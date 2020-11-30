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Директор тайно нанял аудиторскую фирму, что делать? Обзор форума «Клерка»

Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса, жизнь идет своим чередом, а у бухгалтеров полно забот. Вот что обсуждали на форуме «Клерка» на прошлой неделе.

Директор в тайне нанял аудиторскую фирму, уже пора уходить из фирмы или еще есть шансы остаться?

ПФР желает видеть сведения о выборе ЭТК или БТК. Что делать?

Самозанятый не предоставил чек и уже не сделает этого никогда, потому что умер. Что делать с оплатой ему?

Стоит ли переходить на ЭДО в торговле? Настроение клерков к электронным документам скептическое.

Можно ли перечислять оплату первых 3 дней больничного за счет работодателя не на карту МИР? С этим вопросом разбирались в этой теме.

Всего несколько тем остались без ответа:

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