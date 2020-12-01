Можно ли сдавать корректировку по форме 6-НДФЛ в 2020 году?

Можно ли сдавать корректировку 6-НДФЛ? Безусловно, можно, а иногда и необходимо. Изучим нюансы составления уточненного расчета, а также рассмотрим, когда можно обойтись пояснениями, а в каких случаях нужно сдавать корректирующий отчет.

Сдается ли уточненка после срока сдачи 6-НДФЛ?

Форма 6-НДФЛ классифицируется как расчет, то есть по своему статусу она приближена к налоговым декларациям. И для расчетов, и для деклараций предусмотрено составление корректировок (ст. 81 НК РФ). Поэтому в предусмотренных законом случаях уточненка по форме 6-НДФЛ сдается, а именно, если:

налогоплательщик, сдав изначально расчет, обнаружил по факту перепроверки его исходного файла ошибки;

ФНС выявила ошибки в расчете при камеральной проверке и направила налогоплательщику требования исправить их (посредством подачи уточненки) либо предоставить необходимые разъяснения.

В первом случае уточненку нужно сдать как можно скорее: до того момента, как ошибку обнаружит ФНС. С момента получения расчета у налоговиков не так много времени на его проверку — не больше 3 месяцев (п. 2 ст. 88 НК РФ).

Во втором случае уточненку, а также разъяснения, если они будут запрошены, предстоит сдать в течение 5 дней после получения требований от ФНС (п. 3 ст. 88 НК РФ).

Если налоговики обнаружат в расчете ошибки до того момента, как налогоплательщик направит в ФНС корректировку, то на него может быть наложен штраф в сумме 500 руб. (п. 1 ст. 126.1 НК РФ).

Таким образом, сдавать рассматриваемый расчет в ФНС не только можно, но и нужно при первой возможности (либо по требованию ФНС). При этом есть ряд особенностей, характеризующих составление корректировочной формы 6-НДФЛ. Изучим, как сдавать уточненку по 6-НДФЛ с учетом данных нюансов.

Как сдать уточненный (корректировочный) расчет правильно

Алгоритм сдачи корректировочного расчета принципиально не отличается от предоставления первичной версии документа. Однако есть ряд важных особенностей, характеризующих данную процедуру.

При подготовке уточненки по 6-НДФЛ нужно иметь в виду, что:

Уточненка сдается по той форме, что применялась в налоговый период, за который направлялся первичный документ (п. 5 ст. 81 НК РФ).

Форма бланка 6-НДФЛ утверждена приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450. Однако в нее внесены изменения приказом ФНС от 15.10.2020 № ММВ-7-11/753@. Обновленный бланк вступит в силу, начиная с отчетности за первый квартал 2021 года. Основное изменение в нем — объединение форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в одном документе.

Фирмой, имеющей штат 10 сотрудников и больше, уточненка 6-НДФЛ, как и первичная версия расчета, сдается в электронном виде.

Корректировка 6-НДФЛ заполняется полностью, как если бы в ФНС направлялся первичный расчет. Однако на титульном листе уточняющей формы должен стоять номер корректировки — 001, 002 и т. д.

Таким образом, уточненка по 6-НДФЛ может сдаваться в ФНС, и не один раз. А в некоторых случаях предоставляется даже в нескольких экземплярах одновременно. Изучим подробнее, когда именно.

Сколько корректирующих расчетов может быть сдано

В общем случае предполагается сдача в ФНС одной уточненки. Можно ли сдать уточненку по 6-НДФЛ вдогонку, если после отправки первой корректировочной формы были обнаружены иные ошибки? Безусловно. Главное — зафиксировать на титульном листе формы верный номер корректировки — на единицу больше.

Есть вместе с тем варианты сдачи уточненки, при которых в ФНС сдается несколько корректировочных форм 6-НДФЛ, а именно:

При обнаружении ошибок в расчетах за несколько отчетных периодов.

Даже если ФНС не предъявила к фирме претензий по факту завершения камеральной проверки расчетов за более ранние периоды, то уточненки по соответствующим расчетам — при обнаружении ошибок — следует сдать. Это можно сделать одновременно с подачей корректировки по наиболее позднему периоду.

Также при обнаружении недостоверности данных в одном из предыдущих кварталов придется сдать уточненки за весь налоговый период, поскольку форма 6-НДФЛ составляется нарастающим итогом. Если ошибка заключается в неверном указании ОКТМО или КПП в форме расчета.

Как сдать корректировку по 6-НДФЛ в этом случае?

ФНС России в письме от 12.08.2016 № ГД-4-11/14772 рекомендует это сделать посредством представления в ведомство двух экземпляров расчета:

корректировочного (то есть содержащего код 001), в котором отражены нулевые показатели, но тот же, неверный код ОКТМО или КПП, что был зафиксирован в первичном расчете;

первичного (с кодом 000) уже с правильными ОКТМО и КПП, заполненного должным образом.

При этом мера ответственности в виде штрафа в 500 руб. при сдаче первичного расчета после установленного законом срока, предусмотренная п. 1 ст. 126.1 НК РФ, в данном случае не применяется.

Иногда налогоплательщику требуется не просто сдать один или несколько экземпляров расчета, но и дополнить их разъяснениями — в соответствии с запросом ФНС. Когда это нужно делать и как сдать корректирующий 6-НДФЛ в этом случае?

Когда нужно сдавать разъяснения к расчетам

Поводы к отправке требований предоставить разъяснения по 6-НДФЛ у ФНС могут быть самые разные. К основным можно отнести:

Непредставление 6-НДФЛ фирмой, в то время как ранее расчет данной фирмой предоставлялся. Налоговики в этом случае могут посчитать, что налогоплательщик забыл сдать расчет, хотя предположительно должен был сделать это. В титульном листе есть несущественные ошибки (например, в названии фирмы или самого налогового органа), и в целях их исправления необязательно требовать уточненку — достаточно обойтись разъяснениями. Данные по форме 6-НДФЛ, по всем признакам составленной корректно, расходятся с теми, что отражены в других документах от налогоплательщика, например, в справках 2-НДФЛ (с 2021 года форма 2-НДФЛ отменена, данные из нее включаются в новый бланк расчета 6-НДФЛ).

В этом случае ФНС вправе уточнить у фирмы, в каком из двух документов сведения достоверны. Соответственно, если таковым будет 2-НДФЛ, то налоговики впоследствии запросят и уточненку по 6-НДФЛ.

Запрошенные корректировка и разъяснения могут быть предоставлены как единовременно, так и отдельными документами. Главное — уложиться в установленный законом срок ответа.

Если для истребования разъяснений со стороны ФНС предусмотрена официальная форма, утвержденная приказом ФНС РФ от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628, то для разъяснений со стороны налогоплательщика такой формы не определено.

Изучим, в какой ориентировочной структуре она может быть представлена.

Как правильно составляется разъяснение по 6-НДФЛ: структура документа

В разъяснениях по 6-НДФЛ, которые предоставляются в ФНС в свободной форме, желательно отразить следующее.

Сведения о налогоплательщике:

название в соответствии с учредительными документами;

адрес регистрации;

ИНН, КПП, ОГРН.

Сведения о документе, направляемом в ФНС:

наименование («Пояснения»);

дата, место составления;

ссылка на требование от ФНС (с указанием его номера и даты), в связи с получением которого разъяснения предоставляются.

суть разъяснений. Разъяснения могут быть изложены в соотнесении с конкретными претензиями ФНС.

Например, если налоговики обратили внимание на некорректное наименование налогового органа, в который направлялся расчет, то нужно указать, что правильным в контексте формы 6-НДФЛ следует считать другое наименование подразделения ФНС — с указанием соответствующего наименования.

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Там, где это возможно, желательно ссылаться на конкретные элементы формы 6-НДФЛ. Например, при ошибочном указании отчетного периода в разъяснениях можно привести формулировку: считать верным код 21 в графе «Период представления (код)».

Документ подписывается директором фирмы и заверяется печатью (при наличии).

Можно ли сдать уточненный 6-НДФЛ вместо разъяснений? Как правило, это возможно, если в форме по приказу ММВ-7-2/628 от ФНС прямо не указано, что нужны именно пояснения. И если исходя из претензий ФНС по существу налогоплательщику действительно более удобен стандартизированный документ — уточненка по 6-НДФЛ, то, возможно, в таких случаях его применение будет более целесообразным.

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При обнаружении ошибок в форме 6-НДФЛ, отправленной в ФНС, налогоплательщику следует срочно направить налоговикам корректировочную версию данной формы. Если ФНС обнаружит такие ошибки ранее плательщика налогов и попросит их исправить, то уточненку следует отправить в течение 5 дней после получения соответствующего требования от ведомства. В некоторых случаях корректировка 6-НДФЛ может быть предоставлена в нескольких экземплярах и дополнена (либо заменена) документом, в котором отражены разъяснения по поводу неточностей в расчете.