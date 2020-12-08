190 миллионов долга аффилированному лицу — за реестр. Конкурсный управляющий СБИ выступил против группы Лавенко

Аффилированный с банкротом кредитор оспаривает включение в реестр двух банков. Суд отменяет решение о включении. Банки исключаются из реестра. Аффилированные лица получают большинство на собрании кредиторов. Конкурсный управляющий не хочет мириться с такой ситуацией. Он требует понизить очерёдность требования крупного аффилированного кредитора. ДОЛГ.РФ изучил доводы управляющего и выяснил позицию суда.

Группа Лавенко берет банкротство под контроль

ООО «Самарский буровой инструмент» признано банкротом. В реестр вошли несколько аффилированных лиц из группы Лавенко, в том числе ОАО «Волгабурмаш» и Егиазаров В.В.

Волгабурмаш оспаривает включение в реестр задолженности Балтинвестбанка и банка Зенит в общей сумме 2 млрд руб. Суд исключает банки из реестра.

Группа Лавенко, в которую входят Волгабурмаш, Егиазаров и ещё 3 кредитора получает большинство на собрании. Они снимают конкурсного управляющего Коновалова А.Ю., отменяют конкурс и вводят внешнее управление.

Коновалов указывает на злоупотребление правом. Он хочет исключить требование Егиазарова в размере 190 миллионов рублей из реестра.

Первая инстанция указывает на злоупотребление правом

Судья первой инстанции Гадеева Л.Р. основывает своё решение на восьмом абзаце ст. 2 закона о банкротстве. Требования, которые базируются на факте участия в обществе, не включаются в реестр.

Егиазаров не является учредителем. Однако аффилированность его с СБИ установлена. Характер отношений между ответчиком и должником признан корпоративным. Включение требований Егиазарова в реестр даёт ему преимущество перед другими кредиторами. А получение контроля над ходом процедур банкротства со стороны заинтересованных лиц представляет собой злоупотребление правом.

Егиазаров также находится в процедуре банкротства. Его финансовый управляющий считает, что исключение из реестра причинит вред кредиторам ответчика. Но суд не ставит под сомнение наличие задолженности и её размер, они подтверждены судебным актом. Речь идёт лишь о понижении очередности. В такой ситуации кредиторы Егиазарова не страдают.

Первая инстанция исключает требование аффилированного лица из третьей очереди и отправляет за реестр.

Апелляция возлагает ответственность на аффилированное лицо

Ответчик идёт в апелляцию. Но коллегия судей под председательством Александрова А.И. в удовлетворении жалобы отказывает.

Первая инстанция приняла обоснованное решение. Егиазаров не утрачивает прав требования, но и права других кредиторов не нарушаются.

Апеллянт считает, что пересматривать вступившее в силу судебное решение о включении задолженности в третью очередь можно только по вновь открывшимся обстоятельствам. Апелляция не соглашается с этим доводом.

Контролирующее лицо обладает значительно большим объемом информации по сравнению с другими кредиторами. Именно оно должно доказать некомпенсационную природу финансирования. В отсутствии достаточных доказательств такое лицо несёт риск негативных последствий, очерёдность требований контролирующего кредитора понижается. Апелляция указала на корпоративный характер отношений Егиазарова и СБИ и приравняла аффилированное лицо к контролирующему.

Ответчик не согласился с таким выводом. Дело перешло в окружной кассационный суд.

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Кассация напоминает об обязательности судебных актов

Кассационная коллегия под председательством Гильмутдинова В.Р. внимательно отнеслась к доводам кассатора.

Требования Егиазарова в размере 190 миллионов рублей включены в третью очередь определением Арбитражного суда Самарской области. Решение вступило в силу. В соответствии с п. 1 ст. 16 АПК РФ оно обязательно для исполнения на территории государства.

Суды первой и апелляционной инстанции фактически изменили законный судебный акт. Между тем, включенное требование конкурсного кредитора может быть исключено из реестра только в порядке пересмотра определения арбитражного суда, глава 37 АПК РФ. Истец может требовать понижения очерёдности по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Так как нижестоящие суды не исследовали наличие новых обстоятельств, кассация направила дело на пересмотр. Скорее всего, группа Лавенко выиграет спор и сохранит «контрольный пакет» в деле о банкротстве СБИ. А конкурсному управляющему придётся оставить свой пост.