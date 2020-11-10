Пятерка самых интересных тем форума «Клерка» за прошедшую неделю

Не перевелись еще предприниматели, желающие получить приключения на одно место. Иногда в форуме задают такие вопросы, что диву даешься наивности людей.

Вот в этой теме рассказали, как директор хочет возместить 20 млн НДС по основным средствам, которые не будут использоваться в деятельности фирмы. Он живет еще прошлым веком? Вариант «друганы в бане рассказали» не подходит — предполагаемый бенефициар женщина.

А вот еще схемотехники, про интерес налоговых органов к дроблению бизнеса, вероятно, не слышали — Один адрес ООО и ИП.

Тема с самозанятыми нынче очень популярна в части попытки уйти от взносов и лишних налогов. Очередной вариант рассматривали в теме Работа с самозанятыми.

Обсуждалась на прошедшей неделе и полезная схема — как уволенной женщине получить хотя бы минимальное пособие по БиР. Советы давали в теме Стоит ли открывать ИП только для получения декретных?

А вот в этой теме хорошие новости. И в магазинах работают порядочные люди, которые готовы вернуть деньги за лишние пробитые кассиром товары.

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Несколько тем так и остались без ответа. Может быть вы сможете помочь?