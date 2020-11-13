Что делать, если не работает отладка на сервере 1С

Вопрос: «Что делать, если стоят точки останова, при этом платформа выполняет проведение без остановки? Куда смотреть?».

Причина: по умолчанию отладка на сервере выключена.

Куда смотрим и что проверяем

1. Добавьте ключ «-debug» в строке запуска службы «Агент сервера 1С:Предприятия 8.3».

Например, по умолчанию строка такая (условно):

«C:\Program Files\1cv8\8.x.xx.xxxx\bin\ragent.exe» -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d «C:\Program Files\1cv8\srvinfo»

Запуск с опцией отладки:

«C:\Program Files\1cv8\8.x.xx.xxxx\bin\ragent.exe» -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -debug -d «C:\Program Files\1cv8\srvinfo»

Условия запуска меняются в реестре — через строковый параметр «ImagePath». Раздел находится здесь в зависимости от разрядности:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\1C:Enterprise 8.3 Server Agent

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)

Для активации потребуется рестарт службы либо перезагрузка сервера.

2. В меню «Сервис — Параметры — Запуск 1С:Предприятия — Дополнительные» включите опции:

«Устанавливать режим разрешения отладки»;

«Начинать отладку при запуске»

3. Через Конфигуратор откройте «Отладка — Подключение» — какие сеансы у вас показываются в предметах отладки; поставьте настройки в окне «Автоматическое подключение».

Например, автоматически подключать «Клиентские и внешние соединения на сервере» или «Фоновые задания» в зависимости от задачи.

4. При использовании отладки по протоколу TCP/IP возможно потребуется настройка правил брандмауэра.

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Проверьте эти моменты и, скорее всего, отладка в серверном режиме у вас заработает.