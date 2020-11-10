Бесплатный юрист: в чем подвох?

Мошенничество стало неким «массовым бедствием» в стране. Аферисты развелись «как грибы после дождя» абсолютно во всех сферах. Они придумывают все новые способы обмана доверчивых граждан. И к сожалению, в сфере юриспруденции с каждым годом недобросовестных юристов, желающих любыми, чаще всего незаконными способами, заработать как можно больше денег, становится все больше.

Граждане стали все чаще сталкиваться с юристами-аферистами: кто-то обещает стопроцентный выигрыш в суде, а на деле всего лишь составляет примитивное исковое заявление по шаблону из сети интернет, а кто-то — втягивает своих клиентов в неподъемные долги.

Но самой популярной схемой обмана на сегодняшний день являются так называемые «бесплатные» консультации от юриста. Почему опасно на это вестись и в чем подвох? Об этом подробно расскажу сегодня. После прочтения рассказывайте в комментариях, сталкивались ли вы с такими мошенниками? И обязательно поделитесь публикацией с теми, кому она может пригодиться.

Бесплатный сыр бывает только....

Чаще всего обман начинается с приглашения на бесплатную консультацию. В чем подвох? Дело все в том, за тот час, что потратит юрист на устную консультацию с клиентом, он может заработать на реальных делах гораздо большие суммы. Поэтому бесплатные консультации — это отличный способ заманить особо доверчивых, отчаявшихся граждан в офис для заключения липового договора на крупную сумму.

Также стоит задуматься над компетентностью юриста, гарантирующего блистательную победу в суде.

Помните о том, что профессиональный юрист (или адвокат) не может и не должен гарантировать результат того, что дело будет выиграно в пользу клиента. Единственное, что он точно может пообещать — это оказание своевременной, квалифицированной и грамотной юридической помощи в рамках заключенного договора. Гарантию может дать только компания за проданный товар или оказанную услугу, но уж точно не юрист и не адвокат.

📌 Реклама

Как не нарваться на мошенников?