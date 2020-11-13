Может ли бухгалтер в возрасте «угнаться» за новшествами в налоговом законодательстве?

Есть мнение о том, что когда бухгалтер много лет работает, то ему уже тяжело меняться, а время не стоит на месте.

Почему сложно? Потому что:

нужно постоянно учиться;

осваивать новые интерфейсы бухгалтерских программ;

разбираться с новыми законодательными документами;

и так далее.

И я считаю, что если главный бухгалтер много лет успешно работает, то он просто не может быть необучаемым.

Наоборот, это означает, что он прекрасно умеет обучаться и самообучаться, иначе он просто «потопит своего работодателя». И тут возраст играет большую роль, потому что, если к высокой обучаемости прибавить жизненный опыт решения задач учета бухгалтерии, то получается уникальный, очень тяжело заменимый специалист.

Конечно, в данный момент я говорю про главбухов. Если бухгалтер сидит на одной операции много лет, то ему тяжело проявить высокую способность к обучению. Однако такие специалисты тоже нужны, так как рутинные задачи в бухгалтерии никто не отменял. И совсем нелогично, главному бухгалтеру с опытом работы садиться за эти операции.

Поэтому главным критерием отбора главного бухгалтера, должен быть не возраст, а его способность решать задачи бухгалтерии. И здесь у бухгалтеров в возрасте есть серьезное преимущество перед молодыми бухгалтерами.

В конце хочу показать комментарий одного бухгалтера на предыдущую мою статью:

Я согласна с тем, что написано в статье, только хотела добавить, что бухгалтер, главный бухгалтер должен идти в ногу со временем, в каком возрасте он бы не находился, и если ты сел на эту волну, то все получится, а если нет, ты случайный пассажир, и тебе не по пути. Опыт да, конечно без него не как. Если молодые бухгалтеры работают в программе полуавтомат, то, конечно, они не понимают или не хотят понимать, как внутри складываются проводки. Для меня баланс — это большой дом с норками, проходами, коридорами, по которым ходят финансовые операции, и я знаю (зрительно представляю и вижу), в какую дверь, норку зашла проводка, каким путем (дорожкой) она там пройдет и куда выйдет, одним словом, к какому результату придет. Но если любому бухгалтеру (было бы желание) разложить это на так называемой «шахматке», то они тоже все увидят и поймут.

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Мне очень понравилось сравнение баланса с большим домом с норками. Очень точное.