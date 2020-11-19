Что поменяется в КОСГУ с 21 ноября 2020 и в 2021 году

Новый приказ Минфина России с 21.11.2020 внёс изменения и дополнения в порядок применения КОСГУ. Рассказываем, зачем это понадобилось и что теперь необходимо учитывать в работе бухгалтеру в 2021 году.

Причина поправок в Порядок применения КОСГУ

Порядок применения классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) по-прежнему утвержден приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее — Приказ № 209н). Однако приказ Минфина от 29.09.2020 № 222н внёс в него множество изменений и поправок.

Минфин уточнил отдельные положения Приказа № 209н с целью совершенствования нормативно-правового регулирования порядка применения КОСГУ в соответствии с положениями ст. 18, 19, 23.1 и 165 Бюджетного кодекса РФ.

Сразу скажем, что Минфин внёс изменения и в доходные, и расходные коды КОСГУ. И вообще предусмотрено довольно много уточняющих правок. Некоторые из них надо применять уже с 21 ноября 2020 года.

Также уточнены требования к утвержденной структуре кодов КОСГУ. По-новому изложены положения, касающиеся перечня «доходных» статей КОСГУ, детализированы отдельные статьи и порядок отнесения на подстатьи некоторых доходов.

В новой редакции Приказа № 209н Минфин учёл свои требования, разъяснения и комментарии по применению кодов КОСГУ, которые давал ранее.

С какой отчётности применять изменения

В новой редакции Приказ № 209н нужно применять, в основном, при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета с 1 января 2021 года, а также составлении бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности за 2021 год

Однако есть ряд исключений, которые применяют при ведении учета уже в 2020 году и составлении указанной отчетности за 2020 год.

Основные изменения в применении КОСГУ 2020-2021

Компенсации от ФСС

Минфин с 2021 года ввёл новую подстатью 139 «Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов». По ней надо отражать доходы от возмещения ФСС затрат на:

мероприятия по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний сотрудников;

санаторно-курортное лечение тех из них, кто работает во вредных или опасных условиях.

Отметим, что в 2020 году эти поступления относили на подстатью 134 КОСГУ «Доходы от компенсации затрат».

А вот из состава затрат по подстатье 213 КОСГУ «Начисления на выплаты по оплате труда» убрали пособия, которые работодатели оплачивают за счет ФСС. Это связано с переходом с 2021 года всех регионов России на принцип прямых выплат от ФСС (без зачёта).

📌 Реклама

Налоговые штрафы

Дополнен перечень затрат, которые отражают по подстатье 292 КОСГУ «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах». Теперь по ней также показывают штрафные санкции за прочие нарушения законодательства о налогах, сборах и страховых взносах (т. е. помимо просрочки уплаты).

Отметим, что до 2021 года Минфин требовал отражать указанные санкции по коду 295 КОСГУ «Другие экономические санкции».

Покупка лицензий и программного обеспечения

Минфин оставил в силе требование применять подстатью 226 КОСГУ «Прочие работы, услуги» при учете затрат на покупку неисключительных прав пользования на программы, базы данных и другие результаты интеллектуальной деятельности.

Ранее подстатью для учета таких расходов хотели заменить кодами 352 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования» и 353 КОСГУ для определенного срока использования. Согласно поправкам в Приказ № 209н, эти коды нужно использовать только при принятии к учету прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности.

Составы операций, отражаемых по кодам 352 и 353 КОСГУ, поменяли местами. Теперь подстатью 352 КОСГУ применяют, если в отношении права пользования на результаты интеллектуальной деятельности можно определить срок полезного использования. Соответственно, объекты с неопределенным сроком учитывают по подстатье 353 КОСГУ.

Новые расходы по коду 226 КОСГУ

И ещё много уточнений Минфин внёс в подстатью 226 КОСГУ «Прочие работы, услуги». Теперь по ней отражают следующие расходы:

оплату демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и т. п.) в случае, если они производились не для целей капвложений в объекты капстроительства (реконструкции, в т. ч. с элементами реставрации, технического перевооружения) и не включались в объемы капвложений, формирующих стоимость ОС;

материальное стимулирование народных дружинников за участие в охране общественного порядка;

компенсационные выплаты на питание спортивным судьям, волонтерам, контролерам, не являющимся штатными сотрудниками учреждения и привлекаемым к участию в спортивных мероприятиях;

оплату услуг по транспортировке, хранению и отпуску через аптечную сеть гражданам бесплатных и льготных лекарств по единому контракту (договору), заключенному с фармацевтической компанией;

оплату услуг переводчика, специалиста, привлеченных арбитражным судом к участию в арбитражном процессе;

оплату услуг адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам;

вознаграждение конкурсному управляющему, а также компенсацию его расходов на проведение процедуры банкротства отсутствующего должника.

Отметим, что по большинству этих затрат Минфин уже давал свои разъяснения.

Зарплатные выплаты

С 21.11.2020 перечень затрат по подстатье 211 КОСГУ «Заработная плата» дополнен следующими выплатами:

доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

месячный оклад судьи в соответствии с присвоенным ему квалификационным классом;

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска государственным и муниципальным служащим;

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.

Отметим, что Минфин требовал отражать эти суммы по коду 211 КОСГУ и ранее.