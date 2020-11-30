С 30 ноября упрощён порядок ведения кассовых операций. Что про это нужно знать

Не так давно вышло Указание Банка России от 05.10.2020 № 5587-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощённом порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

Документ упрощает ведение кассовых операций и вступает в силу 30 ноября 2020 года.

Как автоматизировали кассовые операции?

Юрлица и предприниматели получили возможность вести кассовые операции с применением автоматических устройств, функционирующих в автоматическом режиме без участия обслуживающего персонала. Эти устройства должны отвечать определённым требованиям.

О чём нужно знать кассиру?

При приёме наличных денег кассир теперь должен осуществлять контроль их платёжеспособности.

Признаны утратившими силу положения, предусматривающие возможность выдачи наличных денег под доверенность.

Кассиру запретили выдавать банкноты даже с одним повреждением. Их нужно сдать в банк.

Кроме того, кассиру больше не нужно проводить идентификацию получателя наличных денег по паспорту или иному документу. При этом требуется удостовериться в том, что деньги выдаются лицу, указанному в расходном кассовом ордере (расчетно-платежной ведомости, платёжной ведомости).

Как упростили работу с подотчётниками?

Теперь по одному распорядительному документу можно выдавать несколько сумм под отчёт нескольким лицам. Главное — указать фамилии и инициалы, а также суммы наличности и сроки, на которые выдают деньги.

Можно установить срок, в течение которого подотчётник должен представить авансовый отчёт. Требование о трёх днях отменено.

Какие изменения затронули «обособки»?

Закреплено, что если обособленное подразделение не хранит наличность и по окончании кассовых операций сдаёт её в кассу юрлица, то оно может не вести кассовую книгу 0310004.

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Что с депонированием?

Положение, обязывающее депонировать денежные средства, предназначенные для выплат заработной платы, стипендий и других выплат, отменено.