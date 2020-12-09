Бухгалтерский баланс предприятия за три года: нюансы

Бухгалтерский баланс предприятия за три года — это обязательный отчет, который вместе с прочей отчетностью представляется всем заинтересованным пользователям. Давайте узнаем, зачем он нужен именно за три года и почему иногда его приходится корректировать.

Для чего нужен бухгалтерский баланс за три года

В наш стремительный век информация быстро теряет свою актуальность, и прошлогодние новости уже никого не интересуют. А тут трехлетний период — зачем?

Дело в том, что на основе баланса принимаются экономические и управленческие решения. Чтобы эти решения были обоснованными и эффективными, к балансу предъявляется ряд требований. Необходимость отражать в нем показатели за три года означает обеспечение требования сравнимости (сопоставимости) информации.

Сравнимость показателей на одну и ту же дату позволяет выявить различия в их величине, оценить их количественно и качественно, сформировать мнение о финансовом положении компании на отчетные даты, а также определить тенденции ее развития.

Но чтобы показатели можно было сравнить, они должны быть сопоставимы — сформированы по единым правилам. В этом случае можно сравнить показатели на ту же дату предыдущих периодов с учетом изменений законодательства и учетной политики компании. Если же способ учета изменился, корректировка баланса за прошлые периоды неизбежна. Как это происходит, рассмотрим далее на примере.

С 01.06.2019 в форму бухбаланса и другой бухотчетности внесены изменения.

Корректируем баланс за три года на примере отчетности ООО

Корректировка баланса может потребоваться, например, при обнаружении в учете ошибок. При этом действуют специальные правила внесения корректировок в отчетность, а также особый порядок представления уточненного баланса пользователям.

Еще один из случаев, когда баланс корректируется, — существенное изменение учетной политики.

Например, ООО «Ария» составляет бухгалтерский баланс за 3 года с учетом того, что в его учетную политику в 2020 году были внесены положения, повлекшие существенное изменение показателей баланса. В соответствии с п. 15 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н) в этом случае нужен ретроспективный пересчет этих показателей.

Бухгалтер ООО «Ария» должен пересчитать показатели баланса за 2 предшествующих периода, исходя из предположения, что такая учетная политика применялась компанией начиная с 01.01.2018. Затем нужно отразить в балансе результат перерасчета показателей предыдущих периодов (п. 21 ПБУ 1/2008). Результат пересчета отражается на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

В пояснениях к балансу бухгалтеру ООО «Ария» необходимо указать, какие изменения и почему внесены в учетную политику, как отражены в балансе последствия этих изменений, а также внести суммы изменений по всем откорректированным статьям за каждый период.

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Ретроспективный пересчет разрешено не проводить организациям, которым доступно упрощенное ведение бухучета (п. 15.1 ПБУ 1/2008).

Итоги

Составить баланс на отчетную дату — значит отразить в нем информацию не только текущего периода, но и за 2 предыдущих года. Это позволит всем заинтересованным пользователям провести качественный анализ показателей баланса и принять правильные экономические решения. При составлении баланса за 3 года иногда требуется корректировать его показатели, что позволяет сделать данные отчета более сопоставимыми, а принятые на его основе решения — эффективными.