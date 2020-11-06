Новые правила перерасчета коммунальных платежей: главные изменения

Мы платим за коммунальные услуги и, разумеется, имеем право на то, чтобы они были качественными. А если, условно, из крана вместо горячей воды течет холодная, да еще с ярким оттенком ржавчины, за это платить должны уже не мы, а нам.

Рассмотрим последние изменения в законах и судебной практике в правилах перерасчета коммунальных платежей.

Приняты очередные поправки в Жилищный кодекс РФ

27 октября 2020 г. был принят Закон о внесении изменений в ст. 157 ЖК РФ (№ 351-ФЗ).

Согласно новой редакции, перерасчет за некачественные коммунальные услуги будет делать управляющая организация или ресурсоснабжающая организация (если у потребителя заключен прямой договор с ней).

Между собой эти организации должны разбираться самостоятельно (кто кому должен возместить убытки из-за некачественных услуг). Гражданам нужно обращаться с претензией к тому, кто непосредственно им оказывает услугу.

Чтобы не платить за холодные батареи или грязную воду, придерживаемся следующего алгоритма действий:

1. Звоним в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации и оставляем заявку о некачественной услуге.

Спрашиваем номер, под которым была зарегистрирована ваша заявка в журнале. Либо можно подать письменное заявление на имя руководителя компании лично (через приемную) или заказным письмом с уведомлением.

2. Вам должны позвонить из управляющей организации и согласовать время проведения проверки.

Закон не запрещает потребителю снимать ход проверки на видео, дабы обеспечить себя доказательствами на случай судебного спора. Акт проверки выдается заявителю на руки.

3. Если результат проверки вас не устраивает (часто бывает, что на момент прихода проверяющих все в порядке, а затем снова начинаются проблемы), вы можете заявить в жилинспекцию о проведении повторной проверки, с участием их специалистов.

4. Можно привлечь независимого эксперта для проверки качества ЖКУ. О дате и месте проведения проверки нужно сообщить управляющей организации, т. к. они вправе наблюдать за ходом экспертизы.

При подтверждении некачественной услуги расходы на оплату экспертизы возлагаются на управляющую организацию.

Заключение о том, что коммунальная услуга поставляется с нарушением нормативов качества, является основанием для перерасчета квартплаты. Официальные требования к качеству ЖКУ приведены в Приложении к Правилам предоставления коммунальных услуг, утв. ПП РФ № 354.

Минус нового закона — в том, что он отменил штрафы за некачественные ЖКУ в пользу потребителей. Теперь от коммунальщиков можно получить только перерасчет и компенсацию морального вреда (если дело дойдет до суда).

Минстрой разъяснил, сколько должны коммунальщики потребителю, если из горячего крана течет холодная вода

Этому вопросу посвящено письмо Минстроя от 29 июня 2020 г. № 20156-ОГ/04.

Если температура горячей воды не поднимается выше 40 °C, то за каждый час поставщик ресурса должен начислять плату по тарифу за холодную воду.

Если температура горячей воды выше 40 °C, но все же не дотягивает до нормы, то за каждые 3 °C отступления от стандарта месячная плата за горячую воду должна снижаться на 0,1% за каждый час такого нарушения.

Напомню, что согласно санитарным требованиям температура горячей воды должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C (СанПиН 2.1.4.2496-09). Допускается отступление максимум на 3 °C в дневное время и на 5 °C — в ночное (с 0.00 до 5.00 часов). Большие отступления уже требуют перерасчета.

Верховный суд РФ отменил правила исковой давности по спорам о перерасчете квартплаты

Определением от 23 сентября 2020 г. № 301-ЭС20-13171 Верховный суд РФ подтвердил, что управляющая организация в спорах с жильцами о перерасчете квартплаты не может ссылаться на пропуск 3-летнего срока исковой давности.

Управляющую компанию обязали пересчитать плату за отопление с учетом показаний общедомового счетчика (тогда как они при исправном счетчике начисляли плату по нормативу).

Начальный срок перерасчета был обозначен 2015 годом, т. е. за рамками 3-летнего срока давности. По мнению УК, суд должен был признать законным перерасчет лишь за последние 3 года.

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