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История судебной медицины: как и когда экспертиза появилась во Франции?

История экспертизы ведёт своё начало с Древнего мира. Постепенно, из века в век, люди приходили к выводу: медицина и исследование человеческого тела (живых и мёртвых) помогают отвечать на миллион важных для человечества вопросов. Сегодня отправимся на историческую экскурсию во Францию, где во второй половине XVIII века появились первые научные работы, посвященные антропометрическим измерениям живых лиц и трупов.

Пионеры в судебно-медицинской экспертизы

Пионер в области судебной медицины во Франции – Жан Жозеф Сю (Sue, Jean-Joseph; 1710-1792 гг.).

Сю был анатомом и хирургом, а еще дедом Эжена Сю, автора знаменитых «Парижских тайн». Научный труд Жан Жозефа «Пропорции скелета человека» (Sur les proportions des squelette de homme..., 1755) был своеобразной «базой данных» соматометрических размеров, которые автор получил при измерении трупов людей разных возрастных групп.

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В первой четверти XIX века эти данные были расширены и дополнены токсикологом и судебным медиком М.-Ж.- Б. Орфила. Так появился первый во Франции справочник по судебно-медицинской и криминалистической практике. По этому справочнику следователи и коронеры устанавливали прижизненную длину тела человека, когда исследовали его расчлененный труп.

После Великой французской революции судебная медицина стала развиваться интенсивно. В 1790-1800-е годы в крупных французских городах появились новые медицинские факультеты: Париж (1794 год), Страсбург (1808 год), Монпелье (1810 год), Лион (1874 год).

Первые французские учебные программы по судебной медицине делали акцент на теорию, не на практику. Одним из первых врачей, который решился вывести судебную медицину на качественно новую степень в преподавании и практическом применении в судопроизводстве, был Николя Пьер Гильбер (Gilbert, NicolasPierre; 1751-1814 гг.).
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Николя Гильбер считал судебную медицину «одной из благороднейших профессий». Он был уверен: все представляемые на рассмотрение суда судебно-медицинские документы должны быть «мудро обоснованы».

Несмотря на прогрессивную деятельность ряда известных судебных медиков XIX-XX веков, ситуация судебной медициной во Франции вплоть до недавнего времени была крайне неоднозначной. Например, в Руане, где изучение судебной медицины исторически было связано с деятельностью врачей городской больницы, собственно танатологические исследования почти не проводились. Организация отдельного курса судебной медицины для студентов всякий раз встречала трудности. Так, курс, организованный в 1928 году профессором Антуаном-Эммануэлем-Паскалем Бланше, закрыли уже через несколько лет. Отдельную кафедру судебной медицины в Руане создали только через 40 лет – в 1967 году.

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Реформы в организации судебной медицины во Франции в 90-х годах XX века

С 1995 года во Франции проводится ряд крупных реформ в области организации судебно-медицинской службы, которые направлены на:

  • увеличение числа судебно-медицинских вскрытий и интеграцию отделений танатологии в клинических больницах;
  • создание научно-исследовательских судебно-медицинских отделений при больницах и университетах;
  • организация комплексных судебно-медицинских центров для оказания медицинской, психологической и юридической помощи (в том числе, неотложной) жертвам изнасилований;
  • совершенствование организации и проведения судебно-медицинской экспертизы живых лиц;
  • обучение судебной медицине на младших курсах медицинских учебных заведений;
  • исследования в области новых наукоемких направлений (генетическая дактилоскопия и др.).
Любопытно, но факт: Французская Медицинская Ассоциация (FMA) до сих пор не признает судебную медицину в качестве медицинской специальности.

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Парижская школа судебной медицины

Расцвет парижской школы судебной медицины начался после 1814 года, когда декан парижского Медицинского факультета Ле Ру де Тиллье (Le Roux des Tilliets) решил реформировать учебный процесс в своем заведении. Он привлёк новые преподавательские кадры, устраивал практикумы в морге для студентов. В общем, всеми силами стремился превратить теоретическую дисциплину в полноценную науку.

В 1868 году на базе старого городского морга начинается строительство Института судебной медицины (Institut médico-légal de Paris).

В 1877 году там началось систематическое обучение будущих судебно-медицинских экспертов. Прежде всего, их обучали технике наружного осмотра тела и аутопсии. Преподавателем стал новый декан, продолживший линию де Тиллье, Альфред Вульпиан (Vulpian Alfred, 1826-1887 гг.). Вульпиан привлёк к образовательному процессу известного парижского врача Поля Бруарделя (Brouardel, Paul; 1837-1906 гг.).
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Через два года Бруардель возглавил кафедру судебной медицины. Вскоре его избрали деканом Медицинского факультета и членом Медицинской академии в Париже, а также президентом Общества судебной медицины.

Главные научные работы Бруарделя посвящены инфекционным заболеваниям – холере, туберкулезу, оспе, а также вопросам общественного здравоохранения и гигиены. Книга Бруарделя «Étude médico-légale sur la combustion du corps humain» (1878 г.) долгое время оставалась важнейшим учебным пособием по судебной медицине во Франции.

Крупнейшим французским судебным медиком XIX века является Огюст-Амбруаз Тардьё (Tardieu, AugusteAmbroise; 1818- 1879 гг.). Огюст Тардьё разбирался в разных науках: химия, токсикология, танатология, судебная психиатрия, медицинское право, инфекционные болезни, профессиональные патологии, общественное здравоохранение и гигиена.

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В период с 1839 по 1876 г. Огюст Тардьё написал 3 диссертации, 12 книг, опубликовал более 120 статей и составил более 500 протоколов судебно-медицинских исследований.

В своих работах он отражал судебно-медицинские аспекты абортов, повешения, утопления, душевных болезней, татуировок, сифилиса, удушения, симуляции и медицинского шарлатанства.

Именно Тардьё описал субплевральные и субэпикардиальные кровоизлияния, относящихся к общеасфиктическим признакам при различных видах механической асфиксии (так называемые «пятна Тардьё»).

«По отношению к задушению Тардьё с особою тщательностью изучил и описал явления со стороны запирательных мышц пузыря и прямой кишки, сопровождаемые параличом, а также в психической сфере человека, испытавшего на себе не имевшее смертельного исхода задушение. Существование указанных Тардьё апоплектических гнезд в легких оспаривалось Каспером, но точечные кровоподтеки на поверхности легких, впервые распознанные им и получившие название пятен Тардьё, считаются одним из важных признаков смерти от задушения, все равно, происходит ли оно от механического зажатия путей доступа воздуха в легкие или же от утопления или повешения».

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Многолетние наблюдения ученого в области судебно-медицинской танатологии нашли своё отражение в труде «Étude médico-légale sur la pendaison, la strangulation, le ssuffocations» (1870 г.). Учёный предложил оригинальную классификацию ядов. Классификация основывалась на воздействии ядов на человека и состояла из 5 основных типов: irritants, hyposthénisants, stupéfiants, narcotiques и nevrosthéniques («Étude médico-légale et clinique sur l'empoisonnement», 1867). Увы, труды Тардьё по сей день не переведены на русский.

К числу важнейших работ Тардьё относятся и «О детоубийстве» («Étude médico-légale sur l’infanticide», 1868) и «О преступлениях против нравственности» («Étude médico-légale sur les attentats aux moeurs», 1857), снабжённые многочисленными рисунками, таблицами и богатейшим казуистическим материалом.

Амбруаз Тардьё приобрел публичную известность и всеобщее признание еще и благодаря многочисленным судебным процессам. Учёный выступал в роли судебно-медицинского эксперта в 5238 случаях, включая известные преступления. Однако этой сфере жизни замечательного ученого мы посвятим отдельную статью. А пока перечислим еще несколько заслуживающих пристального внимания имён.
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В Париже плодотворно трудился основоположник современной судебно-медицинской химии и тосикологии М.-Ж.-Б. Орфила (Orfila, Mathieu Joseph Bonaventure; 1787-1853 гг.). Орфила прославился исследованием соединений мышьяка, который в то время был очень «популярным» среди отравителей. Даже сегодня особый интерес представляет его фундаментальное исследование по токсикологии – «Traité des poisons ou Toxicologie générale» (1813).

Само понятие «судебно-медицинская химия» восходит к трудам Орфила: «Eléments de chimie médicale» (1817), «Leçons de medicine légale» (1823).

Орфила принадлежит одна из первых работ, посвященных эксгумации трупа («Traité des exhumations juridiques», 1830).

Наиболее известным случаем из экспертной практики Матье Орфила стало дело об отравлении Шарля Лафаржа его супругой Мари. Это произошло в 1839 году в Ле Гландье. Орфила впервые в судебной токсикологии применил пробу Марша и смог установить летальные дозы мышьяка в теле Шарля Лафаржа после эксгумации его трупа.

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Орфила был также выдающимся организатором: так, на финансовые средства знаменитого французского хирурга Гийома Дюпюитрена, завещанные медицинскому факультету Парижского университета, он в 1835 году организовал один из старейших анатомических музеев в Париже – Музей Дюпюитрена.

«Золотой век» французской судебной антропологии связан с именем Поля Пьера Брока (Broca, Paul Pierre; 1824-1880 гг.). Он был известным хирургом и крупнейшим для своего времени специалистом в области анатомии и физиологии нервной системы. Брока считают основоположником современной антропологии.

В 1859 году он основал первое в мире Общество антропологии в Париже, в 1872 году – журнал «Антропологическое обозрение» («Revue d'anthropologie»), в 1876 году – парижскую Высшую школу антропологии. Именно Брока ввел в повседневную практику остеометрическую доску, гониометр, краниометры и разработал основы многих методов, применяемых в физической антропологии до сих пор.

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К последователям Брока принадлежат Поль Топинар (Topinard, Paul; 1830-1911), Этьен Ролле (Rollet, Etienne; 1862-1937) и Леонс Мануврие (Manouvrier, Leonce Pierre; 1850-1927). Среди заслуг этих ученых – разработка методов кранио- и остеометрии, а также создание специальных остеометрических таблиц для определения длины тела, используемые в практике современных судебно-медицинских экспертов.

У истоков современной криминалистической идентификации личности стоит парижский юрист Альфонс Бертильон (Bertillon, Alphonse; 1853-1914 гг.), изобретатель бертильонажа – системы идентификации преступников по их антропометрическим данным (1881), а также методов описания признаков внешности по системе «словесного портрета» (1885) и сигналетической фотосъемки (1885). Итоговый труд Бертильона – «Антропометрическое отождествление» – вышел в свет в 1893 году. И об этом учёном у нас будет отдельный материал.
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Как видно из обзора Франция и Париж дали миру и направлению судебно-медицинское экспертизы многое: от первого практического справочника до развернутых трудов по токсикологии и антропологии, которые эксперты применяют по сей день.

Д.В. Сундуков, Е.Х. Баринов, А.В. Смирнов. История судебной медицины в зарубежных странах. – Москва. Российский университет дружбы народов, 2017.

Источник: Центр экспертиз - Москва

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