Можно ли досрочно расторгнуть договор найма?

— Я прописала арендатора временно на год. После этого он мне не доплачивает и еще угрожает. Можно ли его выписать на основании нарушения договора?

Отвечает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский:

Вы являетесь собственником и можете распоряжаться своим имуществом по своему полному усмотрению. Тем более, если есть существенные нарушения условий договора. В случае временной регистрации проблем вообще не возникнет. А если регистрация постоянная, тогда придется производить выписку в судебном порядке.

Отвечает ведущий юрисконсульт юридической службы ИНКОМ-Недвижимость Кирилл Кокорин:

На территории РФ существует два вида регистрации граждан в жилых помещениях: регистрация по месту жительства и регистрация по месту пребывания. В вашем случае временная прописка — это регистрация по месту пребывания.

Регистрация по месту пребывания и снятие с регистрации по месту пребывания осуществляются не на основании договора найма/аренды, а на основании заявления собственника (собственников) жилого помещения. Для досрочного снятия с регистрации по месту пребывания собственнику достаточно будет подать заявление в ФМС через МФЦ (при наличии в вашем городе МФЦ) о снятии гражданина с регистрации по месту пребывания. Независимо от того, как исполняет свои обязательства по договору арендатор, после поданного собственником заявлении о снятия с регистрации он будет снят. При этом не потребуется согласия такого арендатора.

Что касается ненадлежащего исполнения арендатором договора аренды — вам необходимо поставить вопрос либо о досрочном расторжении договора, либо направить арендатору претензию с требованием погасить задолженность.

Отвечает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов:

Квартира сдается внаем, поэтому у вас не арендатор, а наниматель. Договор аренды — это договор для нежилого помещения. Вот эта тонкость и как раз отличает статью Гражданского кодекса, а именно 687, на которую вы будете ссылаться в суде.

Отвечая же на ваш вопрос — да, вы можете расторгнуть договор найма жилого помещения и выселить нанимателя, а также снять его с регистрационного учета по месту жительства в связи с неоднократным нарушением им договора найма.

Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

Существует законодательная норма, которая говорит о том, что, если вы регистрируете на своей площади кого-то по месту пребывания, это равно временной регистрации. И вы, как собственник, можете прекратить эту регистрацию в любой момент. Но есть правоприменение: в случае, если у вас зарегистрированы посторонние люди, вы можете прекратить их регистрацию по своему личному заявлению и снять их с регистрационного учета по месту пребывания.

Если же эти люди являются вашими близкими родственниками (мужем, женой либо совершеннолетними детьми), снять их с регистрационного учета до истечения срока возможно только с их согласия. Данная норма действует только в Москве и это исключение, которое никак не коррелируется. Это правоприменительная практика, которая не связана с законодательными нормами.

Отвечает юрист международной юридической сети www.9111.ru Ирина Захарова:

Да, арендодатель может выселить арендатора из квартиры до истечения срока договора в связи с неуплатой. Согласно ГК РФ, выселить жильца можно при просрочке за два периода, если договор подписан сроком меньше, чем за год, и при неуплате в течение шести месяцев при договоре с большим сроком.

Отвечает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко:

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Если арендатор вносит арендную плату не в полном объеме, а любые платежи должны фиксироваться, нужно направить ему уведомление о выселении и требованием довнести неуплаченные суммы. В случае отказа арендатора и наличия договора можно обратиться в суд с требованием о выселении и возмещении неуплаченной суммы за весь срок проживания, в том числе за судебные издержки и услуги адвоката.