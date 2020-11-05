Как оформить корректировку долга в 1С

Чтобы минимизировать риски и сократить задолженности, предприятия должны делать сверки взаиморасчетов и добиваться уменьшения задолженностей. Умение правильно оформить корректировку долга несомненно поможет бухгалтеру улучшить финансовое положение организации.
Взаимозачет задолженности
Корректировка задолженности – хозяйственная операция, оказывающая непосредственное влияние на суммарный результат по взаиморасчетам.
Для начала стоит разобраться, в каких же случаях необходим документ «Корректировка долга».
Корректировки чаще всего формируются на основании таких документов, как акт-сверки, информационное письмо от контрагента или же по дополнительному соглашению или договору. Если данные поставщика и покупателя не совпадают, к примеру, была учтена неверная информация, сделаны ошибки в документах или же внесены изменения несогласованные с другой стороной договора, необходимо сделать взаимозачет.
Для проведения взаимозачета следует зайти в раздел «Продажи» или «Покупки», выбрать документ «Корректировка долга» и нажать кнопку «Создать».
После чего необходимо выбрать вид операции. Программой предусмотрено пять различных видов: зачет аванса, зачет задолженности, перенос задолженности, списание задолженности и прочие корректировки. Непосредственно для взаимозачета может использоваться 3 из 5 вариантов: зачет аванса, зачет задолженности и прочие корректировки.
Теперь рассмотрим каждую операцию подробнее.
Если у покупателя есть долг перед организацией или же у третьего лица перед вашей организацией, то вам поможет операция «Зачет аванса». Также она может быть использована с авансами, выданными контрагенту.
Что же следует сделать? Нам необходимо выбрать вариант операции «Зачет аванса», далее выбрать контрагента, чьи авансы мы хотим включить в корректировку и внести данные в табличную часть с помощью кнопки «Заполнить». Она есть в двух вариантах, в верхней части документа и в табличной. Разница в том, что верхняя кнопка заполняет весь документ, то есть кредиторскую и дебиторскую задолженность, а нижняя кнопка заполнит только нужный вид задолженности. После этого в документе появятся справочные суммы по задолженности.
Главное помнить, что для проведения документа суммы кредиторской и дебиторской задолженности должны быть равны, иначе программа будет выдавать ошибку и не проведет документ. Следовательно, если у вас есть разница, то суммы необходимо скорректировать вручную и уровнять.
Зачет задолженности
Следующий вариант – это зачет задолженности, который необходим для взаимозачета долговых обязательств: покупателя перед вашим предприятием или же вашего предприятия перед поставщиком. Взаимозачет можно провести по расчетам с вашей организацией в счет авансов, выданных третьим лицом вашему предприятию или же вашей организацией – третьему лицу. Все остальное заполняется так же, как и в первом варианте.
Перенос задолженности
Также нередко возникают ситуации, когда один контрагент решает оплатить задолженность другого. В таких ситуациях следует сделать перенос задолженности. Для проведения такой операции следует в документе, после выбора нужной операции указать контрагента, чьи долговые обязательства требуется перенести, далее указываем того контрагента, кто в последующем будет рассчитываться по обязательствам.
Далее заполняем все нужные реквизиты: старый и новый договор, счета учета, валюту и прочие. Также следует обратить внимание, что этот вид операции поможет не только осуществить перенос задолженности с одного контрагента на другого, но и перенос между договорами. В таком случае графы «Покупатель (поставщик)» и «Новый покупатель (поставщик)» заполняются одним и тем же контрагентом, а договоры указываются разные.
Списание задолженности
Если же возникла ситуация, когда задолженность не была и не будет оплачена в силу каких-либо обстоятельств, то следует сделать списание задолженности. Для этого в документе стоит выбрать контрагента, чей долг подлежит списанию, в табличной части указать все долговые обязательства. Также данный вид операции можно применять не только для покупателей, но и для дебиторов, ведь не все поставщики при расторжении договоров или отказе от услуг возвращают перечисленные им авансы.
Важно обратить внимание на то, что после кнопки «Заполнить» табличная часть включит в себя все долговые обязательства, даже те, которые еще могут быть оплачены, поэтому их следует удалить из списка, оставив только те, что подлежат списанию. На вкладке «Счет списания» необходимо указать счет, на который спишется кредиторская или дебиторская задолженность.