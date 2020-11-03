Оценка капвложений по новому стандарту бухучета

Приказом Минфина от 17 сентября 2020 № 204н утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Такие активы, как капитальные вложения, впервые получили самостоятельное нормативное регулирование. В статье читайте о порядке оценки капвложений по новому ФСБУ. Это пригодится всем бухгалтерам.

Что регулирует ФСБУ 26/2020

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» определяет порядок формирования затрат, связанных с ОС. Собственно, эти затраты и являются капвложениями. В частности, затраты, которые включаются в первоначальную стоимость ОС.

ФСБУ 26/2020 не применяется при выполнении работ, оказании услуг по созданию, улучшению, восстановлению ОС для третьих лиц, а также при приобретении, создании активов на продажу.

Капвложения могут осуществляться собственными силами или могут быть приобретены у поставщиков.

Стандарт регулирует, по какой стоимости должны приниматься к учету капвложения в каждом из этих случаев, а также капвложения, безвозмездно полученные или оплаченные неденежными средствами.

К капитальным вложениям относятся затраты, перечисленные в пункте 5 ФСБУ 25/2020.

После приведения объекта капитальных вложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, актив признается ОС. Объектом ОС может быть признана и часть капитальных вложений в случае фактического начала ее эксплуатации до завершения капитальных вложений в целом.

Оценка капвложений

Общий порядок оценки капвложений установлен пунктом 9 ФСБУ 26/2020.

Они признаются в бухучете в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение, восстановление объектов ОС.

В сумму капвложений включаются такие фактические затраты (п. 10 ФСБУ 26/2020):

уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику (продавцу, подрядчику);

стоимость активов организации, списываемая в связи с их использованием при осуществлении капвложений;

амортизация активов, используемых при осуществлении капвложений;

затраты на поддержание работоспособности или исправности активов, используемых при осуществлении капвложений, текущий ремонт этих активов;

заработная плата и любые другие формы вознаграждений работникам организации, труд которых используется для осуществления капвложений, а также страховые взносы;

связанные с осуществлением капвложений проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива;

величина возникших при осуществлении капвложений оценочных обязательств (по будущему демонтажу, утилизации имущества и восстановлению окружающей среды, а также на оплату отпусков работников, участвующих в создании капвложения);

иные затраты.

Если объект капвложений приобретается, то в его стоимость включаются суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате продавцу:

за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов;

с учетом всех видов скидок, уступок, вычетов, премий, льгот.

При отсрочке (рассрочке) платежа в капитальные вложения включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки) (п. 12 ФСБУ 26/2020).

Не считается затратами предварительная оплата поставщику (продавцу, подрядчику) до момента исполнения им своих договорных обязанностей предоставления имущества, имущественных прав, выполнения работ, оказания услуг.

Справедливая стоимость

При оплате неденежными средствами фактическими затратами считается справедливая стоимость передаваемых имущества, имущественных прав, работ, услуг.

Эта стоимость определяется в порядке, предусмотренном МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

Справедливая стоимость — это оценка, которая основана на рыночных данных. Цель справедливой оценки — определить цену, по которой была бы осуществлена обычная сделка продажи актива или передачи обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях.

При невозможности определения справедливой стоимости передаваемого имущества фактическими затратами считается справедливая стоимость приобретаемого имущества (работ, услуг, имущественных прав).

При невозможности определения справедливой стоимости как передаваемого, так и приобретаемого имущества (работ, услуг, имущественных прав), фактическими затратами считаются:

балансовая стоимость передаваемых активов;

фактические затраты на выполнение работ, оказание услуг.

Фактическими затратами в имущество, которое организация получает безвозмездно, считается справедливая стоимость этого имущества.

📌 Реклама

Какие затраты не включаются в капвложения

Не включаются в капитальные вложения затраты:

понесенные до принятия решения о приобретении, создании, улучшении и (или) восстановлении объектов ОС;

на текущий ремонт ОС, поддержание их работоспособности или исправности;

на внеплановые ремонты ОС в случае их поломки, аварии, дефекта, ненадлежащей эксплуатацией, если такие ремонты восстанавливают нормативные показатели функционирования объекта ОС, но не улучшают их и не продлевают срок полезного использования.