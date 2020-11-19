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Что поменяется в КОСГУ с 21 ноября 2020 и в 2021 году

Новый приказ Минфина России с 21.11.2020 внёс изменения и дополнения в порядок применения КОСГУ. Рассказываем, зачем это понадобилось и что теперь необходимо учитывать в работе бухгалтеру в 2021 году.

Причина поправок в Порядок применения КОСГУ

Порядок применения классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) по-прежнему утвержден приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее — Приказ № 209н). Однако приказ Минфина от 29.09.2020 № 222н внёс в него множество изменений и поправок.

Минфин уточнил отдельные положения Приказа № 209н с целью совершенствования нормативно-правового регулирования порядка применения КОСГУ в соответствии с положениями ст. 18, 19, 23.1 и 165 Бюджетного кодекса РФ.

Сразу скажем, что Минфин внёс изменения и в доходные, и расходные коды КОСГУ. И вообще предусмотрено довольно много уточняющих правок. Некоторые из них надо применять уже с 21 ноября 2020 года.

Также уточнены требования к утвержденной структуре кодов КОСГУ. По-новому изложены положения, касающиеся перечня «доходных» статей КОСГУ, детализированы отдельные статьи и порядок отнесения на подстатьи некоторых доходов.

В новой редакции Приказа № 209н Минфин учёл свои требования, разъяснения и комментарии по применению кодов КОСГУ, которые давал ранее.

С какой отчётности применять изменения

В новой редакции Приказ № 209н нужно применять, в основном, при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета с 1 января 2021 года, а также составлении бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности за 2021 год

Однако есть ряд исключений, которые применяют при ведении учета уже в 2020 году и составлении указанной отчетности за 2020 год.

Основные изменения в применении КОСГУ 2020-2021

Компенсации от ФСС

Минфин с 2021 года ввёл новую подстатью 139 «Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов». По ней надо отражать доходы от возмещения ФСС затрат на:

  • мероприятия по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний сотрудников;
  • санаторно-курортное лечение тех из них, кто работает во вредных или опасных условиях.

Отметим, что в 2020 году эти поступления относили на подстатью 134 КОСГУ «Доходы от компенсации затрат».

А вот из состава затрат по подстатье 213 КОСГУ «Начисления на выплаты по оплате труда» убрали пособия, которые работодатели оплачивают за счет ФСС. Это связано с переходом с 2021 года всех регионов России на принцип прямых выплат от ФСС (без зачёта).

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Налоговые штрафы

Дополнен перечень затрат, которые отражают по подстатье 292 КОСГУ «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах». Теперь по ней также показывают штрафные санкции за прочие нарушения законодательства о налогах, сборах и страховых взносах (т. е. помимо просрочки уплаты).

Отметим, что до 2021 года Минфин требовал отражать указанные санкции по коду 295 КОСГУ «Другие экономические санкции».

Покупка лицензий и программного обеспечения

Минфин оставил в силе требование применять подстатью 226 КОСГУ «Прочие работы, услуги» при учете затрат на покупку неисключительных прав пользования на программы, базы данных и другие результаты интеллектуальной деятельности.

Ранее подстатью для учета таких расходов хотели заменить кодами 352 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования» и 353 КОСГУ для определенного срока использования. Согласно поправкам в Приказ № 209н, эти коды нужно использовать только при принятии к учету прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности.

Составы операций, отражаемых по кодам 352 и 353 КОСГУ, поменяли местами. Теперь подстатью 352 КОСГУ применяют, если в отношении права пользования на результаты интеллектуальной деятельности можно определить срок полезного использования. Соответственно, объекты с неопределенным сроком учитывают по подстатье 353 КОСГУ.

Новые расходы по коду 226 КОСГУ

И ещё много уточнений Минфин внёс в подстатью 226 КОСГУ «Прочие работы, услуги». Теперь по ней отражают следующие расходы:

  • оплату демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и т. п.) в случае, если они производились не для целей капвложений в объекты капстроительства (реконструкции, в т. ч. с элементами реставрации, технического перевооружения) и не включались в объемы капвложений, формирующих стоимость ОС;
  • материальное стимулирование народных дружинников за участие в охране общественного порядка;
  • компенсационные выплаты на питание спортивным судьям, волонтерам, контролерам, не являющимся штатными сотрудниками учреждения и привлекаемым к участию в спортивных мероприятиях;
  • оплату услуг по транспортировке, хранению и отпуску через аптечную сеть гражданам бесплатных и льготных лекарств по единому контракту (договору), заключенному с фармацевтической компанией;
  • оплату услуг переводчика, специалиста, привлеченных арбитражным судом к участию в арбитражном процессе;
  • оплату услуг адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам;
  • вознаграждение конкурсному управляющему, а также компенсацию его расходов на проведение процедуры банкротства отсутствующего должника.

Отметим, что по большинству этих затрат Минфин уже давал свои разъяснения.

Зарплатные выплаты

С 21.11.2020 перечень затрат по подстатье 211 КОСГУ «Заработная плата» дополнен следующими выплатами:

  • доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
  • месячный оклад судьи в соответствии с присвоенным ему квалификационным классом;
  • единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска государственным и муниципальным служащим;
  • компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.

Отметим, что Минфин требовал отражать эти суммы по коду 211 КОСГУ и ранее.
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Довольно много дополнений в подстатью 260 КОСГУ по затратам на социальное обеспечение. Приводим их ниже в таблице.

ПОДСТАТЬЯ КОСГУ РАСХОДЫ, КОТОРЫЕ ДОБАВИЛИ
262 «Пособия по социальной помощи населению в денежной форме» Выплата материальной поддержки безработным и гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период участия в общественных работах, временного трудоустройства

 

Выплата единовременной финансовой помощи на оказание содействия самозанятости безработных граждан

Выплата единовременного пособия при выпуске детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

Выплата пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профобразования и научных организациях

Выплата органами госвласти (муниципальными органами) физлицам, в т. ч. работникам данных органов, социальных выплат, являющихся публичными нормативными обязательствами

263 «Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме» Закупка товаров, услуг для обеспечения бесплатным питанием, комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и лиц из их числа, а также компенсация указанных расходов

 

Оплата проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и обратно

Компенсация стоимости проезда, найма жилого помещения гражданам, направленным на профобучение или получение дополнительного профобразования по направлению органов службы занятости

Компенсация стоимости проезда и провоза багажа безработным при заселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости

264 «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам» Единовременное пособие в связи со смертью судьи

 

Ежемесячное возмещение судье в случае причинения ему увечья или иного повреждения здоровья, исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью

Ежемесячное возмещение нетрудоспособным членам семьи судьи, находившимся на его иждивении, в случае его гибели (смерти)

Материальная помощь близким родственникам, членам семьи, супругу (супруге) служащего (работника) в связи с его смертью в период службы в случае, если выплата предусмотрена статусом сотрудника, условиями трудовых отношений

Оплата больничных листов за первые 3 дня нетрудоспособности бывшим работникам

265 «Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме» Возмещение расходов членам семьи бывшего работника, связанных с его погребением
266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» Оплата 4-х дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами

 

Единовременное денежное поощрение (пособие) при увольнении в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

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Другие изменения в применении КОСГУ

КОД КОСГУ ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
Подстатья 129 КОСГУ «Иные доходы от собственности» Включили доходы от предоставления права на заключение договора (контракта). В частности, это суммы, поступающие заказчику после проведения электронного аукциона, когда цена контракта снижается до половины процента начальной максимальной цены контракта и ниже.

 

Отметим, что Минфин и ранее рекомендовал отражать по данной подстатье плату за право на заключение договора.

Подстатья 12K КОСГУ «Доходы от концессионной платы» Не применяют для отражения в учете кассовых поступлений и выбытий
Подстатья 136 КОСГУ «Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет» Уточнено, что относят средства, поступившие от возврата бюджетными и автономными учреждениями остатка субсидии на госзадание, если оно не выполнено
Подстатья 163 КОСГУ «Поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы РФ от бюджетных и автономных учреждений» Уточнено, что относят в том числе доходы от возврата бюджетными (автономными) учреждениями остатков субсидий капитального характера прошлых лет, имеющих целевое назначение
Подстатьи 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» и 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме» К этим несоциальным выплатам персоналу отнесли также расходы:

 

  • связанные с привлечением и сохранением кадрового потенциала;
  • направленные на стимулирование занятости в соответствующей сфере деятельности.
Подстатья 221 КОСГУ «Услуги связи» Закрепили, что включают абонентскую плату за пользование радиоточкой.

 

Такую рекомендацию Минфин давал уже давно.

Подстатьюя 222 КОСГУ «Транспортные услуги» Добавили расходы:

 

  • на уплату сборов за оформление авиабилетов и ж/д билетов;
  • по удержаниям перевозчика, связанным с их возвратом или обменом.

Минфин уже разъяснял это ранее.

Подстатья 224 КОСГУ «Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)» Уточнено, что на нужно относить также возмещение арендодателю (собственнику, балансодержателю имущества) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога в рамках договора аренды или безвозмездного пользования недвижимостью.

 

Минфин уже разъяснял это ранее.

Подстатья 225 КОСГУ «Работы, услуги по содержанию имущества» Добавили еще 2 вида затрат:

 

  • оплату государственного техосмотра т/с;
  • оплату работ по консервации объекта незавершенного строительства.

Как выбрать код по таким затратам, Минфин разъяснял в 2019 году.

Подстатья 228 КОСГУ «Услуги, работы для целей капитальных вложений» Из подстатьи 226 «Прочие работы, услуги» сюда переместили следующие расходы:

 

  • на разработку генпланов, совмещенных с проектом планировки территории;
  • межевание границ земельных участков;
  • разработку правил землепользования и застройки (документации градостроительного зонирования);
  • проведение архитектурно-археологических обмеров;
  • разработку технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности.

Также добавили затраты на инженерно-геодезические изыскания и выполнение кадастровых работ.

По общему правилу эти затраты и ранее надо было относить на подстатью 228 КОСГУ, если их несли для целей капвложений в основные фонды.

Подстатьи КОСГУ 296 «Иные выплаты текущего характера физическим лицам» и 297 «Иные выплаты текущего характера организациям» Их дополнили. Например, уточнили, что по подстатье 296 отражают операции по предоставлению физлицам государственного (муниципального) имущества в безвозмездное пользование.

 

Другие дополнения Минфин ранее упоминал в примерах и методических рекомендациях (письмо от 29.06.2018 № 02-05-10/45153).

 

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