Проводки по зарплате и бухгалтерский учет

Проводки по зарплате формируются с обязательным применением счета 70. Изучим их перечни в контексте разных зарплатных операций и налоговых перечислений.

Зарплата в бухгалтерском учете: основные операции

Бухгалтерский учет заработной платы осуществляется в рамках следующих основных операций:

начисления зарплаты;

удержания НДФЛ и начисления взносов на зарплату;

произведения иных удержаний (например, алиментов по исполнительным листам);

выплаты зарплаты (аванса, основной части);

уплаты налогов и взносов на зарплату в бюджет.

Указанные хозяйственные операции могут дополняться иными, которые обусловлены особенностями производственного процесса на предприятии. Например, осуществлением депонирования зарплаты.

В регистрах бухучета подлежит отражению каждая из отмеченных операций. Проводятся они в разные сроки, которые могут определяться исходя из особенностей налогового учета на предприятии и требований трудового законодательства.

Изучим, каким образом устанавливаются сроки проведения отмеченных операций для бухгалтерского учета, а также какие проводки задействуются при начислении и выплате зарплаты.

Трудовая выплата начислена: проводки

Зарплата должна выплачиваться не реже чем за каждые полмесяца. Например, до конца текущего месяца за первую его половину и до середины следующего месяца за вторую половину. Таким образом, общераспространен подход, по которому составляющими зарплаты являются:

Аванс, выплачиваемый до окончания расчетного месяца.

В бухгалтерском учете отражается лишь факт выплаты аванса (далее в статье мы рассмотрим проводки, применяемые в таких целях).

Основная часть зарплаты, выплачиваемая по окончании расчетного месяца.

Если начислена заработная плата, проводка применяется следующая: Дт 20 Кт 70 — на сумму зарплаты за весь месяц (вне зависимости от суммы перечисленного аванса).

При этом проводка может быть также сформирована и по дебету счетов:

23 — если зарплата предназначена работникам вспомогательных производств;

25 — если зарплата перечисляется сотрудникам промышленных цехов;

26 — если зарплата начислена руководству;

29 — при начислении зарплаты работникам обслуживающих производств;

44 — если зарплата выплачивается сотрудникам торговых подразделений;

91 — если работник занят видом деятельности, который не относится к основному;

96 — если зарплата исчислена за счет резервов предстоящих издержек;

99 — если начисляются выплаты за счет чистой прибыли.

Дата начисления зарплаты определяется исходя из норм налогового учета, по которым зарплата признается доходом только в конце расчетного месяца (п. 2 ст. 223 НК РФ).

Начисление зарплатных налогов и взносов: особенности учета

Сразу же после начисления зарплаты исчисляются:

1. НДФЛ

Факт исчисления и удержания НДФЛ отражается в регистрах бухгалтерского учета проводкой Дт 70 Кт 68.

Если к зарплате применяется налоговый вычет по НДФЛ, то в бухучете его отражать не нужно.

2. Страховые взносы.

Факт их начисления отражается проводкой Дт 20 Кт 69.

Как и в случае с проводками по зарплате, корреспонденция может формироваться и по дебетам таких счетов, как 23, 25, 26, 29, 44 и иных, рассмотренных нами выше.

Начисление НДФЛ и взносов показывается, как и начисление зарплаты, в последний день месяца.

НДФЛ и взносы начисляются на общую сумму зарплаты без какой-либо поправки на аванс.

С 30.11.2020 кассир не обязан требовать паспорт у получателя денежных средств для его идентификации.

Когда заработная плата выдана, проводки будут следующими.

Зарплата выдана (отражена на лицевом счете сотрудника): проводки

Факт выплаты зарплаты отражается в бухгалтерском учете проводкой Дт 70 Кт 51 (или 50).

Аналогичная проводка применяется при выплате аванса.

Дата формирования указанной выше проводки по зарплате или авансу определяется исходя из даты проведения каждой из выплат.

При этом фактическая сумма «основной» трудовой выплаты исчисляется за вычетом аванса и НДФЛ. Получается, что налог «изымается» из соответствующей суммы, хотя и начисляется на общую зарплату (суммированная величина «основной» выплаты и аванса). Данное обстоятельство отражает специфику налогового учета.

В бухгалтерском учете, таким образом, в любом случае должны обособляться:

сумма аванса;

сумма «основной» выплаты.

Проводки выплаты заработной платы в части аванса и второй ее половины фиксируются в бухрегистрах в день выдачи средств сотрудникам.

После всех перечислений заполняются лицевые счета сотрудников по заработной плате(по форме Т-54). Сведения в них вносятся ежемесячно.

Выплата налогов и взносов: проводки

С выплаченной зарплаты («основной» выплаты) удерживается и перечисляется НДФЛ — не позднее дня, следующего за днем выдачи денежных средств.

Взносы переводятся до 15 числа месяца, идущего за тем, за который начислена зарплата.

Сведения об этом отражаются в бухгалтерских регистрах при задействовании проводок:

Дт 68 Кт 51 — уплачен налог;

Дт 69 Кт 51 — перечислены взносы.

В целях отражения в бухгалтерском учете сведений о прочих разновидностях трудовых выплат — отпускных, командировочных — применяются те же корреспонденции. Но нужно иметь в виду, что в применяемых при начислении заработной платы проводках и тех, что характеризуют выдачу, к примеру, отпускных, даты удержания и исчисления НДФЛ определяются по-разному.

Дело в том, что начисление НДФЛ по отпускным осуществляется не в конце месяца, а в момент оплаты отпуска. Удержание налога производится в день выдачи работнику средств. Перечислен НДФЛ с отпускных может быть в любой день до конца расчетного месяца (пп. 4, 6 ст. 226 НК РФ).

Удержания из зарплаты: проводки

К распространенным видам удержаний из зарплаты можно отнести:

Удержание алиментов (по исполнительным листам, на основании соглашения с получателем, по заявлению работника).

В регистрах бухгалтерского учета оно отражается проводкой Дт 70 Кт 76. Последующая выплата алиментов получателю — проводкой Дт 76 Кт 51 (50).

Удержание сумм в счет компенсации ущерба работодателю.

Здесь для отражения удержаний в учете применяется проводка Дт 70 Кт 73.2.

Удержание неподтвержденных расходов, выданных в подотчет.

В таких случаях применяется проводка Дт 70 Кт 94. Предварительно невозвращенные подочетные списываются проводкой Дт 94 Кт 71.

Удержания производятся только после того, как с зарплаты работника удержан НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК РФ, п. 1 ст. 99 закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ).\

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Назначение депонированной зарплаты: нюансы

Рассмотрим пример нетиповой схемы выплаты зарплаты — когда речь идет о депонировании средств. Что она представляет собой?

На некоторых предприятиях зарплата выдается через кассу. Это значит, что для ее получения сотрудник должен лично явиться на предприятие. Но в силу тех или иных причин, например из-за нахождения на больничном, он может не успеть прибыть на выдачу зарплаты в установленный срок.

Чтобы сотрудник имел возможность получить зарплату позже, бухгалтерия осуществляет ее депонирование — временное резервирование на будущую выплату посредством возврата на расчетный счет в банке либо размещения в кассе (в последнем случае нужно следить за лимитом кассы).

С 30.11.2020 из указания ЦБ 3210-У исключено правило об отражении в платежной ведомости депонирования не выданной в срок зарплаты.

Если формируется депонированная заработная плата, то проводка, отражающая данный факт, будет выглядеть так: Дт 70 Кт 76.4. Факт возврата суммы, соответствующей депонированной зарплате, на расчетный счет (если принято такое решение) отражается проводкой: Дт 51 Кт 50. Факт ее выплаты при обращении сотрудника показывается корреспонденцией Дт 76.4 Кт 50.

Получить депонированную зарплату сотрудник может в течение 3 лет с момента начисления зарплаты (письмо ФНС России от 6.10.2009 № 3-2-06/109). Если он этого не сделает, то выплата списывается во внереализационные доходы. Данный факт отражается проводкой Дт 76.4 Кт 91.

Итоги

Бухгалтерские проводки по заработной плате фиксируются в бухрегистрах с использованием счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

По разным видам трудовых выплат, например, по обычной зарплате и по отпускным, даты проводок могут определяться с учетом разных принципов, что предопределено требованиями налогового законодательства.