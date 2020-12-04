Почему бухгалтеры в возрасте просят меньше зарплату (и так ли это)?

Есть мнение, что с возрастом у бухгалтеров с опытом работы зарплата уменьшается. Давайте обсудим, так ли это?

Я считаю, что это так, но только не у всех бухгалтеров. Действительно с возрастом снижается внимательность, способность воспринимать новую информацию и это может привести к тому, что специалист становится менее ценным для организации.

Однако это относится не ко всем бухгалтерам. Есть бухгалтеры в возрасте которые дадут фору любому молодому специалисту по части внимательности и есть задачи в работе бухгалтера, которые требуют большого опыта, а ему не откуда взяться, пока бухгалтер молод.

Поэтому здесь следует разделять, какую именно работу будет делать тот или иной бухгалтер.

На банк или в отдел первичной документации лучше ставить более молодых, у них действительно лучше получится сделать эту работу. Ведь там не так много нужно опыта, но требуется внимательность и энергичность.

На участок Зарплата нужно уже ставить бухгалтера с опытом, так как там требуется квалификация.

Ну а главбухом нужно ставить только опытного матерого бухгалтера с хорошей зарплатой, а как иначе? Ни один опытный предприниматель не отдаст свой бухгалтерский учет в руки студента и будет прав.

Но этот же самый главбух с большим объемом работы по первичке возможно справится хуже, чем молодой специалист. В этом, на мой взгляд, и кроется проблема бухгалтеров в возрасте. Если они не наработали за свою жизнь уникального опыта главбуха, то в 55 лет работать на банке со скоростью молодого специалиста им уже сложно — отсюда и низкие зарплаты и нежелание работодателей брать на работу бухгалтеров в возрасте.

Хотя повторюсь, что это не про всех. Есть бухгалтеры после 60 лет, которые работают не хуже молодых, я сам таких знаю.

И на последок выкладываю комментарий одного читателя моего канала.

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Вся ситуация с возрастом бухгалтеров давно описана в старом престаром анекдоте:

Старый бухгалтер Берштейн пришёл устраиваться на работу. Кадровик:

— Вы нам не подходите. Нам нужны молодые, амбициозные, способные творчески расти!

Берштейн:

— Запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все амбициозно выросли, а работать некому — позвоните.