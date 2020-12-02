Бухгалтерские проводки по кассовым операциям

Проводки по кассовым операциям отражают движение наличности (поступление, выдачу денег под отчет, расчеты с сотрудниками по оплате труда) у хозяйствующих субъектов. Нарушения кассовой дисциплины могут привести к штрафам, поэтому оформлять кассовый участок нужно правильно. Рассмотрим, какими проводками по кассовым операциям оформляются те или иные ситуации.

Регулирование операций по кассе

Движение денежной наличности характерно практически для всех предприятий и ИП. Особенности ведения операций по кассе закреплены в указании ЦБ РФ № 3210-У от 11.03.2014. Документ регулирует оформление и учет движения денежных средств хозсубъектов.

С 30.11.2020 документ действует в новой редакции, который внес значительное количество изменений. Например, кассиры обязаны принимать изношенные банкноты, а вот выдавать их уже нельзя. Их придется сдать в банк. Описание таких банкнот приведем в таблице:

В настоящее время сохраняется необходимость самостоятельного ежегодного определения лимита расчета по кассе. Однако для субъектов малого бизнеса и ИП обязанность по установлению кассового лимита упразднена. Им более не требуется ежедневно контролировать остаток наличности.

Кассовые документы

Кассовыми документами признаны два вида кассовых ордеров ― расходный и приходный. Формы этих бланков унифицированы и утверждены законодательством. Порядок заполнения кассовых ордеров не допускает внесение в них исправлений и помарок — с ними документ становится недействительным.

Ордера регистрируются в журнале регистрации кассовых ордеров.

А главным регистром по кассе является кассовая книга.

Проводки по учету кассовых операций

Кассовые операции показывают движение наличности хозяйственных субъектов. Увеличение денежных средств может производиться за счет следующих источников: расчетный счет, операции с покупателями, средства подотчетных лиц, прочие поступления. В бухгалтерских проводках кассовых операций при оприходовании наличности в дебете используется счет 50 «Касса»:

Дт 50 Кт 50 — перемещение денежных активов между кассами (если предусмотрено несколько касс);

Дт 50 Кт 51 — поступление денег из банка;

Дт 50 Кт 71 — поступление оставшихся сумм у подотчетников;

Дт 50 Кт 73 (76) — прочие расчеты, в том числе и с работниками организации;

Дт 50 Кт 62 — покупатель рассчитался наличностью;

Дт 50 Кт 75 — увеличение уставного капитала за счет взноса учредителей наличными;

Дт 50 Кт 91 — продажа прочих активов предприятия за наличный расчет, отражение курсовых разниц.

Выбытие денежных средств фиксируется расходным кассовым ордером. При уменьшении наличности в кассе возможны следующие проводки с использованием кредита счета 50:

Дт 51 Кт 50 — поступление денег из кассы на счет в банке;

Дт 70 Кт 50 — работникам выдана зарплата;

Дт 73 Кт 50 — займы сотрудникам;

Дт 71 Кт 50 — получение денег подотчетниками;

Дт 76 Кт 50 — прочие выплаты из кассы;

Дт 75 Кт 50 — выплата дохода учредителям;

Дт 91 Кт 50 — отражение разниц курсов валют;

Дт 94 Кт 50 — отражение недостачи в кассе.

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Ответственность за несоблюдение кассовой дисциплины

Субъекты хоздеятельности несут ответственность не только за правильность оформления кассовых документов, но и за полноту оприходования наличности. Срок давности нарушения по кассовым операциям невелик и составляет всего лишь 2 месяца. К административной ответственности налоговая вправе привлечь нарушителей при обнаружении ошибок. Согласно п. 1 ст. 15.1 КоАП РФ величина штрафа для организаций может достигать 50 000 рублей. Для ИП и руководителей по той же статье штрафные выплаты составят 4000–5000 рублей.

Нарушение правил работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций — это нарушение кассовой дисциплины.

ИП освобождаются от полноценного ведения кассовых операций с установлением лимита наличности и использования строгих унифицированных форм документов. Но если предприниматели все-таки работают в процессе своей деятельности с РКО и ПКО, то заполнять их необходимо по всем правилам.

Итоги

Касса — важный участок, который присутствует в учете практически каждого хозсубъекта. Поэтому схемы корреспонденции счетов бухучета по кассе должен знать каждый бухгалтер. Также не стоит забывать, что документация по кассе строго унифицирована и заполняется в нормативно закрепленном порядке, а нарушения кассовой дисциплины чреваты штрафами.