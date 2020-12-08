Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте

Учет кассовых операций в иностранной валюте имеет особенности по сравнению с обычными рублевыми операциями. Разобраться в этих нюансах поможет наша статья.

Валютное законодательство и кассовые операции: разбираемся в терминах

Ситуация, когда в кассе коммерсанта может оказаться иностранная валюта, встречается редко. Всё дело в том, что расчеты в валюте между российскими организациями запрещены (п. 1 ст. 9 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ).

К примеру, если российская компания «А» расплатится за купленный товар с российской компанией «Б» не рублями, а долларами или иной валютой, она нарушит закон. Наказание за это предусмотрено ст. 15.25 КоАП.

Термин «валютные операции» содержится в подп. 9 п. 1 ст. 1 закона № 173-ФЗ и включает в себя приобретение и отчуждение валютных ценностей, ввоз и вывоз валюты и т.д. А понятие кассовых операций дано в п. 2 указания ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У о порядке ведения кассовых операций и расшифровывается как прием наличных денег, их пересчет и выдача.

Ситуаций, когда термины «валютная» и «кассовая» операция применяются вместе, совсем немного. Это связано с тем, что основная часть валютных расчетов, по закону № 173-ФЗ, должна осуществляться в безналичной форме. Отдельные случаи, когда валюта все-таки попадает в кассу компании, прописаны в этом же законе.

К ним, к примеру, относится случай выдачи из кассы валюты работнику для загранкомандировки (подп. 9 п. 1 ст. 9 закона № 173-ФЗ).

Остановимся подробнее на порядке учета кассовых операций в иностранной валюте для данного случая.

Валютная кассовая операция: выдаем валюту для командировки

Чтобы выдать работнику валюту для оплаты командировочных расходов, компании необходимо иметь валютную кассу, заключить с кассиром договор о матответственности и соблюдать порядок ведения кассовых операций.

В 2021 году при ведении кассовых операций необходимо придерживаться порядка, установленного указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.

С 30.11.2020 правила ведения кассовых операций изменили указанием ЦБ от 05.10.2020 № 5587-У . Так например, в заявлении на выдачу денег под отчет не обязательно указывать сумму аванса и срок, на который выдают подотчетные суммы. Срок организация устанавливает самостоятельно. Требование о представлении авансового отчета в трехдневный срок исключили. Также работодателям разрешили оформлять один приказ на несколько выдач наличных денег одному или нескольким работникам. В этом случае нужно указать фамилию, сумму и срок, на который выдают деньги, по каждому работнику.

Обычно в кассе инвалюту не хранят, поэтому сначала нужно ее купить. При наличии у компании валютного счета покупка пройдет в безналичном порядке через обслуживающий банк. Для получения инвалюты компании придется оформить заявку по предложенной банком форме или письмо произвольного вида, в котором указать следующую информацию (абз. 3 п. 2.1 гл. 2 указания Банка России от 14.08.2008 № 2054-У о ведении кассовых операций с наличной инвалютой в банках):

наименование компании;

дату получения валюты;

реквизиты банковского счета;

информацию о получателе (Ф. И. О., паспортные данные);

сумму и наименование валюты.

В письме также нужно указать дату его составления и поставить печать, подписать его должны лица, наделенные правом первой и (при наличии) второй подписи.

Как оформить выдачу валюты и можно ли облегчить эту работу?

В бухучете описанная выше покупка и выдача валюты отразится следующим образом:

перечислены средства на покупку валюты (Дт 57 Кт 51);

зачислена валюта на р/с компании (Дт 52 Кт 57);

оприходована валюта в кассе (Дт 50 «Валютная касса» Кт 52);

выдана валюта работнику для загранкомандировки (Дт 71 Кт 50).

Выдача валюты из кассы производится по письменному заявлению работника или распоряжению руководителя фирмы (п. 6.2 порядка, утв. указанием № 3210-У) и оформляется расходным кассовым ордером (пп. 4–6 указанного порядка), а также записями в кассовой книге (двумя суммами: в инвалюте и в рублях по курсу ЦБ РФ на дату операции).

Можно избежать лишних хлопот, связанных с валютными кассовыми операциями при направлении работника в загранкомандировку. К примеру, выдать аванс из кассы в рублях, а работник уже сам приобретет необходимую валюту в обменном пункте. Или необходимую сумму в рублях можно перечислить на банковскую карту работника — такая ситуация рассмотрена в письме Минфина от 17.07.2015 № 03-03-06/41128.

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Итоги

Учет кассовых операций в иностранной валюте в целом аналогичен рублевому учету. При этом также нужно соблюдать кассовый порядок (оформлять кассовые ордера, вносить записи в кассовую книгу и т.д.). Для выдачи валюты нужна валютная касса, а в учете нужно использовать отдельный субсчет к счету 50 «Касса».

Избежать лишних хлопот по учету и организации кассовых валютных операций может помочь безналичное перечисление на карту сотрудника необходимой для командировки суммы в рублях.