Как узнать ОКПО индивидуального предпринимателя и зачем он вообще нужен

Где посмотреть ОКПО индивидуального предпринимателя? В выписке из статистики, которую запрашивают в территориальном ведомстве. В этой выписке перечислены все статистические шифры ИП, в том числе ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ.

Что это за код

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций присваивается Росстатом. Эта кодировка необходима для идентификации, статистического наблюдения за деятельностью хозяйствующих субъектов и для обмена информацией между ведомствами. В приказе Росстата № 211 от 29.03.2017 указано, есть ли ОКПО у индивидуального предпринимателя, — да, есть. В первом разделе приказа указаны коды для юридических лиц, во втором — для ИП.

Перечень предприятий и организаций формирует Росстат, ведомство присваивает и удаляет кодировку.

Росстат больше не рассылает уведомление с присвоенными кодировками регистрирующимся впервые организациям и ИП. Документ необходимо запрашивать в ведомстве или получать онлайн в информационной системе статистики.

В п. 2 раздела II Положения об Общероссийском классификаторе предприятий и организаций из приказа № 211 разъясняется, у индивидуальных предпринимателей есть ОКПО или нет, — он есть. Идентификатор присваивается каждому ИП при регистрации с целью кодировки экономического субъекта и последующего статистического наблюдения. Шифр по общероссийскому классификатору уникален для каждого хозяйствующего субъекта.

Как его получить

Подавать заявление на присвоение кода не требуется — кодировка присваивается автоматически при регистрации ИП и не меняется в течение всего периода его работы. Доступен поиск ОКПО по ИНН индивидуального предпринимателя на тот случай, если выписки из Росстата нет, а информация срочно требуется для заполнения отчетности.

Код присваивают на основании сведений из ЕГРИП. Кодировка ИП включает 10 цифр: первые 9 — порядковый номер, последняя ставится как контрольное число. Вот где найти ОКПО индивидуального предпринимателя — на официальном сайте Росстата.

Как его узнать

Общероссийские классификаторы ведет Росстат. Вся информация о кодировке ИП представлена в информационной системе ведомства. Вот пошаговая инструкция, как узнать код ОКПО индивидуального предпринимателя по ИНН в системе.

Шаг 1. Переходим на официальный сайт Росстата — https://rosstat.gov.ru/. Находим раздел «Респондентам».

Шаг 2. В разделе открытой информации о респондентах выбираем перечень форм.

Шаг 3. Вот как найти ОКПО индивидуального предпринимателя по ИНН бесплатно — зайти в блок форм, ввести ИНН экономического субъекта и нажать на кнопку «Получить». Система автоматически отобразит идентификаторы респондента.

По аналогии предоставляется услуга, предназначенная для того чтобы найти ОКПО по ОГРНИП индивидуального предпринимателя бесплатно: в этом же разделе введите ОГРНИП, нажмите «Получить» и проверьте код.