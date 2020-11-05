История судебной медицины: как и когда экспертиза появилась во Франции?

История экспертизы ведёт своё начало с Древнего мира. Постепенно, из века в век, люди приходили к выводу: медицина и исследование человеческого тела (живых и мёртвых) помогают отвечать на миллион важных для человечества вопросов. Сегодня отправимся на историческую экскурсию во Францию, где во второй половине XVIII века появились первые научные работы, посвященные антропометрическим измерениям живых лиц и трупов.

Пионеры в судебно-медицинской экспертизы

Пионер в области судебной медицины во Франции –(Sue, Jean-Joseph; 1710-1792 гг.).

Сю был анатомом и хирургом, а еще дедом Эжена Сю, автора знаменитых «Парижских тайн». Научный труд Жан Жозефа «Пропорции скелета человека» (Sur les proportions des squelette de homme..., 1755) был своеобразной «базой данных» соматометрических размеров, которые автор получил при измерении трупов людей разных возрастных групп.

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В первой четверти XIX века эти данные были расширены и дополнены токсикологом и судебным медиком М.-Ж.- Б. Орфила. Так появился первый во Франции справочник по судебно-медицинской и криминалистической практике. По этому справочнику следователи и коронеры устанавливали прижизненную длину тела человека, когда исследовали его расчлененный труп.

После Великой французской революции судебная медицина стала развиваться интенсивно. В 1790-1800-е годы в крупных французских городах появились новые медицинские факультеты: Париж (1794 год), Страсбург (1808 год), Монпелье (1810 год), Лион (1874 год).

Первые французские учебные программы по судебной медицине делали акцент на теорию, не на практику. Одним из первых врачей, который решился вывести судебную медицину на качественно новую степень в преподавании и практическом применении в судопроизводстве, был Николя Пьер Гильбер (Gilbert, NicolasPierre; 1751-1814 гг.).