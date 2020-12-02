2020 год каждый будет вспоминать по-разному. Но однозначно запомнятся надолго и «пандемия», и «добровольная самоизоляция». В материальном плане пострадали многие, если не все. Правительство объявило о помощи «пострадавшим отраслям» от пандемии. В свою очередь, Правительством Москвы также были заявлены некоторые льготы для бизнеса.

В частности, предложено собственникам, арендодателям коммерческой недвижимости получить грант как компенсацию налога на имущество и земельного налога или арендной платы за землю (Постановление Правительства Москвы № 574-ПП от 13 мая 2020 года).

Получить грант в условиях, когда доходы бизнеса критически снизились, очень даже заманчиво. А теперь я расскажу, все ли так просто, как кажется.

Постановление № 574-ПП устанавливает условия предоставления гранта, но сразу понять, выполняете ли вы их, достаточно проблематично.

Требования к получателям гранта

Грант могут получить юридические лица:

зарегистрированные на территории Москвы;

снизившие арендную плату ВСЕМ арендаторам в период с 1 марта (гостиницы — с 1 апреля) до 1 июля (или последнего календарного дня приостановления деятельности на объектах торговли, бытового обслуживания, общественного питания, гостиницы) в размере не менее чем 2-кратный размер налога на имущество, земельного налога (арендных платежей за землю), и не менее чем на 50% от ранее действующей ставки аренды;

не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства;

не привлекавшиеся к ответственности за необеспечение режима повышенной готовности;

не являющиеся иностранным юридически лицом, а также российским юридическим лицом с иностранным участием.

Требования к объекту недвижимости

Объект недвижимости должен быть:

отнесен к торговым объектам, объектам общественного питания, бытового обслуживания по итогам последней государственной кадастровой оценки (или в результате оспаривания последних результатов определения кадастровой стоимости);

не менее 80 % площади объекта должно фактически использоваться для размещения торговли, общественного питания, бытового обслуживания по состоянию на 1 марта 2020 года, что должно подтверждаться договорами аренды, свидетельством плательщика торгового сбора арендодателя или арендатора, актом о фактическом использовании здания, составленным не ранее 1 января 2019 года, патентом на ведение торговли, общепита, бытового обслуживания;

не должен являться самовольной постройкой;

вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен объект недвижимости, должен предусматривать возможность размещения объекта торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

земельно-правовые отношения должны быть оформлены в установленном порядке;

на объект недвижимости должно быть зарегистрировано право собственности, а если объект — гостиница, должно быть свидетельство о присвоении ей определенной категории, действующее по состоянию на 1 апреля 2020 года.

Размер гранта

Рассчитывается как 50% при ведении (деятельность ведет собственник) или 100% (деятельность ведет арендатор) доли общей суммы (налога на имущество, земельного налога или арендных платежей за землю), относящейся к площади, сданной в аренду по формуле:

Порядок предоставления гранта

Грант предоставляется:

на основании Договора о предоставлении гранта между Получателем и уполномоченным органом;

грант перечисляется с единого счета по исполнению бюджета города Москвы на счет получателя гранта в срок, указанный в Договоре;

уполномоченный орган проведет проверку соблюдения условий предоставления гранта, и при выявлении несоблюдения Получателем гранта его условий — обяжет произвести возврат суммы гранта с начисленными процентами.

Перечень документов, необходимых для получения гранта

Претендент на получение гранта должен представить уполномоченному органу:

справку об отсутствии среди учредителей юридических лиц из «черного списка», подписанную руководителем получателя;

документы, подтверждающие полномочия руководителя и главного бухгалтера;

перечень земельных участков, зданий, строений, сооружений;

перечень всех договоров аренды и дополнительных соглашений к ним, с указанием арендатора, его ИНН, даты заключения договора аренды, цели предоставления площади в аренду, размера арендуемой площади, размера арендной ставки до и после ее снижения, период снижения, приказы о приостановлении работы на арендованной площади, оферты о снижении арендной платы с подтверждением о ее получении арендатором;

перечень площадей, используемых самим собственником и сведения о приостановлении работы;

перечень всех площадей общего пользования;

свидетельство о присвоении гостинице определенной категории;

копию патента (при наличии);

справку с расчетом суммы гранта.

Далее надлежит оформить заявку на получение гранта на инвестиционном портале Москвы, предварительно зарегистрировавшись. Заявку заполняем прямо на сайте. Вводим запрашиваемую информацию в отношении заявителя, объектов недвижимости, арендаторов. Прикладываем к заявке требуемые документы, а также любые документы, которые вы посчитаете нужным представить в уполномоченный орган.

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Решение о предоставлении гранта с указанием его размера или об отказе в предоставлении гранта принимается в срок не позднее 15 рабочих дней со дня приема заявки к рассмотрению уполномоченным органом.

Обратите внимание: в случае положительного решения получателю гранта будет направлен Договор о предоставлении гранта. Договор необходимо подписать в установленный срок 5 рабочих дней, в противном случае, принимается решение об отказе в его предоставлении.

Срок подачи заявок на получение гранта определен Правительством Москвы до 31 декабря 2020 года и, если поспешить, еще можно успеть подать заявку.

Вы выполняете все вышеуказанные условия? Тогда получите приз...то есть грант! Время позволяет это сделать до 31 декабря.