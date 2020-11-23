Почему финансовые организации будут следить за репутацией водителей?

На днях Сбербанк запустил цифровой профиль в потребительском кредитовании: интеллектуальная система оценивает кредитный потенциал заемщика, собирая данные из разных госсистем. У таких платформ большое будущее, и интеграция данных о поведении водителя может оказаться очень полезным инструментом как для госорганов, так и для банков. По тому, как человек владеет автомобилем и водит, можно многое понять о его статусе, образе жизни и социальной ответственности. Как могут работать такие платформы и кому это выгодно, рассуждаем в сегодняшней статье.

Вокруг автомобилей постепенно созревает целая инфраструктура digital-сервисов, и это не только агрегаторы такси и каршеринг. Чем активнее процессы, связанные с использованием авто, оцифровываются, тем больше соблазна собрать эти большие данные и централизованно обрабатывать. Сегодня уже несколько крупных игроков активно занимаются созданием таких платформ — у Яндекса это целая авто-вертикаль бизнеса, Сбер запустил направление авто, есть подобные проекты у Авито.

Помимо Яндекс.Такси и каршеринга Яндекс.Драйв, с прошлого года работает сервис Яндекс.Заправки, с помощью которого можно заплатить за бензин, не выходя из машины, а также есть Яндекс.Штрафы для оплаты штрафов. Кроме того, существует сервис Яндекс.Автоконсьерж: это подписка на шиномонтаж, мойку и другие автоуслуги в Москве. А еще с 2017 года в Навигаторе можно в разделе Помощь на дороге оставить заявку на вызов эвакуатора, подвоз топлива, вызов трезвого водителя и другие услуги.

Яндекс не озвучивал своей стратегии по интеграции всех сервисов вокруг lifestyle автомобилистов, но уже, по сути, является оператором огромного количества цифровых данных о водителях. Пока цифровые сервисы компании работают только в крупных городах, а некоторые тестируются только в столице, но куда все движется, уже хорошо понятно. И интерес Яндекса к частному транспорту очевиден, ведь это огромный рынок: на начало 2020 года в России было 44,5 млн только легковых автомобилей, по данным «Автостат».

Интересно, что задачу создания цифровой автомобильной экосистемы решает как частный бизнес, так и государство. Например, коммерческие компании, как Яндекс, предлагают различные сервисные услуги, которые сделают использование авто более выгодным и удобным.

Государство также активно идет в сторону создания автомобильной экосистемы, но оно занимается проектами другого рода. Обычно государственные инвестиции идут в более масштабные инфраструктурные проекты для массового использования, как, например, строительство и развитие сети дорог, где экономический эффект хотя и есть, но он намного более отложенный.

Или же государство внедряет такие мощные IT-системы, как «Платон» («оплата за тонны», то есть налог на грузовые автомобили массой свыше 12 тонн). Налог платится грузовиками либо с помощью маршрутной карты, либо с помощью бортового устройства.

По официальным прогнозам, доход госбюджета от введения системы составит 20-40 млрд руб. в год, а с ноября 2015 года по февраль 2020 года на ремонт дорог и мостов из системы перечислено 97,5 млрд руб.

Еще один характерный пример государственного участия в создании автомобильных инфраструктурных систем — система ГИС ГМП (Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах), она внедряется с 2013 года. С помощью ГИС ГМП можно оплачивать как госулусуги, так и обязательства перед государством, то есть штрафы, судебные издержки. Она объединяет огромное количество организаций, государственных и частных, от «Казначейства России», которое модерирует данные, до «Почты России» и банков.

По сути, это гигантский цифровой хаб, к которому уже присоединены отделения ГИБДД, радары, сотрудники, которые начисляют штрафы за неправильную парковку, налоговая, ФССП, со временем туда будут подключаться и медицинские учреждения. Все для того, чтобы консолидировать все платежи от человека к государству в единой системе. Сегодня ГИС ГМП превосходит многие разработки США и Великобритании в области электронного правительства — сейчас разберем, почему.

В России система ГИС ГМП создавалась значительно позже своих западных аналогов. В США и Европе подобные системы разрабатывали 30-40 лет назад, когда вся инфраструктура и технологии были значительно проще. Далее на имеющуюся ИТ-инфраструктуру настраивали какие-то доработки, улучшения. В результате сегодня зарубежные электронные системы работают посредственно по современным меркам. Хотя они медленные и устаревшие, к ним привыкли, а полностью заменить их со всей инфраструктурой на данный момент со всем объемом данных довольно дорого. В России ГИС ГМП сразу создавалась на современных технологиях, поэтому на текущий момент ее можно считать передовой и современной.

А в США дорожные штрафы аккумулируются на уровне штата, где они выписаны, и крайне запутано передаются на федеральный уровень. Если ты превысил скорость где-то в Аризоне, то нет никакой гарантии, что штраф не настигнет тебя в Нью-Йорке. Системы друг с другом связаны, но обмен информацией между ними сложный, все не так явно и прозрачно, как в российской ГИС ГМП. Но есть одно большое «но». Со временем информация о неоплаченном штрафе может дойти до единой базы, которая интегрирована со страховыми компаниями. В результате пользователь получает более высокую ставку по страховкам и даже возможно более высокий процент по кредитам.

Очевидно, что всех нас ждет цифровое будущее. Сегодня данные есть у государства, банков, у крупных корпораций, как Яндекс, Сбербанк, Mail.ru, у поисковиков и платежных систем. Но все это упирается в сложный вопрос — персональные данные и свобода личности. Компании и финансовые организации в перспективе будут получать данные из ГИС ГМП и других госсистем о платежной надежности человека, поскольку чем больше данных, тем более высоко точен интеллектуальный скоринг (оценка рисков). Для нас как для потребителей это будет палка о двух концах: с одной стороны, мы придем к выдаче кредитов без справок с работы. С другой стороны, наше платежное поведение и наш образ жизни как автомобилистов будут у всех на виду.

Уже сейчас страховые компании при покупке полисов ОСАГО и КАСКО назначают повышающий коэффициент тем водителям, которые участвовали в ДТП за последние годы. Если автовладелец в течение года был виновником аварии пусть даже по мелочам 2- 3 раза, то в зависимости от количества лет, застрахованных по ОСАГО, его повышающий коэффициент может доходить до 2,45. Водишь неаккуратно — плати.

Соблазн привязать к человеку еще один цифровой Id, такой же, как номер СНИЛС и ИНН, очень велик, и это может быть как номер водительского удостоверения, так и номер его авто. Чем все это станет в будущем? Несмотря на то, что мощным оператором платежных данных является государство, интерес к использованию таких данных гораздо выше у бизнеса. Возможен такой путь: будут создаваться государственно-частные партнерства, где государство будет выступать оператором данных, а бизнес будет строить цифровые сервисы поверх них. Кроме того, на законодательном уровне могут быть прописаны механизмы получения цифровой платежной истории человека для различных задач, от оценки страхового или кредитного рейтинга до предоставления справок для госслужащих об их финансовой чистоте и благонадежности.

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