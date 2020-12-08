Порядок выдачи кассового чека при возврате товара

При возврате денежных средств покупателю за возвращаемый товар продавец в обязательном порядке передает покупателю кассовый чек. Разбираемся в деталях с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ, аудитором, членом РСА Кириллом Завьяловым.

Вопрос и ответ

Требуется ли передать покупателю чек с признаком расчета «возврат прихода» при возврате денежных средств по заявлению от покупателя, если возвращается не аванс и не предоплата, а денежные средства за оказанную услугу или за возвращаемый товар?

Ответ: при возврате денежных средств покупателю продавец в общеустановленном порядке передает ему кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода».

Обоснование

Пунктом 1 статьи 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее — Закон N 54-ФЗ) определены обязательные реквизиты, которые должны содержать кассовый чек и бланк строгой отчетности. В том числе признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) — приход, возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него — возврат прихода, выдача средств покупателю (клиенту) — расход, получение средств от покупателя (клиента), выданных ему — возврат расхода).

С учетом положений ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ можно сделать вывод, что при возврате денежных средств покупателю ККТ применяется в обязательном порядке (письма Минфина России от 20.11.2017 N 03-01-15/76525, от 26.09.2017 N 03-01-15/62242, от 21.11.2017 N 03-01-15/76968, от 20.09.2017 N 03-01-15/60738, п. 2.2 письма Минфина России от 15.10.2019 N 03-01-15/79132).

При осуществлении возврата товара на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) необходимо указывать признак: возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, — возврат прихода. При этом кассовый чек с признаком возврата прихода формируется на контрольно-кассовой технике того же хозяйствующего субъекта (письмо Минфина России от 24.05.2017 N 03-01-15/31944).

Фискальные данные, соответствующие возврату денежных средств покупателю (клиенту), должны передаваться в налоговые органы через оператора фискальных данных (письмо Минфина России от 04.04.2017 N 03-01-15/19821, смотрите также материал: Возврат денег покупателю: надо ли передавать фискальные данные в ИФНС? (Л. Комаш, журнал «Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии (720 часов)», N 6, июнь 2017 г.)).

В п. 2 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ установлено, что при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе. Как указано в письме УФНС России по г. Москве от 28.03.2019 N 17-15/048992@, определение расчета дано в ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ. Возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, является расчетом.

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Поскольку возврат денежных средств покупателю признается расчетом в понимании Закона N 54-ФЗ, считаем, что при возврате денежных средств покупателю за оказанную услугу или за возвращаемый товар продавец в обязательном порядке передает покупателю кассовый чек.