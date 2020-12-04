Можно ли вступить в наследство после отказа от него?

— Отказалась от права на наследство. Сейчас передумала. Могу ли вступить в права наследства спустя 13 лет? Квартира на ½ принадлежит мне, вторая половина принадлежит умершему 13 лет назад человеку. От наследства все отказались. Я проживаю, оплачиваю и содержу жилплощадь. Имею ли я право на оформление доли и продажу квартиры?

Отвечает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский:

К сожалению, нет. Отказ от наследства не отзывается. Его можно аннулировать в судебном порядке, если доказать, что вы были введены в заблуждение или были/есть иные существенные факторы. Но не спустя 13 лет.

Отвечает генеральный директор ООО «ЮрИнвестКонсалтинг» Евгений Макеев:

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Согласно общему правилу по п. 3 ст. 1157 ГК РФ, отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Принимая во внимание, что от наследуемой массы отказались все наследники, имущество становится выморочным и переходит в государственную собственность Куда конкретно — зависит от субъекта.

Вы свои права как наследник утратили. Однако можете оформить долю в собственность по двум сценариям, не связанным с наследованием. Во внесудебном порядке и в судебном.

Первый связан с подачей вами заявления в госструктуры (зависит от территории местонахождения жилплощади) либо на аренду, а потом на выкуп доли, либо сразу на выкуп доли квартиры. Придется раскошелиться, так как стоимость выкупа хотя и не рыночная, но ощутимая для кармана.

В Москве документы подаются в Департамент городского имущества г. Москвы, а в удаленных поселениях — чаще в местную администрацию.

Другой вариант — по истечении пятнадцати лет и шести месяцев можно обратиться в суд о признании права собственности на долю в квартире, в соответствии со ст. 234 ГК РФ (приобретательная давность). Статья устанавливает открытое пользование имуществом в течение 15 лет, но я бы прибавил к этому сроку 6 месяцев (срок вступления в наследство), чтобы уменьшить шансы в суде на отказ, ведь вам придется судиться с государством за потенциально вашу же долю в квартире. Этот вариант менее затратный.