Важные изменения в 1С:ЗУП 8

Вслед за изменениями в законодательстве появились дополнительные функции в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8».

Указание кода дохода в документах на выплату заработной платы

Так как с 1 июня 2020 г. в файлах, передаваемых банку, необходимо указывать коды доходов, в программе реализована возможность указания данных кодов, а также удержанных сумм по исполнительному производству при выплате заработной платы сотрудникам через банк.

Очередной версией длительного сопровождения конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом 8» будет версия 3.1.14. Поэтому, чтобы сохранить возможность своевременно получать обновления, рекомендовано перейти с версии 3.1.10 на версию 3.1.14.

В том случае, если используется несколько видов дохода, то на каждый вид формируется отдельная ведомость.

Помимо этого, в последних релизах конфигурации расширены настройки начислений — теперь в видах начислений добавлен дополнительный реквизит «Вид дохода», находящийся на закладке «Налоги, взносы, бухучет» (при обновлении код дохода у начислений заполняется автоматически).

Перенос отпуска в связи с больничным

Исправление отпуска сотрудников в связи с больничным было реализовано и в прошлых версиях, но имело ряд недостатков:

неверное распределение по отчетным периодам доходов для учета НДФЛ;

некорректное отражение дохода с больничного листа и перерасчета отпускных в отчетности;

при первичном расчете больничного в среднем заработке не учитывался перерасчет отпуска, который произведен в этом же документе;

если отпуск был начислен и выплачен в прошлом налоговом периоде, а больничный в текущем, то сторнирование отпуска исключалось из отчетности за прошлый налоговый период, а доначисление отражалось в отчетности за текущий налоговый период;

перерасчет отпускных перекрывал начисление по больничному листу и его нельзя было выплатить отдельной ведомостью.

Но в версии 3.1.14 представлено новое решение. Так, если период больничного приходится на период ранее зарегистрированного отпуска, то для расчета такого больничного необходимо изначально ввести документ-исправление отпуска. Также его можно создать из самого больничного листа, перейдя по активной ссылке.

При переходе по гиперссылке программа предлагает автоматически продлить отпуск на дни болезни сотрудника:

Причем в документе-исправлении появилась дополнительная закладка «Продления, переносы, отзывы», на которой отображается вся информация, связанная с продлением отпуска.

Закладкой «Продления, переносы, отзывы» также можно воспользоваться в случае отзыва сотрудника из отпуска.

Изменение подписанта в документах

Подписи ответственных лиц в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» указываются в карточке организации (раздел «Настройка» — блок «Предприятие» — «Организации» или «Реквизиты организации») на закладке «Ответственные лица и другие настройки».

На последних релизах конфигурации усовершенствовано изменение руководителя напрямую из кадрового документа. Так, например, при указании нового руководителя в кадровом переводе программа откроет дополнительное окно «Смена подписи», с помощью которого можно отрегулировать подписантов, указав, что данное изменение будет использоваться только для кадровых переводов, для всех кадровых документов, или же не запоминать изменение и использовать его только в текущем файле.

Пособие по уходу за ребенком до трех лет

Несмотря на то что назначение пособия в размере 50 руб. отменено, с 2021 г. до конца 2022 г. оно положено всем лица, которым было назначено заранее.

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Для тех организаций, которые, помимо данного пособия, добровольно выплачивают еще и свое собственное, добавлена возможность на время отпуска по уходу за ребенком назначать дополнительные плановые начисления, которые будут выполняться, даже если сотрудник полностью находится в отпуске по уходу за ребенком, то есть не работает даже на неполную ставку в период отпуска.

Для этого в карточку начисления на закладке «Основное» добавлен флаг «Начисляется в отпуске по уходу», который можно поставить при создании дополнительного начисления.

После этого в документе «Отпуск по уходу за ребенком» или же в «Изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребенком» следует изменить состав плановых начислений без включения необходимости применения плановых начислений — ранее данной возможности не было. Для этого на закладке «Начисления» ставится галка «Изменить начисления» и с помощью команды «Добавить» в перечень начислений добавляется пособие, выплачиваемое работнику от организации.