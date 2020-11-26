Как правильно рассчитать налог на дивиденды?

Налог на дивиденды — как его посчитать? Такой вопрос может возникать у компании при выплате доходов участникам. В нашей статье мы расскажем, как правильно рассчитываются налоги на дивиденды.

Чья обязанность — налогообложение дивидендов

Налогоплательщиком по доходам в виде дивидендов выступает их получатель. Это может быть как организация, так и физлицо. В первом случае с дивидендов платится налог на прибыль, во втором — НДФЛ. Однако непосредственная обязанность рассчитать, удержать и уплатить налоги на дивиденды лежит на компании, которая распределяет прибыль и выплачивает дивиденды, поскольку в этой ситуации она выступает налоговым агентом (п. 3 ст. 275 НК РФ).

Обязанности агента по налогам на дивиденды возникают и в том случае, если организация — источник выплаты применяет спецрежимы (УСН, ЕНВД (до конца 2020 года) или ЕСХН). И получателя дивидендов, работающего на спецрежиме, применение этого режима не избавляет от получения дивидендов за вычетом налога с них.

Алгоритм расчета налога с дивидендов

Формула, по которой считают налоги на дивиденды, приведена в п. 5 ст. 275 НК РФ и имеет следующий вид:

Н = К × Сн × (Д1 — Д2),

где:

Н — сумма налога на дивиденды к удержанию;

К — отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу их получателя, к общей сумме распределяемых организацией дивидендов;

Сн — ставка налога;

Д1 — общая сумма дивидендов, распределяемая в пользу всех получателей;

Д2 — общая сумма дивидендов, полученных самой организацией в текущем и предыдущем отчетных (налоговых) периодах, при условии, что ранее они не учитывались при расчете дохода; в этот показатель не включаются дивиденды, к которым применяется нулевая ставка налога на прибыль.

С 2021 года фирма, которая получает и выплачивает дивиденды, налог будет рассчитывать по-другому. Из показателя Д2 нужно будет исключить сумму:

дивидендов, облагаемых по 0% ставке у международной компании, которая владеет дольше года долей или вкладом более 15%;

дивидендов от зарубежных предприятий, которые фирма получила через российские организации и на которые она имеет фактическое право. При этом не имеет значения, облагались ли такие дивиденды налогом на прибыль у получателя или по ним рассчитали налог по 0% ставке.

По вышеприведенной формуле считается и налог на прибыль с дивидендов, выплачиваемых организациям, и НДФЛ с дивидендов в пользу физлиц (п. 2 ст. 210 НК РФ, письмо Минфина России от 17.06.2015 № 03-04-06/34935).

Однако ее не используют при расчете налогов на дивиденды в пользу иностранных компаний и физлиц — нерезидентов РФ. Для них налоги считают исходя из полной общей суммы распределяемых организацией дивидендов (п. 6 ст. 275 НК РФ). Если же конечными получателями такой выплаты являются физ- или юрлица — резиденты РФ, то запрет на использование вышеприведенной формулы на платежи нерезидентам не распространяется.

Нюансы расчета налогов на дивиденды

При расчете налога на дивиденды важно учитывать следующие особенности:

Общая сумма распределяемых дивидендов (в формуле это показатель Д1 и знаменатель показателя К), включает в том числе дивиденды в пользу: иностранных компаний; «физиков» — нерезидентов РФ.

Это прямо следует из п. 5 ст. 275 НК РФ (а также из писем Минфина России от 08.07.2014 № 03-08-05/33030 и ФНС России от 12.08.2014 № ГД-4-3/15833@).

В общую сумму дивидендов следует включать в том числе те, с которых «прибыльный» налог не удерживается (абз. 6 п. 5 ст. 275 НК РФ). В частности, дивиденды по акциям, находящимся в государственной или муниципальной собственности либо составляющим имущество ПИФов и публично-правовых образований (письмо Минфина России от 11.06.2014 № 03-08-05/28295). Дивиденды за прошлые периоды облагаются налогами по ставке, которая установлена на дату выдачи этих дивидендов (письмо УФНС России по г. Москве от 14.03.2007 № 20-08/022130@). Показатель Д2 учитывает дивиденды (не считая облагаемых нулевой ставкой), полученные как от отечественных, так и от иностранных компаний. Причем они принимаются в расчет в так называемом чистом виде, то есть без налога, который с них удержал источник выплаты (письмо Минфина России от 11.06.2014 № 03-08-05/28295). Если в результате расчета сумма налога окажется отрицательной, то платить налог агенту не нужно. Но и получить разницу из бюджета он не сможет. Об этом прямо сказано в абз. 9 п. 5 ст. 275 НК РФ. О значениях показателей Д1 и Д2, использованных в расчете, организация, выплачивающая дивиденды через налоговых агентов, должна не позже 5 дней с даты определения круга лиц, имеющих право на получение дивидендов (если организация — эмитент), но и не позднее дня их выплаты уведомить каждого из налоговых агентов. Уведомление осуществляется путем направления информации электронно или на бумаге либо размещения на сайте или в платежном документе на перевод денег (пп. 5.1 и 5.2 ст. 275 НК РФ).

По каким ставкам считают налоги на дивиденды

Если говорить о налоге на прибыль, то его ставка в отношении дивидендов зависит от того, кто является их получателем — российская или иностранная компания (п. 3 ст. 284 НК РФ).

Если доход выплачивается иностранной компании, налог на дивиденды считают по ставке 15%.

Если получатель — отечественная организация, в большинстве случаев применяют ставку 13%.

Исключением является выплата дивидендов организации, которая на день принятия решения о выплате в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности:

не менее чем половиной доли в уставном капитале компании, выплачивающей дивиденды;

или депозитарными расписками, дающими право на получение не менее половины от общей суммы выплачиваемых дивидендов.

К таким дивидендам применяется ставка 0%.

Право на нулевую ставку нужно обосновать. Сделать это должен налогоплательщик — получатель дивидендов. Для этого он подает в ИФНС документы, подтверждающие дату возникновения права собственности на долю в УК или депозитарные расписки. Эти же документы он должен представить компании-агенту вместе с подтверждением их сдачи в налоговую. Так считает Минфин России (письма от 24.02.2009 № 03-03-06/1/78, от 09.06.2008 № 03-03-06/2/68).

Размер ставки НДФЛ зависит от статуса физлица — получателя доходов (ст. 224 НК РФ):

у резидента РФ налог на дивиденды удерживается по ставке 13%;

нерезидента — по ставке 15%.

Перечислить НДФЛ, удержанный с дивидендов нескольких участников-«физиков», можно одной платежкой.

Как отчитаться по налогам на дивиденды

Налоговому агенту важно не только верно посчитать налоги на дивиденды, но и отчитаться по ним в ИФНС.

Налог на прибыль с дивидендов, выплаченных отечественным компаниям, отражается в обычной «прибыльной» декларации:

сам расчет налога — в разделе А листа 03;

расшифровка получателей дивидендов — в разделе В листа 03;

суммы к уплате — в подразделе 1.3 раздела 1.

По налогу на дивиденды иностранных компаний представляется налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. Его форма утверждена приказом ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@.

Сроки представления декларации по прибыли и налогового расчета совпадают (п. 4 ст. 310 НК РФ). Крайняя их дата определяется как 28 календарный день со дня окончания отчетного периода (п. 3 ст. 289, п. 2 ст. 285 НК РФ), а для отчета по году — как 28 марта следующего года (п. 4 ст. 289, п. 4 ст. 310 НК РФ).

Выплаченные физлицам дивиденды отражают в справках 2-НДФЛ, ежегодно сдаваемых в ИФНС и выдаваемых физлицу на руки (пп. 2, 4 ст. 230 НК РФ). Если сведения о выплате дохода подаются налоговым агентом, признаваемым таковым по ст. 226.1 НК РФ (операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, выплаты по ценным бумагам российских эмитентов), и этот агент подал в ИФНС данные о произведенных выплатах в составе подаваемой им декларации по прибыли (в приложении 2 к ней), то справки 2-НДФЛ ему в ИФНС сдавать не нужно (п. 4 ст. 230 НК РФ, письмо ФНС России от 02.02.2015 № БС-4-11/1443@).

С отчета за 1 квартал 2021 года справки 2-НДФЛ подаются в ИФНС в составе формы 6-НДФЛ.

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Итоги

Налог с дивидендов в бюджет перечисляет юрлицо, выплачивающее их, удерживая сумму налога из начисленных к выплате сумм. Для расчета величины налога по выплатам в адрес резидентов РФ применяется особая формула, позволяющая уменьшать распределяемую сумму дивидендов на величину полученных самим распределяющим лицом в аналогичном качестве сумм. При определении величины налога по выплатам нерезидентам такое уменьшение не делается. Различаются и ставки, применяемые к дивидендам, выплачиваемым резидентам (13%) и нерезидентам (15%).

Информация о произведенных выплатах попадает в декларацию по прибыли (по юрлицам всегда, а по физлицам, если налоговый агент признается таковым по ст. 226.1 НК РФ) и в справки 2-НДФЛ (по физлицам, если сведения о выплатах не подаются в декларации).