Как оформить корректировку долга в 1С

Чтобы минимизировать риски и сократить задолженности, предприятия должны делать сверки взаиморасчетов и добиваться уменьшения задолженностей. Умение правильно оформить корректировку долга несомненно поможет бухгалтеру улучшить финансовое положение организации.

Взаимозачет задолженности

Корректировка задолженности – хозяйственная операция, оказывающая непосредственное влияние на суммарный результат по взаиморасчетам.

Для начала стоит разобраться, в каких же случаях необходим документ «Корректировка долга».

Корректировки чаще всего формируются на основании таких документов, как акт-сверки, информационное письмо от контрагента или же по дополнительному соглашению или договору. Если данные поставщика и покупателя не совпадают, к примеру, была учтена неверная информация, сделаны ошибки в документах или же внесены изменения несогласованные с другой стороной договора, необходимо сделать взаимозачет.

Для проведения взаимозачета следует зайти в раздел «Продажи» или «Покупки», выбрать документ «Корректировка долга» и нажать кнопку «Создать».

После чего необходимо выбрать вид операции. Программой предусмотрено пять различных видов: зачет аванса, зачет задолженности, перенос задолженности, списание задолженности и прочие корректировки. Непосредственно для взаимозачета может использоваться 3 из 5 вариантов: зачет аванса, зачет задолженности и прочие корректировки.

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Теперь рассмотрим каждую операцию подробнее.

Если у покупателя есть долг перед организацией или же у третьего лица перед вашей организацией, то вам поможет операция «Зачет аванса». Также она может быть использована с авансами, выданными контрагенту.

Что же следует сделать? Нам необходимо выбрать вариант операции «Зачет аванса», далее выбрать контрагента, чьи авансы мы хотим включить в корректировку и внести данные в табличную часть с помощью кнопки «Заполнить». Она есть в двух вариантах, в верхней части документа и в табличной. Разница в том, что верхняя кнопка заполняет весь документ, то есть кредиторскую и дебиторскую задолженность, а нижняя кнопка заполнит только нужный вид задолженности. После этого в документе появятся справочные суммы по задолженности.

Главное помнить, что для проведения документа суммы кредиторской и дебиторской задолженности должны быть равны, иначе программа будет выдавать ошибку и не проведет документ. Следовательно, если у вас есть разница, то суммы необходимо скорректировать вручную и уровнять.

Зачет задолженности

Следующий вариант – это зачет задолженности, который необходим для взаимозачета долговых обязательств: покупателя перед вашим предприятием или же вашего предприятия перед поставщиком. Взаимозачет можно провести по расчетам с вашей организацией в счет авансов, выданных третьим лицом вашему предприятию или же вашей организацией – третьему лицу. Все остальное заполняется так же, как и в первом варианте.

Перенос задолженности

Также нередко возникают ситуации, когда один контрагент решает оплатить задолженность другого. В таких ситуациях следует сделать перенос задолженности. Для проведения такой операции следует в документе, после выбора нужной операции указать контрагента, чьи долговые обязательства требуется перенести, далее указываем того контрагента, кто в последующем будет рассчитываться по обязательствам.

Далее заполняем все нужные реквизиты: старый и новый договор, счета учета, валюту и прочие. Также следует обратить внимание, что этот вид операции поможет не только осуществить перенос задолженности с одного контрагента на другого, но и перенос между договорами. В таком случае графы «Покупатель (поставщик)» и «Новый покупатель (поставщик)» заполняются одним и тем же контрагентом, а договоры указываются разные.

Списание задолженности

Если же возникла ситуация, когда задолженность не была и не будет оплачена в силу каких-либо обстоятельств, то следует сделать списание задолженности. Для этого в документе стоит выбрать контрагента, чей долг подлежит списанию, в табличной части указать все долговые обязательства. Также данный вид операции можно применять не только для покупателей, но и для дебиторов, ведь не все поставщики при расторжении договоров или отказе от услуг возвращают перечисленные им авансы.