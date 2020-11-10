Путевые листы придётся заполнять по-новому. Как?

Приказом Минтранса России от 11.09.2020 № 368 обновлены требования к оформлению путевых листов, утверждены их обязательные реквизиты и порядок заполнения. Поправки, в частности, коснулись случаев оформления путевого листа, его содержания и требований к журналу регистрации.

Разбираемся, что изменилось и почему вам нужно об этом знать.

Почему это важно?

Путевой лист является основным первичным документом, оформляемым в случае использования в организации автотранспорта. Бухгалтерии он нужен, чтобы списать в расходы ГСМ и зарплату водителя. Для начисления зарплаты требуются сведения о фактически отработанном водителем времени, которые также содержатся в путевом листе.

Кроме того, нельзя забывать, что без этого документа водитель в принципе работать не сможет. Правильность заполнения путевого листа могут проверить различные контролирующие структуры, в том числе налоговые органы, ГИБДД и трудовая инспекция. Поэтому любые изменения в порядке оформления этого документа необходимо отслеживать и учитывать.

Изменился ли перечень реквизитов путевого листа?

Да, изменился. Предусмотрен новый обязательный реквизит — сведения о перевозке. К этим сведениям относится информация о виде сообщения и виде перевозки.

Придётся ли чаще его оформлять?

По новым правилам путевой лист придётся оформлять при любом использовании транспортного средства вне зависимости от вида и особенностей перевозки.

Напомним, действующие правила предписывают оформлять этот документ на каждое транспортное средство, используемое юрлицом, ИП для осуществления перевозок грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщениях.

Потребуется ли указывать дополнительные сведения о ТС?

Да, потребуется. Нужно будет указывать марку ТС и автомобильного прицепа (полуприцепа). Пока требуется указать только модель. Причём новое требование распространяется на любые ТС с прицепом, а не только на грузовики, как сейчас. Кроме того, должностному лицу, ответственному за техническое состояние и эксплуатацию ТС, придётся указывать дату и время выпуска ТС на линию и его возвращения.

Как придётся отмечать факт прохождения медосмотров?

В новых правилах чётко указано, что требуется написать в путевом листе по результатам предрейсового и послерейсового медосмотров.

В первом случае это должна быть фраза: «прошёл предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен». Во втором случае нужно вписать следующую формулировку: «прошёл послерейсовый медицинский осмотр».

Кроме того, ответственное должностное лицо должно будет ставить отметку: «выпуск на линию разрешён».

Какие установлены требования к ведению журнала регистрации путевых листов?

Если журнал ведётся на бумаге, его страницы должны быть прошнурованы и пронумерованы.

Если журнал ведётся в электронном виде, он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом должна быть обеспечена возможность печати страниц журнала на бумажном носителе.

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Когда Приказ № 368 вступит в силу?

Документ вступит в силу 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года.