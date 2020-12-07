ЕНВД отменяют, как жить дальше? Обзор форума «Клерка» за прошедшую неделю

Менее чем через месяц система ЕНВД прекратит своё существование. Многие ИП ломают голову, на какой системе им теперь работать, поэтому вопросов по этой теме в форуме очень много. Вот самые интересные за прошедшую неделю:
- ИП без работников усн енвд ккт, а что в 2021?
- Патент грузоперевозки — как работать в разных регионах.
- Можно ли по одной и той же деятельности применять патент и УСН.
- Как рассчитать стоимость патента, ведь региональные законы еще не приняты.
- Переход с ЕНВД на патент по 2 магазинам розничной торговли, один из которых более 50 м.
Помните, чтобы начать применять ПСН с 1 января 2021 года, надо подать заявление не позднее 17 декабря!
На эти темы ответа до сих пор нет. Посмотрите их, может, вы сможете помочь.