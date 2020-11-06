Как партнёрам юридически правильно оформить отношения в бизнесе

Огромное количество проектов распадаются из-за конфликтов между между партнёрами. Грамотно выстроить отношения между ними — одна из первых забот. Что нужно предпринять партнёрам, чтобы избежать неприятных моментов.

Первое. В самом начале необходимо определить долю каждого партнёра в бизнесе, а также порядок их изменения в тех или иных ситуациях.

Часто, если партнёров двое, доли распределяются 50 на 50. Но такое распределение таит в себе высокую вероятность возникновения конфликта. В случае разногласий между партнёрами может случиться дедлок — неразрешимая тупиковая ситуация (поскольку у партнёров равные доли).

Идеальный вариант — это определить основной центр принятия решений и установить соотношение долей, например, как 51 % и 49 % соответственно. При этом в уставе прописывается правило принятия решений простым большинством голосов.

Если же распределить доли указанным способом не представляется возможным, можно прописать в уставе или корпоративном договоре, что при возникновении «тупиковой» ситуации окончательное решение принимается партнёром, который занимает должность генерального директора. В случае, если генеральным директором является наёмный менеджер, можно прописать, что последнее слово остаётся за партнёром, который старше по возрасту. Данная возможность предусмотрена абзацем 5 подпункта 1 пункта 32 закона об обществах с ограниченной ответственностью (указанной нормой предусмотрено, что устава может быть определён иной порядок определения числа голосов участников общества, по сравнению с общепринятым).

Во всяком случае, каких-либо запретов для реализации данного решения в законодательстве на данный момент не имеется. Существуют также иные способы разрешения тупиковых ситуаций, именуемых «русская рулетка», «техасская перестрелка» и т.д.

Второе. Юридическое лицо является, по сути, общим котлом, в который каждый из партнёров скидывается своим вкладом. Кто-то деньгами, кто-то интеллектуальной собственностью, кто-то энергией (активностью), кто-то медийным весом (пиаром). Здесь очень важно закрепить активы, передаваемые каждым партнёром создаваемому для бизнеса юридическому лицу.

В первую очередь это, конечно же, касается интеллектуальной собственности (далее — ИС). Важно, что чтобы исключительное право на каждый объект ИС был передан юридическому лицу (собственником стало юридическое лицо). Делается эта процедура с помощью заключения договора отчуждения исключительного права от партнёра к компании. В противном случае партнёр в любое время может выйти из проекта и увести с собой всю принадлежащую ему ИС.

Если партнёром в проект в качестве вклада заводятся деньги, то его оформление также имеет важное значение. Вряд ли стоит его оформлять как займ, поскольку в таком случае такие средства необходимо будет вернуть и вкладом это уже вряд ли назовешь (хотя все зависит от конкретных договоренностей между партнёрами).

Так или иначе, идеальный вариант — оформить деньги в качестве вклада в имущество общества, если деньги вносятся после создания юридического лица. Если же вклад вносится на стадии создания компании, то его можно внести в оплату уставного капитала компании, благо законодательство разрешает вносить деньги в любом размере, главное чтобы их количество было равно или превышало номинальную стоимость вклада такого партнёра.

Что касается такого вклада в бизнес, как активность (деятельность) или PR или продажи, то такой вклад вряд ли получится оформить, зато можно использовать возможности опциона, который позволит вывести партнера из проекта, если его обязательства по активности, пиару, продажам или иной «активности» не будут выполнены.

Третье. Необходимо определить сценарии развития некоторых наиболее важных событий будущего.

Во-первых, договориться о том, в течение какого времени каждый из партнёров обязуется не выходить из компании (бизнеса).

Во-вторых, определить верхний или нижний предел стоимости долей партнёров, если кто-то из них вдруг захочет продать свою долю третьему лицу.

В-третьих, договориться о том, кого в качестве инвесторов (новых партнёров) они точно не хотят видеть, а кого с удовольствием примут в бизнес.

В-четвертых, в течение какого времени и в каких объемах дивиденды не будут распределяться между партнёрами, а будут направляться на развитие бизнеса.

Все эти договоренности закрепляются в специальном документе, именуемом корпоративный договор или договор об осуществлении прав участников ООО. Конечно, существует возможность договориться по гораздо более широкому перечню вопросов, я обозначил лишь наиболее важные из них на мой личный взгляд.

Четвёртое. Ни в коем случае не забудьте зарегистрировать доменное имя сайта и товарный знак на юридическое лицо.

На практике я часто сталкиваюсь с тем, что доменное имя зарегистрировано на одного из партнёров, а товарный знак вообще не оформлен. Такое положение вещей представляет собой мину замедленного действия, ибо в цифровую эпоху интеллектуальная собственность — основной актив очень многих компаний.

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Тяжелее дела обстоят с аккаунтами в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники и т.д.). На данный момент мне не известно о возможности зарегистрировать аккаунты (публичные страницы) проекта на компанию. Выходом из этой ситуации может служить соглашение партнёров о распределении прав на указанные активы в случае расхода. Законодательство не запрещает заключать подобного рода договоры.