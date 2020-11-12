Как избавиться от долгов без суда и госпошлины

С 1 сентября 2020 года действует внесудебный порядок банкротства физических лиц — по заявлению через многофункциональные центры. Такой механизм позволит избавиться от долгов перед кредиторами, если должник не может их погасить, а доходов и имущества не имеет.

Основание: Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 289.

Что такое банкротство

Банкротство — это процедура, в результате которой человек, который не может платить по долгам, избавляется от них через суд или во внесудебном порядке.

Какими могут быть долги

Оформить банкротство через МФЦ во внесудебном порядке может гражданин, у которого общий размер долгов составляет от 50 000 до 500 000 рублей.

В общей сумме учитываются такие виды долгов:

• по займам и кредитам (включая проценты);

• по алиментам;

• по договорам поручительства (включая суммы, по которым основной должник платит вовремя);

• по возмещению вреда жизни и здоровью;

• по налогам и сборам.

Для проверки долгов можно использовать электронные сервисы:

Налоговая задолженность

Автоштрафы

Судебная задолженность

На каком этапе исполнительное производство

Внесудебная процедура банкротства возможна только при совпадении таких условий:

в отношении должника окончено исполнительное производство в связи с тем, что у него нет имущества, на которое можно обратить взыскание. Исполнительный документ возвращен взыскателю;

после окончания исполнительного производства по такому основанию не было возбуждено новое.

Как подать заявление в МФЦ

Заявление нужно подать в письменном виде в МФЦ по месту жительства или пребывания. К нему необходимо приложить список всех известных должнику кредиторов.

МФЦ проверит соответствие заявителя установленным критериям и в течение 3 рабочих дней включит его в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента начинается процедура внесудебного банкротства.

Как проходит процедура банкротства

Процедура внесудебного банкротства длится 6 месяцев. На этот период приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям и прекращается начисление процентов и штрафов, за исключением требований:

не указанных в списке кредиторов;

о возмещении вреда жизни и здоровью;

о выплате зарплаты и выходного пособия;

о возмещении морального вреда;

о взыскании алиментов.

При этом в течение шестимесячной процедуры внесудебного банкротства гражданин не может брать новые кредиты и займы, выдавать поручительства и оформлять иные обеспечительные сделки.

Через 6 месяцев МФЦ включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве информацию о завершении процедуры. С этого момента гражданин освобождается от долгов.

От каких долгов нельзя избавиться

Внесудебное банкротство позволяет избавиться не от всех долгов. Эта процедура поможет списать долги по кредитам и займам, но не коснется алиментов, возмещения вреда здоровью, выплаты зарплаты и долгов, не указанных в списке кредиторов, прилагаемом к заявлению.

Такие виды задолженности придется погашать в любом случае.

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Какие последствия есть у внесудебного банкротства

Если гражданин официально стал банкротом, он столкнется с ограничениями. Например, в течение 5 лет нельзя брать кредиты и займы без указания на факт банкротства, а в течение 3 лет нельзя занимать должности в органах управления юридического лица.