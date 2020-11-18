Какую информацию нельзя найти в ЕГРЮЛ, но иногда хотелось бы

Государство всегда стремится знать как можно больше о своих гражданах и их объединениях. В последнее время все больше информации попадает в открытые реестры и становится публичной.

Так, с 25 ноября при государственной регистрация юридических лиц начнут применяться обновленные формы заявлений, о чем недавно напомнила ФНС. Это, в свою очередь, приведет к тому, что владельческая структура и система управления компаний станут несколько более прозрачными, поскольку старые формы фактически позволяли внести в ЕГРЮЛ не всю информацию, которая по закону должна была там находиться.

C экспертами taxCoach рассмотрим подробнее:

какие сведения о юридических лицах вскоре появятся в открытом доступе, а какие все еще фактически останутся непубличными;

насколько хорошо или плохо, что сведения будут раскрыты / все еще останутся закрытыми.

Информация о заключении корпоративного договора участниками/акционерами

Если кратко, то корпоративный договор позволяет более гибко урегулировать отношения между участниками компании по сравнению с общими положениями закона.

Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе:

голосовать определенным образом на общем собрании участников общества;

согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом;

приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств;

воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств. (П. 1 ст. 67.2 ГК РФ)

Так, благодаря корпоративному договору реальное распределение голосов участников при принятии решений может принципиально отличаться от соотношения их долей в уставном капитале компании, указанных в ЕГРЮЛ.

Это может иметь существенное значение для третьих лиц — контрагентов общества, которые должны быть уверены в правомерности принятого на уровне компании решения (об одобрении сделки, например). Поэтому государство решило, что они должны знать хотя бы о наличии подобного соглашения.

Соответственно Федеральным законом (пп. л1 и л2 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») предусмотрено внесение сведений в ЕГРЮЛ:

о наличии корпоративного договора, определяющего объем правомочий участников непропорционально их долям (и, соответственно, о количестве голосов, приходящихся на долю каждого участника по такому корпоративному договору);

о корпоративном договоре, предусматривающем ограничения и условия отчуждения долей (акций).

Действующие до 25 ноября регистрационные формы не предоставляют возможности известить об этом посредством реестра государство и всех заинтересованных лиц. Проще говоря, в реестре нет пока строчки для этой информации, о наличии корпоративного договора пока знают только его стороны и само Общество.

Чем это грозило (и грозит до 25 ноября)?

Сделка, заключенная стороной корпоративного договора в нарушение этого договора, может быть признана судом недействительной по иску участника корпоративного договора только в случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором (абз. 3 п. 6 ст. 67.2 ГК РФ).

Например, корпоративным договором предусмотрена необходимость обязательного согласия всех сторон на продажу доли. При этом такого условия в уставе нет. Недобросовестная сторона может реализовать свою долю третьему лицу. Пострадавшая сторона (то есть участник, которого не спросили) в таком случае может рассчитывать только на компенсации, которые предусмотрены за нарушение договора (если они вообще прописаны в соглашении). Признать сделку недействительной нельзя — другая сторона добросовестно не знала и не могла знать о наличии таких договоренностей.

Ранее в качестве превентивной меры по предотвращению нарушения корпоративного договора одной из его сторон было целесообразно указывать о наличии самого договора в Уставе Общества. Это позволяло бы утверждать, что третье лицо, ознакомившись с Уставом, не могло бы не знать о наличии соглашения между участниками Общества, что, в свою очередь, при необходимости давало возможность оспорить сделку, заключенную в нарушение корпоративного договора.

Начиная с 25 ноября сведения о наличии корпоративного договора, ограничивающего права его сторон по отчуждению принадлежащих им долей (акций) либо закрепляющего права участников ООО непропорционально размерам их долей, в обязательном порядке будут отражаться в ЕГРЮЛ.

Наличие такой информации в открытом доступе является доводом в пользу того, что в случае заключения одной из сторон корпоративного договора какой-либо сделки, нарушающей его условия, другая сторона такой сделки как минимум должна была знать о наличии ограничений, предусмотренных корпоративным договором. И если подобная сделка все же будет совершена, то есть шансы успешно оспорить ее в суде.

Непосредственное содержание ограничений и условий отчуждения долей (акций) при этом в ЕГРЮЛ не раскрывается. Публичной будет только информация о непропорциональном объеме правомочий участников ООО их долям.

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Сведения о залоге части доли участника в ООО

В соответствии с ФЗ «О госрегистрации ЮЛ и ИП» сведения о залоге доли должны содержаться в ЕГРЮЛ.

При этом в залоге может находиться не вся доля, а только ее часть. Однако реестр как ранее не позволял конкретизировать, что заложена только часть доли (с указанием ее размера), так и после вступления в силу новых форм заявлений о регистрации юридических лиц такая информация тоже не будет видна третьим лицам.

Чем это грозит?

Иногда это даже удобно. Например, залогодателю или залогодержателю может быть выгодно, чтобы сторонние лица думали, что заложена вся доля: меньше желающих обратить на нее взыскание либо приобрести.

Но в некоторых случаях это может создать лишние трудности. Распоряжение заложенной долей будет существенно ограниченно. Нотариусы требуют предъявления договора залога и наличие согласия залогодателя на любые действия с заложенной долей. Существует риск, что нотариус потребует согласие залогодержателя на распоряжение незаложенной частью доли.

Что можно сделать?

При заключении договора залога можно сразу взять у залогодателя согласие на свободное распоряжение незаложенной частью доли. В дальнейшем это избавит от обращений к залогодержателю, который может быть недоступен или отношения с которым ухудшились.

Наличие опциона на продажу доли в ООО

Опцион на заключение договора купли-продажи доли представляет собой безотзывную оферту на приобретение доли и позволяет практически в любой момент реализовать ее. Условием реализации опциона может быть что угодно: рост или падение прибыли компании, действия сторон или просто истечение определенного времени.

Однако информация об уже выданном опционе в настоящее время отсутствует в публичном доступе, и новые регистрационные формы также не предусматривают возможность отражения в ЕГРЮЛ сведений о факте наличия опциона на продажу доли. Добросовестный покупатель доли может не знать, что она фактически уже кому-то обещана, и обновленные формы не решают эту проблему.

Чем это грозит?

Тот факт, что доля «обещана» кому-то посредством выданного опциона, и информации об этом нет — хороший механизм прикрытого владения. Однако сторона, выдавшая опцион, может попытаться «обремененную» им долю продать. Держатель опциона в такой ситуации сможет лишь расчитывать на компенсации или возмещения убытков, в лучшем случае. Опцион теряет свою ценность как гарантия.

Что можно сделать?

Вариант первый. Опцион, как и любое обязательство, может быть обеспечен залогом. Предметом залога станет сама доля. Все нотариусы видят сведения о залоге в ЕГРЮЛ. В самом соглашении о залоге также можно указать все необходимые ограничения по распоряжению долей.

При этом следует понимать, что платой за это станет раскрытие сведений о держателе опциона, что не всегда допустимо.

Второй вариант. В дополнение к опциону заключается корпоративный договор, предусматривающий существенные штрафные санкции за неисполнение его условий, в том числе в части отчуждения доли в компании. Комбинаторика инструментов должны минимизировать отдельные недостатки каждого из них.

Компетенция директоров

Гражданское законодательство предоставляет возможность одновременного назначения нескольких директоров, уполномоченных управлять обществом независимо друг от друга или совместно.

Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.

Такая возможность очень полезна. Например, можно детально регламентировать компетенцию каждого управленца в зависимости от реального круга его обязанностей или способностей. Разделение полномочий может касаться не только взаимоотношений внутри компании, но и третьих лиц. В частности, один из директоров может быть существенно ограничен в праве заключать сделки.

Совместное руководство Обществом предполагает необходимость одобрения всех или наиболее важных решений несколькими лицами, что может стать дополнительной защитой от злоупотреблений, например, в компаниях с несколькими партнерами.