Верховный суд взаимозачел переплаты и недоимки

Верховный суд РФ решил в пользу бизнеса спорный вопрос о начислении пеней за неуплату одного налога при наличии переплаты по другому. По мнению суда, если налогоплательщик заранее попросил зачесть переплату, но фактически это произошло уже по истечении срока, пени на недоимку начислять нельзя. Раньше практика складывалась в пользу налоговиков и признавала пени правомерными.

Юристы говорят, что позиция ВС поможет решить давнюю проблему, тем более что у крупных налогоплательщиков часто бывают переплаты, а с октября зачет возможен между налогами любого уровня.

Суть дела

ВС опубликовал решение по делу, в котором ООО «Борец» оспаривало начисление ему пени за несвоевременную уплату одного налога при одновременной переплате другого. Компания в июле 2018 года подала декларацию по налогу на прибыль за первое полугодие, где заявила о переплате 328,43 млн руб. В августе «Борец» попросил налоговиков зачесть 150 млн руб. из переплаты на текущий НДС. Инспекция уведомила компанию, что примет решение по окончании камеральной проверки.

В итоге зачет состоялся лишь 29 октября, тогда как срок для уплаты НДС истек 25 октября. За просрочку выставили пеню в 66,8 тыс. руб. (позднее снижена до 18 тыс. руб.).

«Борец» обжаловал действия налоговиков, но арбитражные суды трех инстанций отказали, сочтя начисление пени законным. После этого компания обратилась в ВС, подчеркнув, что госказна не понесла потерь, так как на момент срока уплаты НДС в ней уже была переплата по налогу на прибыль. Дело передали в экономколлегию, которая удовлетворила иск и признала действия налоговиков незаконными.

Решение суда

ВС отметил, что при наличии переплаты и недоимки по одному и тому же налогу никаких действий от налогоплательщика не требуется и просрочка не возникает. Но здесь переплата возникла по налогу на прибыль, в то время как компании нужно было оплатить НДС. Обязанность налогоплательщика состоит в том, чтобы «заблаговременно представить» в инспекцию налоговую декларацию и заявление о зачете переплаты, что «Борец» и сделал.

Налоговики вправе принять решение о зачете в течение десяти дней после окончания камеральной проверки, что на практике может произойти уже после истечения срока для уплаты недоимки. Однако, подчеркнул ВС, пеня — не наказание, а мера, «которая стимулирует к добросовестной уплате» налогов в срок, и одновременно «мера имущественной ответственности, призванной компенсировать ущерб, понесенный бюджетной системой» в случае просрочки. В данном случае незаконного пользования средствами бюджета нет, а момент зачета переплаты зависит от усмотрения инспекции и вне контроля налогоплательщика.

Предоставление налоговикам значительных сроков на совершение их действий «не должно противопоставляться правам и законным интересам налогоплательщиков», поэтому начисление пени неправомерно, заключил ВС.

Выводы

По словам руководителя направления разрешения налоговых споров Bryan Cave Leighton Paisner Александра Ерасова, решение ВС поможет закрыть давний спор с налоговыми органами — налоговики и Минфин «исторически считали, что в подобных ситуациях должны начисляться пени». Партнер налоговой практики МЭФ PKF Геннадий Тимоничев указывает, что судебная практика часто исходила из буквального толкования норм права: «Закон считает обязанность по погашению недоимки выполненной, лишь когда налоговики примут решение о зачете переплаты в счет долга, хотя фактически государство уже может распоряжаться излишне уплаченными суммами». При этом, отмечает юрист, у крупных налогоплательщиков существуют большие «подушки безопасности» из переплат.

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Теперь же ВС отошел от формального подхода. Одним из ключевых выводов коллегии господин Ерасов считает то, что «бизнес не должен испытывать неблагоприятные последствия из-за порядка совершения налоговиками своих организационных действий». "Если нет ущерба для бюджетной системы, нет и нарушения, поэтому налогоплательщик не должен нести имущественных потерь«,— добавляет господин Тимоничев. По его мнению, бизнес может использовать позицию ВС «для обоснования недопустимости злоупотребления полномочиями со стороны налоговиков и закрепления принципа добросовестного налогового администрирования на практике».

Юристы отмечают важность позиции ВС и ввиду того, что с 1 октября закон допускает зачет переплаты по любым налогам — федеральным, региональным и местным (ранее был возможен между налогами одного уровня), но предупреждают, что с этим могут возникнуть сложности при реализации на местах.

Екатерина Волкова, Анна Занина