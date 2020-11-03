Что нужно знать про упрощение процедуры внесения изменений в ЕГРЮЛ

Недавно Президент России подписал Федеральный закон от 27.10.2020 № 350-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Что изменяет этот закон и зачем вам нужно про это знать? Разбираемся в статье.

В чём суть документа?

Прежде всего, в чем краткая суть нового закона? Для юридических лиц и ИП упростился порядок внесения изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Кроме того, в законе скорректирован перечень сведений, содержащихся в этих реестрах.

После вступления в силу нового закона у юрлиц и ИП появится больше времени для того, чтобы известить налоговую инспекцию о корректировке сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Сейчас на это отводится три рабочих дня с момента внесения изменений, а по новым правилам данную обязанность необходимо выполнить в течение семи рабочих дней со дня внесения изменений.

Какие сведения будут вносить в реестры налоговики?

Законом установлен ряд случаев, при которых регистрирующий орган будет самостоятельно вносить сведения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

К примеру, это сведения:

об организационно-правовой форме юрлица;

о способе образования юрлица (создание или реорганизация);

о правопреемстве (для юрлиц, созданных в результате реорганизации иных юрлиц, для юрлиц, в учредительные документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юрлиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации);

о способе прекращения юридического лица (путём реорганизации, ликвидации и др.)

о том, что юрлицо находится в процессе ликвидации или реорганизации.

Как скорректируют ЕГРЮЛ при изменении названия организации?

Согласно новым правилам, при внесении в ЕГРЮЛ сведений об изменении названия конкретной организации регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после этого события самостоятельно внесёт соответствующие корректировки в реестр по всем другим организациям, с которыми она так или иначе юридически связана.

К примеру, организация является их учредителем, участником, держателем реестра акционеров.

Какие ещё изменения?

Как мы уже говорили выше, законом скорректирован перечень сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

К примеру, сейчас в этом реестре должен содержаться подлинник или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия учредительного документа юрлица либо сведения о том, что юрлицо действует на основании типового устава. После того, как новый закон начнёт действовать, в ЕГРЮЛ останутся лишь сведения о действии организации на основании типового устава.

📌 Реклама

Когда Закон № 350-ФЗ вступит в силу?

Начало действия документа — 26.04.2021.