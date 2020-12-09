Патентная система налогообложения: особенности и изменения

В преддверии отмены ЕНВД многие предприниматели обратили внимание на патентную систему налогообложения (далее — ПСН). Тем более, что недавние изменения в налоговом кодексе (приняты Федеральным законом № 373-ФЗ от 23.11.2020 г.) расширили возможности для применения ПСН. Так, увеличен лимит по площади для розничных точек продаж до 150 кв. м., предусмотрена возможность патента для большего количества видов деятельности. Патент попытались сделать альтернативой ЕНВД. С экспертами taxCoach разбираемся, получилось ли это.

Кратко об особенностях

Патентная система налогообложения более всего приближена к ЕНВД и также работает по принципу «заплатил и спи спокойно»: ставка небольшая (6%), сумма потенциального дохода заранее определена, при этом никаких деклараций и финансовой отчетности сдавать не нужно. Единственное, что предписывает вести законодатель — книгу учета доходов индивидуального предпринимателя, чтобы была возможность проверить факт соблюдения лимита выручки, позволяющего применять ПСН. Так же как и ЕНВД патент можно совмещать как с одновременным применением по другим направлениям УСН, так и с ОСН. При условии соблюдения установленных для ПСН лимитов.

С 1 января 2021 года ПСН по ст. 346.43 НК РФ можно применять в отношении более 80 видов предпринимательской деятельности, в том числе:

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования;

сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности или аренды;

оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов/пассажиров автомобильным транспортом,

деятельность автостоянок;

оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации;

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие и не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарный торговой сети и другие.

бытовые услуги (ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; химическая чистка, крашение и услуги прачечных; ремонт мебели, услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий) и прочие.

Однако окончательное решение о введении и особенностях патентной системы принимает конкретный субъект РФ, законом которого определяется:

Итоговый перечень видов деятельности, в отношении которых возможно применение этой системы налогообложения. Размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода, который может быть увеличен в зависимости от средней численности наемных работников, количества транспортных средств, количества обособленных объектов или площади обособленных объектов, используемых для извлечения прибыли. Также региональному законодателю предоставлено право вводить «налоговые каникулы» в виде нулевой налоговой ставки для налогоплательщиков — ИП, впервые зарегистрированных после вступления в силу соответствующих законов субъектов РФ. При этом «налоговые каникулы» могут быть введены не для всех, а только для некоторых видов деятельности.

Предположим, что ИП, имеющий в Екатеринбурге торговое помещение, площадью 50 кв. м., осуществляет в нем розничную торговлю и принимает решение о том, выгодно ли перейти на патент после отмены ЕНВД с 2021 года. Размер ЕНВД в 2020 году у такого ИП составил: Нaлoгoвaя бaзa зa мecяц = БД*ФП*K1*K2= 1 800 pyб. x 50 кв.м. x 2,005×1 = 180 450 pyб. Нaлoгoвaя бaзa зa квapтaл = 180 450 pyб. x 3 мec. = 541 350 pyб. EНВД зa квapтaл = 541 350*15% = 81 202,5 pyб. На первый квартал 2021 года по осуществляемому ИП виду деятельности в случае, если в 4 квартале 2020 г., он применял ЕНВД, стоимость потенциального к получению дохода будет рассчитываться по формуле для расчет ЕНВД, но с понижающим коэффициентом 0,5 и коэффициентом пересчета нлаоговой ставки 15/6.см. ст. 3 Федерального закона № 373-ФЗ от 23.11.2020 г. Таким образом, на 1 квартал 20201 года стоимость патента для ИП составит: БД= 12*1800*50*2,005*1*2,5*0,5= 2 706 750 Стоимость патента за 1 квартал 2021 года = 2 706 750* 6% / 4 = 40 601,25 руб. В 2020 году стоимость патента ИП за квартал, при размере потенциальной базовой доходности в 2 017 170 (установлена для г. Екатеринбурга для некоторых видов розничной торговли), составила бы 30 257,55.

Актуальную версию закона субъекта, на территории которого вы планируете применять ПСН, можно найти на сайте https://www.nalog.ru или обратиться за разъяснениями в финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований.

Что нового?

С 2021 года в части регулирования патентной системы налогоообложения вводятся значительные изменения.см. Федеральный закон № 373-ФЗ от 23.11.2020 г. Цель изменений — сделать отмену ЕНВД для индивидуальных предпринимателей менее болезненной. Организаций, к сожалению, эти изменения не коснутся.

Что же меняется:

1) Значительно расширяется перечень видов деятельности по которым возможно применение патента. В целом он становится более схож с видами деятельности по ЕНВД.

Перечень возможных видов деятельности, перечисленный в ст. 346.43 НК РФ, теперь становится открытым. Субъекты РФ получают право вводить на своей территории ПСН в отношении любых видов деятельности, перечисленных в ОКВЭД, устанавливать в отношении них любые физические показатели для расчета налоговой базы по ПСН. Запрет предусмотрен только по следующим видам деятельности:

в рамках договоров простого товарищества и доверительного управления имуществом;

производства подакцизных товаров, а также добычи и реализации полезных ископаемых;

оптовой торговли и торговли по договорам поставки;

услуг по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве более 20 автотранспортных средств;

совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, а также оказания кредитных и иных финансовых услуг.

2) Налоговый кодекс больше не устанавливает размер потенциального к получению дохода и ограничения по его возможному увеличению субъектами РФ. Субъекты РФ сами определяют размер дохода, без указаний сверху.

3) Увеличены ограничения по площади в отношении розничной торговли и оказания услуг общественного питания с 50 до 150 кв. м. Это позволит безболезненно перейти с ЕНВД на патент розничным точкам общепита и продаж. Однако субъекты РФ будут вправе ограничивать указанный максимальный размер площадей (минимальная планка, ниже которой ограничивать будет нельзя, в законе отсутствует).

4) Плательщики ПСН так же, как и плательщики ЕНВД, получают право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на страховые взносы:

На 50% в случае уплаты взносов в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым применяется ПСН;

До 100%, если налогоплательщик не привлекает наемных работников в деятельности, по которой применяется ПСН.

Если у налогоплательщика будет несколько патентов, и при исчислении налога по одному из них сумма страховых взносов будет больше, чем можно вычесть из исчисленного налога с учетом указанного ограничения в 50%, то налогоплательщик будет вправе уменьшить налог, исчисленный по другому (другим) патенту, на сумму указанного превышения страховых взносов.

Напомним, что раньше ИП на патенте уменьшать сумму налога на страховые взносы права не имели.

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Сравнение ПСН и ЕНВД

Критерий ПСН (с изменениями с 2021 г.) ЕНВД (до 2020 г. включительно) Кто может применять Только ИП Организации и ИП Лимит по выручке 60 млн. руб. Выручка не ограничена Ограничение по площади для розницы и услуг общественного питания 150 кв. м., но каждый субъект может снизить планку 150 кв. м. Ограничение численности сотрудников 15 чел. 100 чел.

Острые моменты

Заманчиво? Увы, все «острые камни» у ПСН остались. По-прежнему действует лимит на количество сотрудников в 15 человек по всем видам деятельности, по которым ИП использует патент, и размер выручки в 60 млн руб. по всей деятельности ИП.

Эти границы, безусловно, сильно снижают количество ИП, которые смогут перейти с ЕНВД на патентную систему.

При этом налогоплательщик, утративший право применения патентной системы по указанным лимитам, считается перешедшим на общий, упрощенный или иной, применяемый им режим налогообложения с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, со всеми вытекающими из этого последствиями по пересчету своих налоговых обязательств (п. 6 ст. 346.45 НК РФ).

Получить новый патент на ту же деятельность возможно, но только лишь со следующего календарного года (абз. 2 п. 8 ст. 346.45 НК РФ).