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Можно ли вступить в наследство после отказа от него?

— Отказалась от права на наследство. Сейчас передумала. Могу ли вступить в права наследства спустя 13 лет? Квартира на ½ принадлежит мне, вторая половина принадлежит умершему 13 лет назад человеку. От наследства все отказались. Я проживаю, оплачиваю и содержу жилплощадь. Имею ли я право на оформление доли и продажу квартиры?

Отвечает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский:

К сожалению, нет. Отказ от наследства не отзывается. Его можно аннулировать в судебном порядке, если доказать, что вы были введены в заблуждение или были/есть иные существенные факторы. Но не спустя 13 лет.

Отвечает генеральный директор ООО «ЮрИнвестКонсалтинг» Евгений Макеев:

Согласно общему правилу по п. 3 ст. 1157 ГК РФ, отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Принимая во внимание, что от наследуемой массы отказались все наследники, имущество становится выморочным и переходит в государственную собственность Куда конкретно — зависит от субъекта.

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Вы свои права как наследник утратили. Однако можете оформить долю в собственность по двум сценариям, не связанным с наследованием. Во внесудебном порядке и в судебном.

Первый связан с подачей вами заявления в госструктуры (зависит от территории местонахождения жилплощади) либо на аренду, а потом на выкуп доли, либо сразу на выкуп доли квартиры. Придется раскошелиться, так как стоимость выкупа хотя и не рыночная, но ощутимая для кармана.

В Москве документы подаются в Департамент городского имущества г. Москвы, а в удаленных поселениях — чаще в местную администрацию.

Другой вариант — по истечении пятнадцати лет и шести месяцев можно обратиться в суд о признании права собственности на долю в квартире, в соответствии со ст. 234 ГК РФ (приобретательная давность). Статья устанавливает открытое пользование имуществом в течение 15 лет, но я бы прибавил к этому сроку 6 месяцев (срок вступления в наследство), чтобы уменьшить шансы в суде на отказ, ведь вам придется судиться с государством за потенциально вашу же долю в квартире. Этот вариант менее затратный.
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Отвечает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов:

Если я правильно понял, вы отказались от вступления в наследство, подав об этом заявление нотариусу. К сожалению, в таком случае, согласно п. 3 ст. 1157 ГК РФ, отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Суд откажет вам в удовлетворении исковых требований, несмотря на то, что вы проживаете в квартире, оплачиваете и содержите жилплощадь.

Если все отказались от вступления в наследство, данное имущество считается выморочным и должно отойти государству.

Я бы вам посоветовал подождать 5 лет и оформить долю в квартире по приобретательной давности. Срок приобретательной давности для недвижимого имущества составляет 15 лет плюс 3 года (общий срок исковой давности).

Если за это время государство не оформит свои права на долю в квартире, у вас будут очень высокие шансы приобрести это жилье в собственность в судебном порядке. А если государство все-таки оформит долю, тогда можно взыскать с него все расходы, связанные с содержанием этой доли.

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Отвечает ведущий юрисконсульт юридической службы ИНКОМ-Недвижимость Светлана Болотская:

Вступление в наследство — дело добровольное. Действующее законодательство предоставляет наследнику самому решать, принимать наследственное имущество или отказаться от него. Наследник может отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в чью пользу он принял решение отказаться от наследства.
При этом наследник не вправе отказаться от ненужной ему части наследственного имущества, а нужную часть принять. Например, если в состав наследственной массы входит несколько объектов, наследник должен принять все объекты или отказаться от всего имущества сразу. Возможности выбирать закон не предоставляет.

Отказ от наследства возможен в течение срока, установленного для принятия наследства, — в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя. К сожалению, официально оформленный у нотариуса отказ от наследства впоследствии нельзя ни изменить, ни отозвать обратно. Соответственно, продаже может подлежать только имущество, находящееся в вашей собственности — ½ доля в праве собственности на квартиру.

При отсутствии наследников или при отказе всех наследников от наследства имущество умершего считается выморочным и переходит государству. Если вы все-таки не обращались к нотариусу с заявлением об отказе от наследства, а лишь предполагаете, что отказались от наследства, возможно, что вы его приняли фактически. Так, совместное проживание в квартире с наследодателем, использование вещей, принадлежавших наследодателю, которые остались в квартире, а также произведенные вами расходы по содержанию всей квартиры могут быть одними из доказательств фактического принятия наследственного имущества.

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В этом случае вы вправе обратиться к нотариусу по поводу оформления своих наследственных прав на квартиру. Если нотариус откажет в выдаче свидетельства о праве на наследство, вам необходимо обратиться в суд с иском о признании права собственности на ½ долю в праве собственности на квартиру.
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