о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина. Копия определения в течение трех дней направляется арбитражным судом в МФЦ, а тот, в свою очередь, в течение того же срока вносит изменения в федеральный реестр о прекращении внесудебного банкротства.

Если положение должника не улучшилось, то по истечении шести месяцев, он освобождается от необходимости исполнения требований кредиторов, указанных им в заявлении. МФЦ вносит в единый реестр сведения о завершении процедуры банкротства. Задолженность, которую должник указал в заявлении о внесудебном банкротстве, считается безнадежной.

Какую задолженность нельзя списать?

Не списывается:

задолженность по требованиям, не указанным в заявлении о внесудебном банкротстве;

задолженность, превышающая суммы, указанные в заявлении, по требованиям о возмещении вреда жизни и здоровью, морального вреда, по заработной плате, по алиментам и иным обязательствам, связанным с личностью должника;

задолженность по тем обязательствам, которые возникли за время проведения банкротства;

задолженность, возникшая в результате причинения должником умышленно или в результате грубой неосторожности ущерба имуществу других лиц;

задолженность, которая возникла в силу профессиональной деятельности, например, если руководитель юридического лица причинил компании убытки своими действиями, или его привлекли к субсидиарной ответственности в процессе банкротства компании-должника.

Жизнь после банкротства

Закон предусматривает некоторые ограничения для лиц, прошедших процедуру банкротства. Это относится и к тем, кто банкротился через суд, и тем, кто через МФЦ. Что это за ограничения?