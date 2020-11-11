На гребне второй волны пандемии: что будет с онлайн-спросом и ценами на товары первой необходимости

Ко второй волне коронавируса онлайн-покупатели адаптировались к сложившейся ситуации и их поведение стало на редкость рациональным. Как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем?

Ежедневный прирост количества заболевших COVID-19 в России бьет все рекорды. Снова отменяются концерты, офисные сотрудники, школьники и студенты уходят на «удаленку», а в магазины не пускают без масок и перчаток. Во многом ситуация напоминает весеннюю, хотя и не все опробованные тогда ограничения вступили в силу. Например, не стали закрывать ТЦ и рестораны, справедливо полагая, что многие бизнесы из этого сегмента второго такого опыта просто не переживут.

Первая волна пандемии серьезно ускорила и так давно наметившуюся цифровизацию и выход продавцов в онлайн. Так, сильнее всего росло число онлайн-продаж в следующих товарных категориях:

продукты питания и товары первой необходимости — на 150%;

онлайн-образование — на 99%;

цветы — на 74%;

косметика — на 61%;

товары для спорта — на 51%;

благотворительность — на 28,8%;

готовая еда и фастфуд с доставкой на дом — на 23%;

электроника — на 17%;

книги — на 12%;

одежда — на 6%.

Ко второй волне люди пришли уже более подготовленными: нет той паники и желания скупать товары впрок, как это было в первую волну. Да и финансовое положение многих граждан не позволяет им совершать такие покупки. Ведь, как известно, первая волна «коронакризиса» знатно «проехалась» по экономике: многие компании закрылись, а люди отмечают снижение доходов.

Так, по данным Росстата, в первом полугодии 2020 года доходы россиян сократились на 3,7%, к концу года ожидается, что этот показатель составит 3%. Выросла доля россиян, живущих за чертой бедности: в 2019 году она составляла 12,3%, а по результатам первого полугодия 2020-го — 13,2%.

Партнеры CloudPayments отмечают, что взрывного роста онлайн-спроса на те товарные категории, которые пользовались наибольшей популярностью в первую волну, в октябре 2020 года не происходит. Хотя в некоторых категориях, он, безусловно, сохранился. Так, по данным маркетплейса Goods.ru, за первые 15 дней октября было куплено в два раза больше медицинских масок и перчаток по сравнению с соответствующим периодом сентября. Наученные первой волной пандемии, люди запасаются столь необходимыми сейчас товарами впрок.

Сохранилась динамика роста спроса на онлайн-доставку продуктов. Онлайн-супермаркет Family Friend говорит о росте спроса на 25% в первой половине октября по сравнению с соответствующим периодом сентября. При этом ажиотажного спроса на крупы и консервы, как это было в первую волну, не наблюдается.

На мой взгляд, вырастет и спрос на косметику. Особенно это касается товаров для ухода за кожей, ведь постоянное ношение масок и перчаток, а также использование антисептиков крайне негативно сказываются на ее состоянии. Росту спроса также способствуют различные маркетинговые акции онлайн-магазинов.

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Спрос на онлайн-образование также увеличится, тем более что рост в этой категории начался еще в сентябре, а сейчас его подстегнет массовая «удаленка».

Подрастут и онлайн-продажи одежды: несмотря на то что магазины и ТЦ открыты, посещение их все же сопряжено с некоторым риском заражения, а сейчас, когда меняется сезон, новая одежда понадобится многим, а купить ее в онлайне проще и безопаснее.

А вот роста онлайн-продаж электроники и товаров для спорта, скорее всего, не будет. Во-первых, люди ими закупились еще в первую волну. Во-вторых, сейчас, когда ситуация в экономике непростая, люди стараются тратить деньги только на самое необходимое и по возможности не совершать крупных покупок, например дорогих гаджетов или спортивных тренажеров. В-третьих, из-за роста курсов доллара и евро к рублю цены на электронную технику повышаются, что также не способствует увеличению продаж.

Еще одна интересная тенденция «коронакризисных» онлайн-продаж — увеличиваются продажи с помощью мессенджеров и социальных сетей, а также через крупные маркетплейсы, через которые многие офлайн-магазины переводили продажи в Интернет. Растет и доля продаж с помощью Apple Pay и Google Pay.

К сожалению, стоит ожидать роста цен в онлайне на продукты питания, лекарства и медицинские товары, одежду, товары повседневного спроса, бытовую технику, электронику и средства связи. Этот рост обусловлен, во-первых, ростом курса доллара и евро по отношению к рублю. Во-вторых, с отменой ограничения ставки интернет-эквайринга в размере 1% по этим товарным категориям бизнес вряд ли захочет снижать «привычный» в период ограничений уровень маржи. По нашим прогнозам, в зависимости от товарной категории рост цен будет варьироваться от 5% до 7%.