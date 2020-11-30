Топ-5 изменений в Налоговом кодексе: закон № 374-ФЗ

Сегодня поговорим о важных переменах в налоговом законодательстве. Их основа — принятый недавно Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В чём суть документа?

Положения закона нацелены на реализацию основных направлений налоговой политики. Предусмотрены меры по совершенствованию налогового администрирования, по уточнению отдельных положений Налогового кодекса, затрагивающих вопросы НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль организаций, государственной пошлины, земельного налога, налога на имущество физических лиц и страховых взносов.

Среди многочисленных поправок выделим пять наиболее значимых.

Движимое имущество вновь станет налогооблагаемым?

Возможно, да, поскольку в декларацию по налогу на имущество организаций теперь нужно включать сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого имущества, учтённых на балансе в качестве объектов основных средств. Причём делать это придётся с отчётности за 2020 год. Скорее всего, поправка потребовалась для того, чтобы оценить стоимость движимого имущества у организаций.

Что же дальше? В основных направлениях налоговой политики указано на необходимость проработать возможность отказа от исключения движимого имущества из объекта налогообложения при одновременном снижении предельной налоговой ставки налога. По мнению Минфина, это позволит не увеличивать налоговую нагрузку, а также исключить споры об отнесении объекта к недвижимости.

Когда отчётность будет считаться непредставленной?

Перечень таких обстоятельств закреплён в Налоговом кодексе. Это, к примеру, ситуация, когда декларация по НДС не соответствует контрольным соотношениям или расчёт по взносам содержит ошибки. Если проверяющие обнаружат хоть одно из подобных обстоятельств, они в течение 5 дней направят налогоплательщику уведомление.

Камеральную проверку прекратят в день направления уведомления. Если непредставленной посчитали уточнённую декларацию или расчёт, то возобновляют проверку предыдущей отчётности.

Положения вступят в силу 1 июля 2021 года.

Как изменилось налогообложение недвижимости?

Будет только два исключения, когда изменение кадастровой стоимости земельного участка или другой недвижимости учитывается в текущих и прошлых периодах:

1. Кадастровая стоимость установлена в размере рыночной. Для расчёта налогов рыночная стоимость будет использоваться с даты начала применения изменяемой кадастровой стоимости. Пока в Кодекс не была внесена поправка, ФНС разъясняла: пересчёт налогов по рыночной стоимости возможен лишь с 1 января года, в котором налогоплательщик обратился в бюджетное учреждение;

2. Текущее или ретроспективное применение изменённой кадастровой стоимости предусмотрено Законом о кадастровой оценке.

Кроме того, если стоимость объекта недвижимости, включённого в региональный перечень, не определена на начало года, то по новым правилам налог платить нужно, но по среднегодовой стоимости. Это касается торговых, деловых центров, помещений в них, офисов, объектов общепита и бытового обслуживания. Ранее Минфин разъяснял, что в такой ситуации налог не платится вообще.

Какие выплаты освободили от страховых взносов?

В отдельном подпункте Налогового кодекса закрепили норму, согласно которой освобождаются от взносов суммы, выплачиваемые на возмещение фактически произведенных и документально подтверждённых расходов исполнителя по гражданско-правовому договору, а также оплата таких расходов.

Что взять на заметку физлицам?

Утрата автомобиля

Установлен порядок взаимодействия налогоплательщика с инспекцией в случае гибели или уничтожения транспортного средства, которое облагается транспортным налогом.

Чтобы налоговики перестали начислять налог, нужно подать заявление, желательно с подтверждающими документами. Если документов нет, инспекция сама запросит сведения у органов и лиц, которые ими располагают. Рассмотрев заявление, она уведомит налогоплательщика о том, что налог больше не начисляют, или об отсутствии оснований для прекращения начислений. Форму заявления должна утвердить ФНС. До этого налогоплательщик может подавать заявление в произвольной форме.

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Имущественные налоги

С 2021 года будет возможен перерасчёт земельного налога или налога на имущество физлиц за предыдущие периоды. Пересчёт возможен, если, в частности, у гражданина возникла налоговая льгота, которая ранее не была учтена при исчислении налога. В этом случае льгота будет применена с периода, в котором у налогоплательщика возникло на неё право.

Также с 1 июля 2021 года в Налоговом кодексе появится правило о том, что перерасчёт транспортного налога физлица не проводится, если такой перерасчёт (независимо от его оснований) влечёт увеличение ранее уплаченной суммы налога, то есть ухудшает положение налогоплательщика.

Взыскание задолженности

Минимальная сумма налоговой задолженности физлица, при которой инспекция может обращаться в суд для взыскания, повышена с трёх тысяч до десяти тысяч рублей.