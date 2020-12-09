Оплачиваются ли новогодние праздники, если не работаешь, — да, но при условии, что имеется действующий трудовой договор. Заплатят и отпускные, и больничные, приходящиеся на зимние каникулы. Только при неоплачиваемых работодателем отпусках никакие выплаты не положены.

Где посмотреть список праздников

Все официальные праздники указаны в статье 112 ТК РФ. Что касается новогодних каникул, то в январе нерабочие праздничные дни следующие:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 — Новогодние каникулы;

7 — Рождество Христово.

Запомните эти даты, чтобы понимать, какие дни в январе оплачиваются в двойном размере, если вам придется работать на новогодних каникулах.

Если праздничный день попадет на выходной, он переносится на следующий рабочий день после праздника. Для более рационального распределения времени труда и отдыха Правительство РФ переносит выходные на иные дни календарного года. В январе 2021 года Постановлением Правительства РФ № 1648 от 10.10.2020 «О переносе выходных дней в 2021 г.» выходной с субботы, 2 января, перенесли на пятницу, 5 ноября, а с воскресенья, 3 января, на пятницу, 31 декабря. Эти дни тоже рекомендуем запомнить, чтобы не потерять в зарплате.

Если вам предстоит трудиться, когда другие отдыхают, то оплату произведут в повышенном размере. Возможен вариант компенсации дополнительными днями отдыха. Но во многом ответ на вопрос, как оплачиваются новогодние каникулы на производстве, зависит от таких факторов, как:

установленная система оплаты труда (оклад, сдельная работа и т.д.);

наличие суммированного учета рабочего времени и продолжительности расчетного периода;

выработает ли работник в январе норму времени.

Рассмотрим все ситуации подробнее.

Оплата рабочих дней по обычному графику

В январе при пятидневке россиянам предстоит отработать лишь 15 дней. Потому часто возникает вопрос, как оплачиваются новогодние праздники при окладе, учитывая, что количество рабочих дней сократилось. Несмотря на то, что большинство трудится меньше, заработная плата начисляется полностью. Если сотрудник на окладе отработал все положенные дни, то оплату производят в полном размере. Это следует из той же статьи 112 ТК РФ. Отдельно рассматривать вопрос, оплачиваются ли новогодние праздники в госучреждениях или муниципальных структурах, не имеет смысла, поскольку закон гласит: наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

Что касается остальных работников (сдельщиков, работающих по часам и т. д.), которые в новогодние каникулы не привлекались к работе, за нерабочие праздничные дни им выплачивают дополнительное вознаграждение, размер которого определяется внутренним ЛНА.

Если работник пребывает на больничном, ему оплатят пособие после закрытия листка нетрудоспособности. Если сотрудник в отпуске, деньги за новогодние праздники он уже получает за 3 дня до его начала, плюс удлиняет отдых за счет официальных праздничных дней. Но есть ситуации, когда ничего не заплатят. Первая — трудовой договор действует, но работник взял неоплачиваемый отпуск за собственный счет. Второй — человек числится в организации, но не выполняет сейчас обязанности (касается декретниц, сотрудников, осуществляющих уход за новорожденным).

Оплата при сменном графике

На некоторых предприятиях производственный цикл остановить нельзя даже в праздники. В таких компаниях оплата новогодних каникул при сменном графике в 2021 году производится по следующим правилам:

для оформления работы в праздники никаких дополнительных приказов или распоряжений издавать нет необходимости, т.к. все дни труда и отдыха таких сотрудников устанавливаются в производственном графике;

если рабочий день при сменном графике приходится на официальный выходной, его оплачивают не менее чем в двойном размере от тарифной ставки (ст. 153 ТК РФ). Конкретный размер оплаты труда таких сотрудников устанавливается в коллективном или трудовом договоре, ином локальном нормативном акте компании, но он не может быть ниже, чем установлено Трудовым кодексом.

Как оплачивать сверхурочную работу в зимние каникулы

Если выполнять служебные обязанности в новогодние каникулы проходится сотруднику сверхурочно, оплата новогодних праздников по закону РФ производится по правилам статьи 153 ТК РФ — минимум в размере двойной тарифной ставки. Выплата не учитывается при определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере, в соответствии со ст. 152 ТК РФ.

Чтобы правильно произвести оплату праздничных дней в январе, корректно оформите привлечение сотрудников к труду. Для этого сначала надо получить согласие персонала, издать приказ руководителя, с которым ознакомить под подпись всех привлекаемых подчиненных. В приказе необходимо привести причины необходимости работы в новогодние праздники и список лиц, которым придется работать в праздничный день. Если сотрудник, выразивший согласие на труд в праздники, не выйдет на службу, к нему применяют дисциплинарное взыскание.

📌 Реклама

Когда выплачивают деньги

Работников интересует часто и вопрос, как по трудовому закону выплачивается зарплата перед новым годом, поскольку от этого зависит, насколько быстро удастся купить подарки близким и удастся ли в принципе. Единого ответа по срокам нет: по ст. 136 ТК РФ работодатели обязаны выплачивать зарплату за первую половину месяца в срок с 16 по 30 число месяца, а за вторую — с 1 по 15 число. Если в организации установлено, что деньги по итогам месяца перечисляют до 10 числа, то сроки выплаты заработной платы в новогодние праздники автоматически переносятся на декабрь, поскольку дни выплаты совпадут с выходными в январе. Если же компания производит оплату в период с 10 по 15 число, то за декабрь деньги работники получат в обычные даты после новогодних праздников.

Возможны и исключения: если руководство согласится, деньги перечислят накануне продолжительных новогодних праздников.