Главбуха пытались привлечь за «самоуправство». Верховный суд защитил

Главный бухгалтер завода за два года перевела почти 1 млн руб. предприятия на свой счет. Работодатель решил, что она делала это без ведома начальства и теперь должна вернуть средства. Бухгалтер возразила: все операции проводились по письменным указаниям гендиректора. Две инстанции поверили работодателю. А Верховный суд в своем определении от 05.10.202 № 4-КГ20-28-К1 обратил внимание, что выводы нижестоящих инстанций основаны на результатах служебной проверки, которая могла пройти с нарушениями.

Трудовой кодекс предусматривает формальную, громоздкую и до предела усложненную для работодателя процедуру, чтобы привлечь работника к материальной ответственности. Любые нарушения в этом процессе могут привести компанию к проигрышу. С этой проблемой и столкнулось одно подмосковное предприятие.

Трудовой кодекс разрешает возложить на главного бухгалтера полную материальную ответственность. Но соглашение об этом надо включить в трудовой договор. Либо с таким работником может быть заключён договор о полной материальной ответственности. Тогда он несёт полную материальную ответственность в размере реального ущерба, причиненного работодателю.

Обстоятельства спора

В феврале 2018-го главный бухгалтер крупного подмосковного ЗАО, занимавшая эту должность с лета 2015 года, уволилась по собственному желанию. А через несколько месяцев, в начале 2019-го, предприятие инициировало в отношении нее служебную проверку. В ходе ревизии выяснилось, что за время работы главбух перечислила 884 750 руб. заводских денег на личный банковский счет.

Узнав о проверке, бухгалтер пошла судиться со своим работодателем. Она указала, что на самом деле уволилась не добровольно, а из-за конфликта с руководством завода. Более того, по ее словам, ответчик ей до сих пор не перечислил долг по заработной плате в размере 104 844 руб. Истица потребовала вернуть ей работу и дополнительно взыскать с бывшего работодателя 6,6 млн руб. компенсации за задержку зарплаты.

При рассмотрении подобных споров суды тщательно изучают, соблюдал ли работодатель требования к служебной проверке. Отсутствие подписей всех членов комиссии в акте или ошибки в документах при проведении инвентаризации могут оказаться в пользу работника и привести к отказу в иске. При этом инвентаризацию нужно проводить по рекомендациям, утвержденным Минфином.

Тогда предприятие заявило встречный иск — считать переведенные на личный счет 884 750 руб. ущербом (ст. 243 ТК), который главбух умышленно нанесла предприятию. Бухгалтер все претензии отвергала, настаивая, что все деньги перечисляла по указанию гендиректора предприятия.

Решения нижестоящих судов

Первая инстанция отказалась удовлетворять требования обеих сторон. Сотрудница не доказала, что ей что-то не заплатили и что увольнение было незаконным. Завод тоже не смог подтвердить факт ущерба. Служебное расследование работодатель проводил через несколько месяцев после ухода работника и никаких объяснений с нее даже не взял.

Сложно поверить, что работодатель не знал о систематических перечислениях работнику и что, имея умысел незаконно обогатиться, бухгалтер использовал такую незатейливую схему, как перевод денег на свои счета.

Московский областной суд оставил без изменений отказ работнику, а встречный иск предприятия удовлетворил. Апелляция указала на то, что факт перечисления заводских денег на личный счет главбуха подтвержден, а та в силу занимаемой должности «не могла не понимать необоснованность» таких операций и должна была вернуть средства, но не сделала этого. Мособлсуд, учитывая небольшой доход главбуха, удовлетворил требования предприятия частично и взыскал с нее 600 000 руб. (дело № 33-17288/2019).

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил решение апелляционной инстанции без изменений.

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Позиция ВС РФ

Тогда сотрудница обратилась с жалобой в Верховный суд. ВС подчеркнул, что по общему правилу в подобных случаях именно работодатель должен доказать, что сотрудник причинил ущерб противоправными действиями (дело № 4-КГ20-28-К1).

Более того, в ходе служебной проверки надо обязательно получить объяснения от сотрудника. Это нужно, чтобы установить размер ущерба и его причины. И главное — оценить реальные финансовые последствия от действий главбуха можно только в ходе инвентаризации. Проводил ее работодатель или нет, не уточняется.

Но и работникам не так просто обосновать свою позицию. Все значимые документы на момент спора находятся у работодателя". Сотрудникам для защиты в подобных случаях лучше всего иметь письменные документы, переписку по электронной почте и через мессенджеры, а на последнем месте — свидетельские показания. В качестве допустимых доказательств могут рассмотреть и аудиозаписи, на которых будет слышно, что руководство просит перечислить деньги.

Учитывая все перечисленные обстоятельства, тройка судей ВС отменила акты в части вопроса о взыскании денег с бывшего главного бухгалтера. По этому вопросу дело отправили на новое рассмотрение в Мособлсуд (пока не рассмотрели).