Как отдыхать при круглосуточном графике работы: кадровые нюансы

При осуществлении предприятием непрерывного производственного цикла, не допускающего остановок по технологическим или организационным причинам, работники должны находиться на рабочем месте постоянно. В этом случае вводятся графики работ, при которых трудящиеся пребывают на своем участке круглые сутки, как правило, поочередно сменяя друг друга, работая посменно. При этом компания должна обеспечить закрепленное законодательно время отдыха при суточном графике работы сотрудников.

Категории круглосуточных графиков работы

В большинстве случаев режимы занятости, при которых работа осуществляется непрерывно, не позволяют соблюсти норму 40 рабочих часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). В связи с этим для них вводится суммированный учет рабочего времени, при котором норму рабочего времени необходимо выдерживать за более длительный период от месяца до года (ст. 104 ТК РФ).

Для трудящихся на вредных участках учетный период не может быть более 3 месяцев, а для лиц, занятых управлением транспортными средствами, не более месяца (в исключительных случаях может быть увеличен до 3 месяцев).

Исчисление нормы рабочего времени за указанные учетные периоды производится на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 августа 2009 г. № 588н. Следует отличать сменные суточные графики от скользящих графиков работ, не относящихся к ним. Сменный график предполагает замену одной группы сотрудников (бригады) в течение суток другой. К ним можно отнести, например:

1. График, который в народе называют «железнодорожным»:

1 день — дневная смена 12 часов с 8-00 до 20-00;

2-й день — начало ночной смены с 20-00 до 24-00;

3-й день — окончание ночной смены с 0-00 до 8-00, с предоставлением последующего времени отдыха;

4-й день — выходной;

2. График, организованный в 3 бригады, работающие 5 дней в неделю по 8 часов с 2-мя выходными в неделю. То есть в течение суток одна бригад сменяет другую, работая по 8 часов. Это один из немногих суточных графиков, позволяющих соблюсти еженедельную норму в 40 часов.

Если говорить о графиках, когда работа происходит 1 сутки с последующими 2-мя или 3-мя выходными сутками, то они не относятся к сменным, хотя также будут круглосуточными. В этом случае трудящиеся не меняют друг друга в течение 24 часов.

Требования к времени отдыха при круглосуточных графиках

В целом суточная работа и время отдыха по трудовому кодексу организуются на общих законодательных принципах.

Графики изначально должны быть составлены таким образом, чтобы они не превышали норму рабочего времени по итогам учетного периода. Впоследствии может оказаться, что фактические рабочие часы превышают норму времени за учетный период (за счет отпусков, больничных, замены временно отсутствующих работников), тогда положительная разница должна быть оплачена как сверхурочная работа.

При суточных графиках должны соблюдаться все требования к времени отдыха по ТК РФ. К нему относятся периоды освобождения сотрудника от исполнения трудовых функций, в течение которых он не подчиняется требованиям нанимателя и использует это время по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). Обязательно должен быть обеденный перерыв от 30 минут до 2 часов. Кроме того, работодатель может предусмотреть дополнительное время отдыха в виде небольших перерывов технологического характера, включаемых в рабочее время.

Как правило, междусменный перерыв должен составлять не менее двойной продолжительности смены. Однако в ТК РФ этот вопрос не урегулирован, поэтому на практике недопустимо, чтобы время междусменного отдыха было менее 12 часов.

Работа в течение 2 суточных смен подряд запрещена.

Также сотруднику положены выходные дни каждую неделю, еженедельный непрерывный отдых должен быть не менее 42 часов (ст. 110, ст. 111 ТК РФ). Кроме того, трудящиеся отдыхают в нерабочие праздничные дни и в периоды отпуска.

Допустимо привлекать к труду сотрудников на круглосуточном графике в нерабочие праздничные дни, если они заложены в графике. Однако в этом случае их следует оплатить по правилам ст. 153 ТК РФ в повышенном размере, как работу в выходной. 📌 Реклама

Кому нельзя установить суточные графики

Некоторым категориям работников нельзя устанавливать суточные графики. К ним относятся: