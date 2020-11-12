А зачем вам сразу много банковских карточек?

Недавно мы с подписчицей разговорились про карточки разных банков. Девушка удивилась, что у меня их несколько. Одни открываю, другие — закрываю, но штук 5-7 всегда есть действующих.

Зачем мне это надо? Если вкратце, то у каждой карточки есть плюсы и минусы и нет ни одной карты, которая самая выгодная и замечательная для любых целей. Какие это могут быть карты и цели?

Карта с повышенным кэшбэком по отдельным категориям

Это когда за покупки в торговых точках или на сайтах определенной направленности дают повышенный кэшбэк.

Кэшбэк, напомню — возврат части суммы операции в виде баллов, бонусов или рублей.

Может быть повышенный кэшбэк 5% на аптеки, АЗС или там на кафе и рестораны. Есть карточки, где такие категории постоянны, например, Card Plus от Кредит Европа банка. Где-то эти категории меняются, как, например, у карт Tinkoff Black и Яндекс деньги.

Часто у одной карты есть сразу несколько категорий повышенного КБ. Есть смысл завести такую карточку и платить ей в определенных местах — в ресторанах, на заправках и т.д.

Универсальная карта для большинства покупок

С нее целесообразно оплачивать все, что не попадает под категории повышенного кэшбэка. В среднем кэшбэк «на всё» сейчас на рынке в районе 1,5-2%.

Карта с процентом на остаток

Туда можно кидать какие-то деньги, которых пока мало, чтобы была мотивация нести их на вклад или инвестировать в облигации либо куда-то еще. Или можно просто хранить там деньги под %, легко всегда забрать и перевести при необходимости.

Карты Яндекс Деньги и QIWI

Пригодятся, если вы зарабатываете в интернете и с вами расплачиваются через Яндекс Деньги (сейчас UMoney, но карты все остались яндексовские у многих) или через кошелек Qiwi. Также из многих кэшбэк-сервисов вывожу деньги на Яндекс, когда покупаю что-то в интернете, бронирую туры, авиабилеты и так далее. Часто в кэшбэк-сервисах вывод на карту банка платный, а на кошельки — без комиссии.

Пластиковыми картами этих двух кошельков можно платить в оффлайн-точках. Но снятие наличных там платное? либо бесплатный лимит небольшой, как у одной из карт Яндекса.

В обоих кошельках можно выпустить абсолютно бесплатные виртуальные карты. Ими можно расплачиваться в интернете, как обычными картами. А еще можно привязать виртуалку к Google Pay и Apple Pay и платить ими с телефона с NFC.

По этим двум видам карт тоже есть кэшбэк.

Валютные карты

В связи с пандемией менее актуальны. А вообще все банки и платежные системы проводят операции по конвертации из валюты карты в валюту оплаты покупки/услуги. Например, в Европе заплатили рублевой картой. Из-за курса конвертации может «съесться» весь кэшбэк" или даже будет небольшой минус. Еще и пересчитывают через несколько дней по курсу на день проведения операции.

Выгоднее всего платить в долларах в США и в евро в странах с этой валютой. Но даже с третьей какой-то валютой часто выгоднее конвертация через доллар или евро, чем через рублевую карту.

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А еще в некоторых зарубежных интернет-магазинах выгоднее платить в евро или долларах. Можете просто сравнить цены при переключении цены на рубли (посчитать по курсу цену в валюте).