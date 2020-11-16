Как WildBerries довел директора до глубокого обморока. Обзор форума «Клерка»

Госдума приняла много налоговых поправок на прошедшей неделе. И в форуме бухгалтеры уже думают, как с ними работать в будущем году.

Как бы сэкономить деньги участников ООО при выплате дивидендов в 2021 году? Ставка НДФЛ ведь будет прогрессивной.

А в этой теме обсуждают как бы применить ПСН после ухода с ЕНВД и не попасть на превышение лимита в 60 млн рублей.

Автор темы Аренда ТС сотрудников, проверка налоговой поздновато пришел за советом. Увы, уже вряд ли что удасться исправить. Вопрос теперь в том, как выйти из ситуации с наименьшими потерями.

Работаете с Wildberries? Будьте осторожны, они могут утилизировать ваш товар и вы потом концов не найдете. И ваш директор тоже может оказаться в глубоком обмороке.

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ФНС творит произвол с возвратом переплатыбизнесу из пострадавших отраслей. Возвращать деньги будут год!