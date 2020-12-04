Особенности оборотно-сальдовой ведомости по счету 70

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 — это регистр бухгалтерского учета, обобщающий информацию о расчетах с сотрудниками по оплате труда. Какую информацию несет в себе данная ведомость, возможный тип сальдо на начало/конец периода, порядок отражения информации в бухгалтерской отчетности, — вот предметы описания статьи.

Общее описание оборотно-сальдовой ведомости по счету 70

В данном регистре группируется информация об остатках на начало и конец периода, оборотах за отчетный период по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Данные в ведомости должны быть раскрыты по каждому работнику. Порядок отражения операций по счету 70 регламентируется разделом VI приказа Минфина РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета...» от 31.10.2000 № 94н:

Операции, отражаемые по дебету сч. 70: Операции, отражаемые по кредиту сч. 70: Отражение фактических выплат персоналу, начисленной заработной платы и других доходов (премий, пособий, пенсий, доходов от участия в уставном капитале и т.д.).

Начисление налогов, удерживаемых из оплаты труда (НДФЛ).

Удержания по исполнительным документам и другие удержания.

Депонирование не выплаченной в срок заработной платы.* Начисление заработной платы персоналу за счет любых источников (себестоимости, увеличения стоимости вновь создаваемых внеоборотных активов, резерва на оплату отпусков и т.д.).

Начисление пособий по социальному страхованию.

Начисление доходов по участию сотрудников в уставном капитале.

* Операция «Депонирование заработной платы» все реже встречается в наше время. Ее смысл состоит в закрытии платежной ведомости, составленной на группу сотрудников, при выплате заработной платы наличными. Так как в настоящее время большинство организаций для выплаты заработной платы использует безналичные формы расчета, формирование единой платежной ведомости теряет актуальность.

С 30.11.2020 указанием Банка России от 05.10.2020 № 5587-У исключено правило об отражении в платежной ведомости депонирования не выданной в срок зарплаты.

Сальдо может быть любым: активным, пассивным и активно-пассивным. В основном остаток по сч. 70 бывает пассивный, это связано с тем, что заработная плата начисляется последним днем отчетного (отработанного) месяца, а выдается работнику в последующий месяц. Активным или активно-пассивным остаток может быть при излишней выплате заработной платы сотруднику, превышающей ее начисления, например, при ошибочном перечислении на зарплатный счет.

Практическое использование оборотно-сальдовой ведомости по счету 70

В бухгалтерском балансе кредитовый остаток из ведомости по сч. 70 на отчетную дату отражается в разделе «Краткосрочные обязательства» по строке «Кредиторская задолженность» (п. 20 ПБУ 4/99).

При наличии активно-пассивного сальдо по сч. 70 данные из регистра отражаются как в активе, так и в пассиве бухгалтерского баланса. Уменьшение актива и пассива между собой путем взаимозачета запрещается (п. 34 ПБУ 4/99). При этом активное сальдо по сч. 70 отражается в разделе II «Оборотные активы» по строке «Дебиторская задолженность» баланса.

Необходимо помнить о том, что если показатели отчета имеют существенный уровень, то данные по ним необходимо отражать обособленно.

В таком случае в бухгалтерском балансе необходимо выделить отдельную строку:

в пассиве баланса в разделе «Краткосрочные обязательства» строку «Задолженность перед персоналом организации»

или

в активе баланса в разделе «Оборотные активы» строку «Авансы, выданные сотрудникам».

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В практическом применении оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 существуют некоторые сложности. Так, для заинтересованных пользователей может быть полезна развернутая информация о характере операций по расчетам с сотрудниками, такая как:

вид начислений;

источник финансирования (себестоимость, чистая прибыль, резерв и т.д.);

способ погашения задолженности перед сотрудником (выплата наличными, удержание по исполнительному листу, удержание НДФЛ, использование неденежных форм расчетов и т.д.).

ОСВ по счету 70 не дает пользователям такой информации. Она отвечает лишь на такие вопросы, как: «Сколько начислено и выдано работнику? Какое сальдо взаиморасчетов с ним?». Для получения более полной информации по счету 70 целесообразно применять другие регистры: расчетно-платежная ведомость, свод начисленной заработной платы, обороты счета и т.д.

Итоги

ОСВ по счету 70 — один из возможных регистров для группировки данных о расчетах с сотрудниками. Данные этого отчета используются для формирования бухгалтерской отчетности. Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 70 предоставляет информацию о начисленных и выданных суммах заработной платы и сальдо на отчетные даты по каждому сотруднику организации. В целях получения более детальной информации о расчетах с персоналом необходимо применять иные формы регистров бухгалтерского учета.