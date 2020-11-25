Преступные деньги переводами не отмываются. О чем сказал Верховный Суд

Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу жителя Тулы, осужденного за сбыт наркотиков в крупном размере. Кроме наказания за распространение наркотических веществ, он также был признан виновным в отмывании денежных средств. Предыдущие инстанции посчитали попыткой легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, переводы денег между счетами осужденного. Но ВС указал, что такие действия не являются отмыванием доходов.

В 2015 году Центральный районный суд Тулы приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы. Его признали виновным в сбыте наркотиков в особо крупном размере, организации преступной группы и отмывании доходов.

Следствие установило — в 2014 году осужденный решил заняться торговлей наркотиками. Для этого он привлек несколько сообщников, которые помогали ему распространять наркотические средства, а также искать новых покупателей. Сам организатор преступного сообщества занимался поиском поставщиков и рекламой — для продвижения своего товара он создал интернет-магазин.

Расчеты с покупателями осужденный и его сообщники вели с помощью наличных денежных средств и безналичных переводов. Как уточняется в приговоре Центрального райсуда Тулы, один из сообщников зарегистрировал электронный кошелек в системе Visa Qiwi Vallet, данные от которого передал главе преступного сообщества. На этот счет было сделано 157 денежных переводов на общую сумму почти в 1,5 млн руб.

Чтобы обналичить деньги, осужденный переводил их на свой личный счет в «Связной банк», а затем обналичивал через банкоматы. Эти действия Центральный райсуд Тулы квалифицировал как отмывание доходов, из-за чего к наказанию в виде лишения свободы осужденному добавили еще 60 тыс. штрафа. Фигурант уголовного дела о сбыте наркотиков с этим обвинением не согласился. Также вопросы у него вызвали обвинения по нескольким эпизодам покушения и приготовления к сбыту наркотических веществ. В остальной части осужденный в полном объеме признал свою вину.

Апелляция и кассация, рассматривавшие жалобы фигуранта дела, пересмотрели часть обвинений, касающихся покушения и приготовления к сбыту наркотиков. В итоге осужденному удалось сократить срок заключения с 11 лет до 10 лет и 7 месяцев. Однако обвинение в легализации доходов, полученных преступным путем, все инстанции оставили в силе — отменил его только Верховный суд, который не нашел состава преступления в обналичивании средств, поступивших на электронный кошелек и отменил штраф в 60 тыс. руб. В суде пояснили, что признаком состава такого преступления является попытка придать доходам видимость законно полученных.

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«Для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с этими деньгами и имуществом, полученными преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности. В приговоре суда на содержится данных о сделках с денежными средствами, приобретенными преступным путем, а также о том, какие именно действия были совершены фигурантом для придания правомерности владения денежными средствами, полученными в результате незаконного сбыта наркотических средств», — поясняется в определении ВС.

Также указано, что проводимые главой наркокартеля операции были направлены только на то, чтобы иметь реальную возможность распорядиться деньгами, полученными от продажи наркотиков. Для обвинения фигуранта в легализации необходима дополнительная информация о совершенных им сделках и их подробный анализ.