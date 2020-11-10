Должникам оставят роскошное жилье

Верховный суд РФ отменил постановления апелляции и кассации, обязывающие должника переехать из сорокаметровой двухкомнатной квартиры в «однушку», а вырученные от продажи более просторной недвижимости средства раздать кредиторам. Как следует из определения ВС, должник не может быть лишен единственного жилья, находящегося в собственности, вне зависимости от площади недвижимости.

Постановление Верховного суда стало ответом на жалобу обанкротившегося в 2018 году жителя Ижевска Дмитрия Стружкина. Его кредиторы на общем собрании, ввиду неисполнения должником обязательств, решили переселить его из сорокаметровой двухкомнатной квартиры в однокомнатную, площадью порядка 19 кв. м. Разницу, полученную в ходе продажи более просторной недвижимости, предлагалось направить на оплату долгов.

Арбитражный суд Республики Удмуртия, который уже более трех лет занимается банкротством Дмитрия Стружкина, требования кредиторов удовлетворять не стал, сославшись на норму закона, предусматривающую сохранение за должником единственного жилья, если оно не находится в ипотеке.

Однако апелляционная и кассационная инстанции, куда обратился Алексей Лебедев, которому Дмитрий Стружкин должен почти 3 млн руб., сочли предложение о переселении должника в более скромное жилье разумным. В документах судов сообщалось, что двухкомнатная квартира должника не является жилым помещением. Она переделана под офис и сдается коммерческим организация, а сам Дмитрий Стружкин проживает в другом месте, раскрывать которое отказывается.

ВС вышеобозначенные аргументы не принял, обратив внимание на то, что выдворение Дмитрия Стружкина из единственного принадлежащего ему жилья нарушает его конституционные права. ВС напомнил, что Конституционный суд так и не принял критерии, определяющие предельную площадь жилья должника.

«Кредиторы Стружкина Д.Г., приняв решение о приобретении должнику иного жилого помещения меньшей площадью и стоимостью, взамен имеющейся у него квартиры, фактически произвольно в отсутствие законодательного регулирования определили разумно достаточный уровень обеспеченности должника жильем, что не согласуется с позицией Конституционного Суда Российской Федерации. При этом также очевидно, что имеющуюся у должника квартиру площадью 40 кв. м. нельзя признать для него роскошным жильем, превышающим разумную потребность в жилище», — резюмировали в ВС.

Комментируя довод о том, что рассматриваемая квартира фактически не является жилым помещением и на самом деле Дмитрий Стружкин сдает недвижимость в аренду под офис, ВС отметил, что данный факт сам по себе не подтверждает наличие у должника прав на иное жилье.

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Как мы ранее писали, в 2012 году Конституционным судом была предпринята попытка определить критерии «роскошности» жилья должника и регламентировать те случаи, когда переселение в более скромные апартаменты имеет место быть. Из-под иммунитета предлагалось вывести помещения, размеры которых превышают средние показатели, а их стоимость достаточна для удовлетворения требований кредитора, чтобы соблюсти баланс интересов должников и кредиторов. Однако дальше обсуждений эта инициатива не продвинулась.